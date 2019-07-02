親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
登革熱疫情發燒
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

秋冬高級訂製服／劉嘉玲演繹DIOR 蓋兒加朵浪漫同場

2019-07-02 19:03聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

DIOR在品牌發源地蒙田大道30號舉辦2019秋冬高級訂製服發表，並且以一套看似突梯的娃娃屋造型服裝壓軸，好似無厘頭，其實呼應開秀長袍上的文字「服裝是否仍然時宜？（Are Clothes Modern?）」，以建築結構、服裝剪裁為題，在黯黑神秘的色系中，打造飄忽女人味；劉嘉玲身穿2019套裝看秀，亮麗耀眼，LVMH集團太子妃娜塔莉亞（Natalia Vodianova）和蓋兒加朵（GalGadot）都是觀秀嘉賓。

「服裝是否仍然時宜？」的語句，節錄自建築師伯納德．魯道夫斯基（Bernard Rudofsky）1994年在MoMA現代藝術博物館的展題，這句對於服裝功能性的提問，也成為創意總監Maria Grazia Chiuri打造高訂的概念，以服裝作為和人體密不可分的藝術品，闡揚其獨一無二、鮮明個性，延續伯納德的思路，確立服裝師法建築所產生的結構比例。因此，發表高訂的場景也以生命之樹的纏繞與幽微為主，輔以Maria設定的黑、白色調，以及女性藝術家佩妮．斯林格（Penny Slinger）的創作牆面，在風、火、水、土等煉金元素以及自然生物的描繪中，散發神秘詭譎的特質。

選址蒙田大道30號宅邸，除了展現建築結構的概念，也闡述創意總監與高訂工坊的緊密合作，並用以呼應服裝裡細膩堆砌的建築魅影，而黑色系的定調則來自迪奧先生在著作《時尚小辭典》中所寫的「我可以整整寫一本書來描繪關於黑色的一切。」服裝側重飄逸垂墜的風格，來自古希臘女性身穿的Peplos長袍，演變自一塊布，沒有鮮明輪廓或結構剪裁，而是藉由女性的身形姿態賦予其線條樣貌；披肩大衣也體現如華夏建築般的氣勢，從頭攀爬到腳的網襪或網格面料，如黑色蜘蛛網般透露著神祕感。而迪奧先生在他最後一季高訂作品中，亦強調垂墜感，遊走在剪裁與建築輪廓之間，也呼應Maria於今時今日對於「服裝是否仍然時宜」之哉問。

蓋兒加朵是2019秋冬高級訂製服嘉賓，一身浪漫飄逸。圖／DIOR提供
蓋兒加朵是2019秋冬高級訂製服嘉賓，一身浪漫飄逸。圖／DIOR提供
分享
LVMH集團太子妃娜塔莉亞出席2019秋冬高級訂製服大秀。圖／DIOR提供
LVMH集團太子妃娜塔莉亞出席2019秋冬高級訂製服大秀。圖／DIOR提供
分享
從一塊正方形的布演變出來的希臘長袍，也是DIOR高級訂製服的輪廓。圖／DIOR提...
從一塊正方形的布演變出來的希臘長袍，也是DIOR高級訂製服的輪廓。圖／DIOR提供
分享
蒙田大道30號宅邸的娃娃屋造型，呼應開秀的「服裝是否仍然時宜？」。圖／DIOR提...
蒙田大道30號宅邸的娃娃屋造型，呼應開秀的「服裝是否仍然時宜？」。圖／DIOR提供
分享
如同建築般的結構線條，展現褲裝的俐落。圖／DIOR提供
如同建築般的結構線條，展現褲裝的俐落。圖／DIOR提供
分享
從頭到腳如黑色蜘蛛網般纏繞的網布，是2019秋冬DIOR高訂的特色。圖／DIOR...
從頭到腳如黑色蜘蛛網般纏繞的網布，是2019秋冬DIOR高訂的特色。圖／DIOR提供
分享
優雅迷人的劉嘉玲，神態寫著「演繹這套2019早秋系列完全就是踩著一片蛋糕似的易如...
優雅迷人的劉嘉玲，神態寫著「演繹這套2019早秋系列完全就是踩著一片蛋糕似的易如反掌」。圖／取自微博
分享
來自藝術家佩妮．斯林格風水火土自然生物為主的創作。圖／DIOR提供
來自藝術家佩妮．斯林格風水火土自然生物為主的創作。圖／DIOR提供
分享
Maria Grazia Chiuri以生命之樹打造氣氛詭譎的高級訂製服場景。圖...
Maria Grazia Chiuri以生命之樹打造氣氛詭譎的高級訂製服場景。圖／DIOR提供
分享
高訂秀選址品牌發源地蒙田大道30號宅邸，並以黑白色系的強烈風格展現。圖／DIOR...
高訂秀選址品牌發源地蒙田大道30號宅邸，並以黑白色系的強烈風格展現。圖／DIOR提供
分享
「服裝是否仍然時宜？」點出建築師伯納德對於服裝的詰問。圖／DIOR提供
「服裝是否仍然時宜？」點出建築師伯納德對於服裝的詰問。圖／DIOR提供
分享
細緻精密、張牙舞爪的刺繡蕾絲，演繹黑色主調的衝突。圖／DIOR提供
細緻精密、張牙舞爪的刺繡蕾絲，演繹黑色主調的衝突。圖／DIOR提供
分享

