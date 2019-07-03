親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
登革熱疫情發燒
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

日本三大鐘乳石洞「龍河洞」6日點燈！ 高知必玩4亮點

2019-07-03 02:58聯合報 記者陳睿中╱即時報導

以四萬十川、坂本龍馬、炙烤鰹魚等不同觀光元素聞名的日本高知，近期也規劃出許多新興景點。包括將於7月6日以全新面貌面世的「龍和洞」，還有大型的戶外活動設施「Mont-bell Outdoor Village本山」；而著名的夜來祭，也將於8月登場。

【新・龍河洞】

位在高知縣香美市的「龍河洞」，為日本三大鐘乳石洞，全長約4公里，為國家指定天然紀念物，也是全世界唯一經考古學證實曾作為居住空間使用的鐘乳洞。令和元年，龍河洞推出全新企劃，在洞內導入彩燈及光雕投影，包括石花殿、千仞之間、雲之橋樑、天降石等代表景點均有進行升級，讓神秘的鐘乳洞更添互動體驗元素，預於7月6日登場。

【Outdoor Village 本山】

由日本最大戶外用品品牌Mont-bell開發的戶外活動設施「Mont-bell Outdoor Village 本山」將於7月7日於高知縣嶺北地區正式開張。Outdoor Village 本山位於吉野川及汗見川流經區域，周圍好山好水，旅客在此也可體驗泛舟、獨木舟、河川體驗活動、健走、野炊等不同的戶外活動。

全新的文青風渡假小木屋，以及使用新鮮地產食材入菜的餐廳、溫泉，不僅可作為嶺北地區的觀光據點，同時也具備旅客服務中心的功能，同時也可購買Mont-bell的活動用品。

【高知縣檮原町】

2020年為東京奧運暨殘奧新國立競技場設計操刀的建築師「隈研吾」，乃是日本代表性建築師之一。在高知縣的檮原町內，就收錄有隈研吾的5座建築作品。在1987年時，隈研吾初次造訪檮原町，感受到在地木共存的生活態度，成為他後續專精於木造建築哲學的契機，因此隈研吾以「融入在地環境並善用在地資源」為設計概念，在檮原町設計了5大巨作。

最早的作品《雲之上飯店本館》於1994年完工，曾獲得GOOD DESING建築賞；另外還有檮原町綜合廳舍、雲之上藝廊、小鎮驛站檮原、雲之上圖書館等作品。其中最新作品「雲之上圖書館」外觀不改融入周邊環境的中心概念，內觀則大量使用町產杉，天花板交錯的木條彷彿進入森林般，是在地居民及學童們休憩及閱讀的場所。

【高知縣夜來祭YOSAKOI】

起源於高知縣的夜來祭YOSAKOI，至今已有約65年的歷史，固定於每年8月9日至12日舉辦。會有高達約2萬名舞者，共同聚集在市內的16處演舞場巡迴表演，每年吸引海內外約100萬名觀眾至現場觀看。

台灣新竹縣與高知縣的夜來祭舞蹈交流今年將邁入第7年，每年本祭將會推派縣內小學生舞團前往表演。另外今年四月起，弘光科技大學也與高知縣立大學締結學術交流協定，亦會推派學生參與高知縣立大學舞團前往本祭演出。

「龍河洞」在洞內新導入彩燈及光雕投影，預計將於7月6日以全新樣貌面世。圖／高知縣...
「龍河洞」在洞內新導入彩燈及光雕投影，預計將於7月6日以全新樣貌面世。圖／高知縣提供
分享
「雲之上圖書館」是隈研吾在檮原町設計的最新作品。圖／高知縣提供
「雲之上圖書館」是隈研吾在檮原町設計的最新作品。圖／高知縣提供
分享
已經有約65年歷史的高知夜來祭，預計將於8月9日至12日舉行。圖／高知縣提供
已經有約65年歷史的高知夜來祭，預計將於8月9日至12日舉行。圖／高知縣提供
分享
由Mont-bell開發的戶外活動設施「Mont-bell Outdoor Vi...
由Mont-bell開發的戶外活動設施「Mont-bell Outdoor Village 本山」將於7月7日開張。圖／高知縣提供
分享

