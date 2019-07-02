從女星到企業家 艾莉絲傳生第三胎？她感性的說…

2019-07-02 19:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



是女星，也是企業家的艾莉絲，除了有女兒梨梨醬和威廉弟外，驚傳今夏又生「第三胎」了？原來，是她的美容事業唯有機Oui Organic在今年創立滿三周年之際，推出自創品牌OUI ORGANIC，為自創品牌親自返台宣傳的艾莉絲感性的說，「自創品牌，就像是自己的孩子出生一樣」。

其中，主打新品「輕盈緊實植萃按摩油」首波300瓶，昨（1）日甫上市就已全數被搶光，連艾莉絲都覺得驚喜。但，目前也正值法國放假期間，第二波產品可能要再等一等。

艾莉絲表示，這次自創品牌，有別於過去嚴選代理具國際認證標章的歐洲有機產品，她深入法國當地考察，四處拜訪優質製造廠，透過不間斷的學習與研究，並堅持「僅使用天然與有機成分」的初衷，希望能夠將她多年生活在巴黎所親身接觸的「有機生活風潮」也帶進台灣，而自創品牌OUI ORGANIC所有商品也都自法國原裝進口。

至於自創品牌首發商品為什麼選擇「精油產品」？艾莉絲說，在歐洲，精油是家家戶戶必備的東西，精油的成分調配不僅可以完全展現100%有機的精神，且有機精油用途也更廣泛，可同時多方運用在按摩、保養、美妝等方面。

OUI ORGANIC首發五款有機精油新品，分別是：單方精油、滾珠精油、純露、按摩油與基底油，訴求成分皆符合Cosmos Organic 規範標準，成分中來源都取自於天然，且成分中的植物原料，高達95%以上是有機。

此時正值炎夏，因穿著的變化，不少力求完美的女性，開始注重身材曲線，且因台灣氣候較為潮濕，針對如何清爽保養的煩惱應運而生，OUI ORGANIC「輕盈緊實植萃按摩油」，蘊含多重有機植物油和精油-葡萄柚果皮油、檸檬精油、迷迭香叶油及伊蘭精油，除具美體效果外，加上質地好吸收，按摩肌膚時，淡淡的檸檬香氣也能舒緩身心。