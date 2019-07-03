「神仙姐姐」劉亦菲放送仙氣代言Chaumet 教我們公主就該是這樣

2019-07-03 11:55 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



真人版「花木蘭」的飾演者，同時也被網友暱稱為「神仙姐姐」的中國女星劉亦菲，近期真的是好事不斷。除了先接下Emporio Armani的大中華區女裝和眼鏡系列代言人之外，珠寶品牌Chaumet也宣佈，劉亦菲成為最新品牌大使，而首張曝光的形象照，更是放送仙氣，堪稱真人版公主造型。

高級珠寶品牌Chaumet日前宣出，人氣女星劉亦菲成為品牌大使，而這也是繼張藝興之後，Chaumet在中國的第二位代言人。最快在7月12日她就會以品牌大使的身份，出席位於摩納哥的活動，正式與粉絲們見面。其實早在2012年開始，Chaumet就看好了劉亦菲在影視上的潛力，陸續的邀請她參與品牌活動，或是在典禮紅毯上提供高級珠寶搭配。