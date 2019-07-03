書迷們書單快更新！誠品書店2019上半年十大小說排行「驚悚推理小說」當道

2019-07-03 12:51 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



喜歡閱讀的你，最近書單該從哪些書下手？誠品書店公布2019上半年前十大小說排行，其中有7名由驚悚或推理小說拿下，相較2018年燒腦、揪心題材各占一半，今年可說是驚悚推理小說的天下。

誠品書店2019上半年前十大小說排行，由日本推理大師東野圭吾的《危險維納斯》拿拿下冠軍，其《假面飯店：假面之夜》也入榜；而被譽為「醫學懸疑天后」的泰絲‧格里森則囊括3個席次，包括《門徒》、《最後倖存者》、《外科醫生》誠品30周年獨家書封版都榜上有名。

誠品書店2019上半年暢銷小說Top 10依序為：

1.東野圭吾《危險維納斯》

2.馬格斯‧朱薩克《克雷的橋》

3.泰絲‧格里森《門徒》

4.川口俊和《在回憶消逝之前》

5.泰絲‧格里森《外科醫生》（誠品30周年獨家書封版）

6.泰絲‧格里森《最後倖存者》

7.珍‧哈珀《大旱》

8.東野圭吾《假面飯店：假面之夜》

9.安荷樂絲‧杜良特《高山上的小郵局: 獻給書信和手寫年代的溫暖情詩》

10.東山彰良《我殺的人與殺我的人》

「如果你一年只讀一本犯罪小說，那就必須讀這本」—英國每日郵報如此評論小說《大旱》，是澳洲作家珍‧哈珀第一部長篇小說，躋身誠品書店2019上半年小說暢銷榜，已售出全球30個地區版權，也獲得奧斯卡影后瑞絲‧薇斯朋強力推薦，即將翻拍電影。

此外，被譽為自《魔戒》以來最了不起的奇幻小說系列《黑暗元素三部曲：黃金羅盤、奧祕匕首、琥珀望遠鏡》，也是誠品書店2019暑期主題展推薦之作，已由英國廣播公司BBC與美國HBO聯手改編成2019全球注目影集「黑暗元素三部曲」。