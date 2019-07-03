日本三大鐘乳石洞「龍河洞」6日點燈！ 高知必玩4亮點

2019-07-03 02:58 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



以四萬十川、坂本龍馬、炙烤鰹魚等不同觀光元素聞名的日本高知，近期也規劃出許多新興景點。包括將於7月6日以全新面貌面世的「龍和洞」，還有大型的戶外活動設施「Mont-bell Outdoor Village本山」；而著名的夜來祭，也將於8月登場。

【新・龍河洞】

位在高知縣香美市的「龍河洞」，為日本三大鐘乳石洞，全長約4公里，為國家指定天然紀念物，也是全世界唯一經考古學證實曾作為居住空間使用的鐘乳洞。令和元年，龍河洞推出全新企劃，在洞內導入彩燈及光雕投影，包括石花殿、千仞之間、雲之橋樑、天降石等代表景點均有進行升級，讓神秘的鐘乳洞更添互動體驗元素，預於7月6日登場。

【Outdoor Village 本山】

由日本最大戶外用品品牌Mont-bell開發的戶外活動設施「Mont-bell Outdoor Village 本山」將於7月7日於高知縣嶺北地區正式開張。Outdoor Village 本山位於吉野川及汗見川流經區域，周圍好山好水，旅客在此也可體驗泛舟、獨木舟、河川體驗活動、健走、野炊等不同的戶外活動。

全新的文青風渡假小木屋，以及使用新鮮地產食材入菜的餐廳、溫泉，不僅可作為嶺北地區的觀光據點，同時也具備旅客服務中心的功能，同時也可購買Mont-bell的活動用品。

【高知縣檮原町】

2020年為東京奧運暨殘奧新國立競技場設計操刀的建築師「隈研吾」，乃是日本代表性建築師之一。在高知縣的檮原町內，就收錄有隈研吾的5座建築作品。在1987年時，隈研吾初次造訪檮原町，感受到在地木共存的生活態度，成為他後續專精於木造建築哲學的契機，因此隈研吾以「融入在地環境並善用在地資源」為設計概念，在檮原町設計了5大巨作。

最早的作品《雲之上飯店本館》於1994年完工，曾獲得GOOD DESING建築賞；另外還有檮原町綜合廳舍、雲之上藝廊、小鎮驛站檮原、雲之上圖書館等作品。其中最新作品「雲之上圖書館」外觀不改融入周邊環境的中心概念，內觀則大量使用町產杉，天花板交錯的木條彷彿進入森林般，是在地居民及學童們休憩及閱讀的場所。

【高知縣夜來祭YOSAKOI】

起源於高知縣的夜來祭YOSAKOI，至今已有約65年的歷史，固定於每年8月9日至12日舉辦。會有高達約2萬名舞者，共同聚集在市內的16處演舞場巡迴表演，每年吸引海內外約100萬名觀眾至現場觀看。