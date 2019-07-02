秋冬高級訂製服／劉嘉玲演繹DIOR 蓋兒加朵浪漫同場

2019-07-02 19:03 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



DIOR在品牌發源地蒙田大道30號舉辦2019秋冬高級訂製服發表，並且以一套看似突梯的娃娃屋造型服裝壓軸，好似無厘頭，其實呼應開秀長袍上的文字「服裝是否仍然時宜？（Are Clothes Modern?）」，以建築結構、服裝剪裁為題，在黯黑神秘的色系中，打造飄忽女人味；劉嘉玲身穿2019套裝看秀，亮麗耀眼，LVMH集團太子妃娜塔莉亞（Natalia Vodianova）和蓋兒加朵（GalGadot）都是觀秀嘉賓。

「服裝是否仍然時宜？」的語句，節錄自建築師伯納德．魯道夫斯基（Bernard Rudofsky）1994年在MoMA現代藝術博物館的展題，這句對於服裝功能性的提問，也成為創意總監Maria Grazia Chiuri打造高訂的概念，以服裝作為和人體密不可分的藝術品，闡揚其獨一無二、鮮明個性，延續伯納德的思路，確立服裝師法建築所產生的結構比例。因此，發表高訂的場景也以生命之樹的纏繞與幽微為主，輔以Maria設定的黑、白色調，以及女性藝術家佩妮．斯林格（Penny Slinger）的創作牆面，在風、火、水、土等煉金元素以及自然生物的描繪中，散發神秘詭譎的特質。