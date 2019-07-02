明天全球首賣 3D寶貝球造型悠遊卡快來搶！
精靈寶可夢玩家又有新玩意可供收藏，悠遊卡公司獲得原廠授權，推出全球第一款3D寶貝球造型票卡｢精靈寶可夢造型悠遊卡-3D寶貝球｣，將在7月3日上午10時起在統一超商、全家便利商店及PChome24h購物開放預購，首批限量3000個。
悠遊卡公司表示，精靈寶可夢在全球擁有廣大玩家，在台灣也不例外，街頭巷尾不難看到玩家拿著手機抓寶，這次推出的3D寶貝球悠遊卡除了具有3D球型設計外，在消費者搭捷運、公車及小額消費時，球上會亮綠燈顯示感應成功，猶如精靈寶可夢故事中，成功收服寶可夢的寶貝球，除了造型特別，互動體驗也相當有趣。
「精靈寶可夢造型悠遊卡-3D寶貝球」將在7月3日上午10時起開放預購，首批可在統一超商、全家便利商店及PChome24h購物買得到，限量3000個、每個售價新台幣350元，每人限購4個，預計在7月31日可取貨；如果沒搶到首批，也可以在7月3日至7月17日參加第二波預購，但就得等到9月25日才拿得到，限量11,000個。
近年來悠遊卡創意不斷，推出的造型悠遊卡屢屢成為市場上的搶手貨，去年發行酒瓶造型的「金牌台灣啤酒3D造型悠遊卡」讓市場耳目一新，今年1月底發行的「美少女戰士造型悠遊卡-月光寶盒」更造成萬人空巷的搶購風潮，甚至有網友分享「跑了20家便利超商還買不到」；預料「精靈寶可夢造型悠遊卡-3D寶貝球」上市後，同樣也能吸引玩家之間的瘋狂討論。
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