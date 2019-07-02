明天全球首賣 3D寶貝球造型悠遊卡快來搶！

2019-07-02 19:35 聯合報 記者 聯合報 記者 鍾采蓉 ╱即時報導



精靈寶可夢玩家又有新玩意可供收藏，悠遊卡公司獲得原廠授權，推出全球第一款3D寶貝球造型票卡｢精靈寶可夢造型悠遊卡-3D寶貝球｣，將在7月3日上午10時起在統一超商、全家便利商店及PChome24h購物開放預購，首批限量3000個。

悠遊卡公司表示，精靈寶可夢在全球擁有廣大玩家，在台灣也不例外，街頭巷尾不難看到玩家拿著手機抓寶，這次推出的3D寶貝球悠遊卡除了具有3D球型設計外，在消費者搭捷運、公車及小額消費時，球上會亮綠燈顯示感應成功，猶如精靈寶可夢故事中，成功收服寶可夢的寶貝球，除了造型特別，互動體驗也相當有趣。

「精靈寶可夢造型悠遊卡-3D寶貝球」將在7月3日上午10時起開放預購，首批可在統一超商、全家便利商店及PChome24h購物買得到，限量3000個、每個售價新台幣350元，每人限購4個，預計在7月31日可取貨；如果沒搶到首批，也可以在7月3日至7月17日參加第二波預購，但就得等到9月25日才拿得到，限量11,000個。