「金葉名氣餅」插旗復興SOGO 獨家口味「松露和牛」開幕首3日只要半價50元！

2019-07-02 19:07 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



來自日本銀座和食料理名店MAKANAIKIICHI的人氣料理「金葉名氣餅」，今年1月首度登台後，即以比日本定價更划算的銅板價以及金黃多汁的美味口感，在台打響名號，短短4個月在台灣賣出超過50萬個炸牛肉餅。現在將插旗台北東區進駐SOGO復興館B2美食街，SOGO獨家限定的「松露和牛名氣餅」更把「鈔票價變銅板價」，原價100元，7/12～7/14開幕價只要半價。

日本炸肉餅是日本國民美食，「金葉名氣餅」考量台灣物價與消費習慣，進軍台灣後，推出比日本還便宜的售價，每個牛肉餅只要新台幣50元，但靠著這50元的銅板美食，台灣首店進駐微風南山後，業績也直衝到微風南山美食街業績前3名。繼微風南山、信義誠品後，台灣三號店接著進駐SOGO復興館。

「金葉名氣餅」特別為SOGO量身打造獨家限定口味「松露和牛名氣餅」，原價每個100元，開幕首三日7/12～7/14只要50元半價且不限量。另外，考量到有些台灣人不吃牛肉，在SOGO推出「豬肉名氣餅」新口味。並鎖定外帶族，帶來全新「名氣餅咖哩丼」餐盒販售，在日本銀座店內餐要價2千日幣，在台灣價格200元有找，售價180元，還隨餐附和風沙拉，於每天午、晚餐時段供應。

金葉名氣餅三號店．SOGO復興店

電話：(02)2731-7577