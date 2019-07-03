來去日本看花火！元大銀抽日本雙人來回機票

2019-07-03 07:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



帶著鑽金一起飛，神秘機票任你抽第二彈來囉！繼第一彈「海島放空計畫」推出後佳評如潮，截至6月21日為止，《元大銀行鑽金生活Fans》社群活動貼文共吸引了7,500個讚及4,000則留言，元大銀行根據網友留言統計，大家心目中最想去放空的前三名沙灘分別是帛琉、馬爾地夫、沖繩，還有網友提供私房秘境例如愛妮島和巴拉望，等你一起來探險。

元大銀行為了趁勝追擊並迎接暑假旅遊旺季，順勢搭上日本納涼花火祭典，7月再度推出「來去日本看花火」特別企劃，最大獎為日本雙人來回機票；根據交通部觀光局統計，2018年國人至日本海外旅遊累計人次高達483萬人次；今（2019）年1至4月累計人次已達159萬人次，位居第一位，日本旅遊仍是國人出國首選。

為了送給小資族客戶出國旅遊的小確幸，元大銀行即日起至7月31日，只要加入《元大銀行鑽金生活Fans》臉書粉絲專頁，完成活動指定任務，就有機會獲得免費機票飛日本參加花火大會；活動期間凡追蹤元大銀行Instagram官方帳號（@yuantabank），加碼再抽知名品牌日本鹿牌（CAPTAIN STAG）露營大師野餐墊。

另外在活動期間，元大銀也回饋廣大信用卡客戶，提供兩項加碼好禮：

加碼好禮一：新戶刷卡遊東京

元大銀行大手筆祭出信用卡新戶刷卡抽獎活動， 今年8月31日前，期間新戶申辦本行信用卡人人有獎，於核卡後30天內，只要新增一筆不限金額消費並完成登錄，即可抽最大獎東京雙人來回機票、最高萬元信用卡刷卡金、美式咖啡2杯等好禮。「現金回饋神卡」元大鑽金卡優惠不縮水，卡友好康享不完。

加碼好禮二：海外刷卡抽濟航