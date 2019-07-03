紅遍日韓！泡泡先生首次登台展出 10個經典打卡點拍到手痠

2019-07-03 11:24 聯合新聞網 udn售票網



圖/文 飛躍文創、揆眾展覽提供。 分享 facebook

泡泡先生起源於法國巴黎，是許多歐洲人的童年回憶，近年更是紅到台日韓喚起諸多少女心。身為紅遍日韓網紅圈的粉紅經典，泡泡先生今年首次於台灣展出【泡泡先生 粉愛變繽紛特展】，展期為6/29-9/22，地點於華山中4B館，喜歡泡泡先生的朋友絕對不能錯過。此次泡泡先生主題特展是2019年最受期待的打卡盛典，主辦單位開幕時特別提到此次特展的預售票在開幕前就已經相當熱銷，可以預期展覽的熱度將會持續一整個夏天。

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泡泡先生【粉愛變繽紛特展】為了呼應廣大網紅們的熱烈期待，特別裝置了超過10個的夢幻打卡點，現場網紅一致大推”粉紅遊樂園”、”泡泡星空區”與”粉紅隧道”，粉絲在現場瘋狂擺pose自拍，完全少女心大噴發，特別是互動電子書、交響音樂會以及超級粉紅球池可以體驗一步成為網紅的感覺，今天的發表後更被網紅圈認證為最不能錯過的打卡點。

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除了網紅最愛粉紅遊樂場、泡泡星空區、粉紅隧道外，網紅紛紛直呼在這邊真是拍到手痠！每個粉紅場景都讓人拍到停不下來。其中光是粉紅遊樂場就有粉紅球池、粉紅電話亭、粉紅花牆三個經典場景；另外像是泡泡星空區也有大型的泡泡先生氣球裝置藝術，讓人流連駐足拍出夢幻構圖；粉紅隧道更讓人從頭到腳被粉紅擁抱，是粉紅控絕對會失聲尖叫的超粉打卡點。參與開幕的網紅們在【泡泡先生 粉愛變繽紛特展】紛紛拍攝經典打卡照，社群網路瞬間充滿這股粉紅熱潮。

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泡泡先生誕生於1970年的法國巴黎，動畫至少翻譯成30種語言，全世界超過80個國家播放，受歡迎的程度可見一斑。泡泡先生最讓人喜愛的特性在於它彈性的變化程度跟溫和開朗的性格，時時刻刻傳遞著愛的正能量。大人喜歡泡泡先生療癒舒壓的特質，孩子喜歡泡泡先生充滿創意與歡樂的生活，粉紅控熱愛粉紅泡泡。這股歡樂愉快的粉紅熱潮終於隨著【泡泡先生 粉愛變繽紛特展】在華山正式展出，讓一直熱烈期待的台灣民眾可以在暑假參與這場粉紅盛事。

泡泡先生粉愛變 繽紛特展

展覽日期：2019.06.29(六) ~ 2019.09.22(日)

展覽時間：10：00~18：00（最後售票及進場時間為17：30）

展覽地點：華山1914文化創意產業園區中4B館