建築東京奧運

相關新聞

IG一打卡就燒到！「起司鹽酥雞車輪餅」爆漿邪惡很欠吃

2019-07-02 21:06

明天全球首賣 3D寶貝球造型悠遊卡快來搶

2019-07-02 19:35

秋冬高級訂製服／劉嘉玲演繹DIOR 蓋兒加朵浪漫同場

2019-07-02 19:03

38歲林俊傑像28歲秘密曝光！ 保養「眼神」超重要

2019-07-02 18:50

BOUCHERON全新頂級珠寶 探索巴黎與芳登總店

2019-07-02 18:25

瑪格羅比逛香奈兒圖書館！秋冬高訂勾勒新世代文青女孩

2019-07-02 18:18

英國梨與小蒼蘭髮香噴霧全台首賣！「Jo Malone香氛園遊會」7月13日登場

2019-07-02 17:22

單身安心亞喊話「今年想戀愛」 戴施華洛世奇變塔羅公主

2019-07-02 17:02

影／百貨公司、飯店不只逛街、吃喝 也能欣賞藝術品

2019-07-02 16:15

超商「減塑」這樣做！小7、全家逐步導入就口杯 開賣環保餐具

2019-07-02 16:13

跟著RICHARD MILLE腳步 一窺史上最美公主拉力賽

2019-07-02 16:04

快約巨蟹、獅子吃飯！王品7大品牌推慶生優惠 點牛排送龍蝦

2019-07-02 15:01

和風安縵 同時享受時尚設計與寧靜鄉野

2019-07-02 14:46

fun暑假 電競螢幕夯一波

2019-07-02 14:38

金曲歌王盼母「別再情緒勒索」 諮商師這樣分析

2019-07-02 14:05

只到7/3！一〇八抹茶茶廊限定門市霜淇淋買一送一

2019-07-02 13:43

台灣之光珠寶設計師趙心綺 倫敦再得獎 10月來港展出

2019-07-02 13:33

不二良聯名Jason Freeny「半剖鼠小小」首登場 玩具解剖展搶先看

2019-07-02 13:20

200克「海膽山」＋鮭魚卵！開丼4款「海膽×烤肉」丼飯　膽固醇爆表

2019-07-02 12:42

「荷蘭弟」Tom Holland靠Zegna裝熟 蜘蛛人新片首映會「轉大人」

2019-07-02 12:40

玩愈多省愈多！元大「鑽金一卡通聯名卡新戶」享最高4%回饋

2019-07-02 12:28

快來試手氣！全新刮刮樂總獎金超過7億台幣

2019-07-02 12:03

鄭元暢戴MIDO表登時尚雜誌 示範偶像劇男神也能有「慵懶美」

2019-07-02 12:00

日本超人氣萌系插畫品牌ECONECO 二度在台打造快閃店

2019-07-02 10:45

上傳開箱文 就有機會免費吃麥當勞「麥脆鷄套餐」94天

2019-07-02 10:38

星巴克行李箱、巨型馬克杯 限量開搶倒數中

2019-07-02 10:29

柯南風靡全台 最燒腦互動推理展好評開展中

2019-07-02 10:20

大樂透連摃10期 今開頭獎上看3.1億元

2019-07-02 06:01

年中慶加碼送 遠百滿額抽名車

2019-07-01 23:38

閨蜜、好友間不管關係有多好 這9件事一定要避免

2019-07-01 23:12

「麗莎和卡斯柏」20週年生日派對 限定商品、集章、優惠總整理

2019-07-01 22:48

新菜單公開！拿坡里炸雞店7月2日正式開幕

2019-07-01 21:01

王嘉爾戴Ray-Ban逆風高飛！網「已下單同款太陽眼鏡」

2019-07-01 20:36

鉄火牛排統一時代百貨台北店開幕 前3日打卡4人同行2人免費

2019-07-01 20:30

Jamie’s Italian推新菜單 辣臺味漢堡迎接夏季到來

2019-07-01 18:45

麗寶摩天輪 超萌全新主題車廂忠犬麻糬柴犬

2019-07-01 18:13

美式餐廳端夏季新品 芒果舒芙蕾鬆軟上桌、偽白米及義大利麵正夯

2019-07-01 18:07

《暮光》貝拉女兒vs.文淇 兩大暗黑少女MIU MIU秀場碰頭

2019-07-01 17:50

萌死你！獅子王辛巴、澎澎、丁滿電影玩偶套票 7/5週五開搶

