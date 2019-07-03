「神仙姐姐」劉亦菲放送仙氣代言Chaumet 教我們公主就該是這樣
真人版「花木蘭」的飾演者，同時也被網友暱稱為「神仙姐姐」的中國女星劉亦菲，近期真的是好事不斷。除了先接下Emporio Armani的大中華區女裝和眼鏡系列代言人之外，珠寶品牌Chaumet也宣佈，劉亦菲成為最新品牌大使，而首張曝光的形象照，更是放送仙氣，堪稱真人版公主造型。
高級珠寶品牌Chaumet日前宣出，人氣女星劉亦菲成為品牌大使，而這也是繼張藝興之後，Chaumet在中國的第二位代言人。最快在7月12日她就會以品牌大使的身份，出席位於摩納哥的活動，正式與粉絲們見面。其實早在2012年開始，Chaumet就看好了劉亦菲在影視上的潛力，陸續的邀請她參與品牌活動，或是在典禮紅毯上提供高級珠寶搭配。
而且當宣佈劉亦菲成為新的品牌大使後，Chamuet的微博更是掀起了一波曬戰利品的風潮，她的粉絲紛紛購入品牌的商品，將照片回應到貼文中，讓人對劉亦菲帶貨的能力不容小覷。不僅如此，最新的形象照一曝光，典雅又頭戴冠冕的造型，更讓網友驚呼「真人版公主就是長這樣了吧！」她所配戴的Joséphine Aigrette impériale系列珠寶，也成為網路上熱搜的關鍵字之一。相信未來當電影「花木蘭」上映後，劉亦菲的人氣更會再上一層樓，證明Chaumet的眼光沒有錯。
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