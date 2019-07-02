秋冬高級訂製服／劉嘉玲演繹DIOR 蓋兒加朵浪漫同場
DIOR在品牌發源地蒙田大道30號舉辦2019秋冬高級訂製服發表，並且以一套看似突梯的娃娃屋造型服裝壓軸，好似無厘頭，其實呼應開秀長袍上的文字「服裝是否仍然時宜？（Are Clothes Modern?）」，以建築結構、服裝剪裁為題，在黯黑神秘的色系中，打造飄忽女人味；劉嘉玲身穿2019套裝看秀，亮麗耀眼，LVMH集團太子妃娜塔莉亞（Natalia Vodianova）和蓋兒加朵（GalGadot）都是觀秀嘉賓。
「服裝是否仍然時宜？」的語句，節錄自建築師伯納德．魯道夫斯基（Bernard Rudofsky）1994年在MoMA現代藝術博物館的展題，這句對於服裝功能性的提問，也成為創意總監Maria Grazia Chiuri打造高訂的概念，以服裝作為和人體密不可分的藝術品，闡揚其獨一無二、鮮明個性，延續伯納德的思路，確立服裝師法建築所產生的結構比例。因此，發表高訂的場景也以生命之樹的纏繞與幽微為主，輔以Maria設定的黑、白色調，以及女性藝術家佩妮．斯林格（Penny Slinger）的創作牆面，在風、火、水、土等煉金元素以及自然生物的描繪中，散發神秘詭譎的特質。
選址蒙田大道30號宅邸，除了展現建築結構的概念，也闡述創意總監與高訂工坊的緊密合作，並用以呼應服裝裡細膩堆砌的建築魅影，而黑色系的定調則來自迪奧先生在著作《時尚小辭典》中所寫的「我可以整整寫一本書來描繪關於黑色的一切。」服裝側重飄逸垂墜的風格，來自古希臘女性身穿的Peplos長袍，演變自一塊布，沒有鮮明輪廓或結構剪裁，而是藉由女性的身形姿態賦予其線條樣貌；披肩大衣也體現如華夏建築般的氣勢，從頭攀爬到腳的網襪或網格面料，如黑色蜘蛛網般透露著神祕感。而迪奧先生在他最後一季高訂作品中，亦強調垂墜感，遊走在剪裁與建築輪廓之間，也呼應Maria於今時今日對於「服裝是否仍然時宜」之哉問。
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