2019-07-01 17:31
看更多

熱門文章

今年第四號颱風木恩生成 預計持續影響到周三

2019-07-02 21:51

影／機車後座載「阿嬤」 回頭萌樣瞬間融化所有人

2019-07-02 10:28

氣象局：熱低氣壓24小時內可能成颱 外圍環流影響台灣

2019-07-02 09:14

科學家揭露世上最危險的10種動物！第1名就在你我周圍

2019-07-02 14:29

108年大學指考 數甲科試題與解答（含非選）

2019-07-02 18:31

健康主題館／破解飲食5大謠言 營養師這麼說

2019-07-02 00:04

大雷雨來襲 桃園、八德、龜山、大溪發布淹水一級警戒

2019-07-02 16:57

幸有海洋調節 吳德榮：台灣高溫與定義的熱浪差很大

2019-07-02 07:59

珍珠冷凍變硬！但為什麼小美「黑糖珍珠雪糕」裡的珍珠不會？

2019-07-02 16:46

大雨雙向鐵軌都淹 桃園至鶯歌台鐵班次退回桃園

2019-07-02 16:46

太趕了？ 王定宇：高雄市府申請登革熱補助款公文出包

2019-07-02 14:36

台南再現第2例本土登革熱 去過這裡的民眾要注意

2019-07-02 08:27

豪雨炸北台屏東！ 全台15縣市豪大雨特報

2019-07-02 16:16

台南再爆第3例登革熱本土病例 有2例同一里

2019-07-02 14:52

影／午後豪雨龍潭、大溪淹水 警冒雨交管排除路障

2019-07-02 20:46

暴雨襲北台 台鐵桃園鶯歌水淹軌面 雙線暫時不通

2019-07-02 16:55

北部大雷雨至下午5點 桃園往返鶯歌鐵路雙向受阻

2019-07-02 16:24

豪雨成災 桃園大溪三元一街土石流、龍潭淹水

2019-07-02 18:04

桃園大雷雨多處淹水30公分 災情通報141件

2019-07-02 19:44

6年B到E激升4 cup！她曝吃「2種長奶神物」：爛的好有效

2019-07-02 18:19

午後有豪雨或大雨 又有熱帶低壓恐成颱

2019-07-02 05:07

明天全球首賣 3D寶貝球造型悠遊卡快來搶

2019-07-02 19:35

影／益生菌不能這樣吃 5大錯誤方式解密

2019-07-02 18:36

搶吃94天免費麥脆雞！麥當勞首屆開箱文大賽7/3開跑

2019-07-02 14:06

飛鳥美照下的悲哀「插環」燕鷗讓人看了心痛

2019-07-02 07:46

政院嗆登革熱領錢效率差 韓國瑜：有6意見要市府修正

2019-07-02 12:03

埡口之巔南橫青山在 紀錄南橫的美麗與哀愁

2019-07-02 11:21

屏東今晨豪雨 氣象主播：中北部慎防午後強對流雨

2019-07-02 07:42

當心臉爛掉 這3時間不能擦防曬乳

2019-07-02 21:24

超商「減塑」這樣做！小7、全家逐步導入就口杯 開賣環保餐具

2019-07-02 16:13

彰化今年首例日本腦炎現蹤 她誤認流感隔天就失去意識

2019-07-02 15:36

台南登革熱疫情嚴峻 黃偉哲：若群聚不排除休市

2019-07-02 13:56

【夫妻之間】古家榕／最動聽的情話

2019-07-02 06:00

大雨一度造成台鐵中斷 桃園鶯歌間恢復單線雙向通行

2019-07-02 17:30

【生活見聞】賽夏客／悍婦的身世

2019-07-02 06:00

台南本土登革熱增2例 疾管署研判已爆發群聚

2019-07-02 14:50

【家人關係】陳金鳳／時間都去哪兒了

2019-07-02 06:00

基隆凌晨大雷雨狂閃電 武崙溪差1公尺淹路面

2019-07-03 01:13

新北市、桃園市注意 氣象局發大雷雨訊息

2019-07-02 16:20

200克「海膽山」＋鮭魚卵！開丼4款「海膽×烤肉」丼飯　膽固醇爆表

2019-07-02 12:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top