建築希臘

相關新聞

明天全球首賣 3D寶貝球造型悠遊卡快來搶！

2019-07-02 19:35

38歲林俊傑像28歲秘密曝光！ 保養「眼神」超重要

2019-07-02 18:50

BOUCHERON全新頂級珠寶 探索巴黎與芳登總店

2019-07-02 18:25

瑪格羅比逛香奈兒圖書館！秋冬高訂勾勒新世代文青女孩

2019-07-02 18:18

英國梨與小蒼蘭髮香噴霧全台首賣！「Jo Malone香氛園遊會」7月13日登場

2019-07-02 17:22

單身安心亞喊話「今年想戀愛」 戴施華洛世奇變塔羅公主

2019-07-02 17:02

影／百貨公司、飯店不只逛街、吃喝 也能欣賞藝術品

2019-07-02 16:15

超商「減塑」這樣做！小7、全家逐步導入就口杯 開賣環保餐具

2019-07-02 16:13

跟著RICHARD MILLE腳步 一窺史上最美公主拉力賽

2019-07-02 16:04

快約巨蟹、獅子吃飯！王品7大品牌推慶生優惠 點牛排送龍蝦

2019-07-02 15:01

和風安縵 同時享受時尚設計與寧靜鄉野

2019-07-02 14:46

fun暑假 電競螢幕夯一波

2019-07-02 14:38

金曲歌王盼母「別再情緒勒索」 諮商師這樣分析

2019-07-02 14:05

只到7/3！一〇八抹茶茶廊限定門市霜淇淋買一送一

2019-07-02 13:43

台灣之光珠寶設計師趙心綺 倫敦再得獎 10月來港展出

2019-07-02 13:33

不二良聯名Jason Freeny「半剖鼠小小」首登場 玩具解剖展搶先看

2019-07-02 13:20

200克「海膽山」＋鮭魚卵！開丼4款「海膽×烤肉」丼飯　膽固醇爆表

2019-07-02 12:42

「荷蘭弟」Tom Holland靠Zegna裝熟 蜘蛛人新片首映會「轉大人」

2019-07-02 12:40

玩愈多省愈多！元大「鑽金一卡通聯名卡新戶」享最高4%回饋

2019-07-02 12:28

快來試手氣！全新刮刮樂總獎金超過7億台幣

2019-07-02 12:03

鄭元暢戴MIDO表登時尚雜誌 示範偶像劇男神也能有「慵懶美」

2019-07-02 12:00

日本超人氣萌系插畫品牌ECONECO 二度在台打造快閃店

2019-07-02 10:45

上傳開箱文 就有機會免費吃麥當勞「麥脆鷄套餐」94天

2019-07-02 10:38

星巴克行李箱、巨型馬克杯 限量開搶倒數中

2019-07-02 10:29

柯南風靡全台 最燒腦互動推理展好評開展中

2019-07-02 10:20

大樂透連摃10期 今開頭獎上看3.1億元

2019-07-02 06:01

年中慶加碼送 遠百滿額抽名車

2019-07-01 23:38

閨蜜、好友間不管關係有多好 這9件事一定要避免

2019-07-01 23:12

「麗莎和卡斯柏」20週年生日派對 限定商品、集章、優惠總整理

2019-07-01 22:48

新菜單公開！拿坡里炸雞店7月2日正式開幕

2019-07-01 21:01

王嘉爾戴Ray-Ban逆風高飛！網「已下單同款太陽眼鏡」

2019-07-01 20:36

鉄火牛排統一時代百貨台北店開幕 前3日打卡4人同行2人免費

2019-07-01 20:30

Jamie’s Italian推新菜單 辣臺味漢堡迎接夏季到來

2019-07-01 18:45

麗寶摩天輪 超萌全新主題車廂忠犬麻糬柴犬

2019-07-01 18:13

美式餐廳端夏季新品 芒果舒芙蕾鬆軟上桌、偽白米及義大利麵正夯

2019-07-01 18:07

《暮光》貝拉女兒vs.文淇 兩大暗黑少女MIU MIU秀場碰頭

2019-07-01 17:50

萌死你！獅子王辛巴、澎澎、丁滿電影玩偶套票 7/5週五開搶

2019-07-01 17:31

嗜辣族激推！「KiKi椒麻口味爆米花」帶給味蕾全新衝擊

2019-07-01 16:57

化妝只用粉底液卻卡粉？這4招底妝技巧讓低價粉底液有「高級感」

2019-07-01 16:46
看更多

熱門文章

新菜單公開！拿坡里炸雞店7月2日正式開幕

2019-07-01 21:01

氣象局：熱低氣壓24小時內可能成颱 外圍環流影響台灣

2019-07-02 09:14

影／機車後座載「阿嬤」 回頭萌樣瞬間融化所有人

2019-07-02 10:28

科學家揭露世上最危險的10種動物！第1名就在你我周圍

2019-07-02 14:29

幸有海洋調節 吳德榮：台灣高溫與定義的熱浪差很大

2019-07-02 07:59

健康主題館／破解飲食5大謠言 營養師這麼說

2019-07-02 00:04

台南再現第2例本土登革熱 去過這裡的民眾要注意

2019-07-02 08:27

太趕了？ 王定宇：高雄市府申請登革熱補助款公文出包

2019-07-02 14:36

大雨雙向鐵軌都淹 桃園至鶯歌台鐵班次退回桃園

2019-07-02 16:46

豪雨炸北台屏東！ 全台15縣市豪大雨特報

2019-07-02 16:16

108年大學指考 數甲科試題與解答（含非選）

2019-07-02 18:31

大雷雨來襲 桃園、八德、龜山、大溪發布淹水一級警戒

2019-07-02 16:57

北部大雷雨至下午5點 桃園往返鶯歌鐵路雙向受阻

2019-07-02 16:24

暴雨襲北台 台鐵桃園鶯歌水淹軌面 雙線暫時不通

2019-07-02 16:55

台南再爆第3例登革熱本土病例 有2例同一里

2019-07-02 14:52

午後有豪雨或大雨 又有熱帶低壓恐成颱

2019-07-02 05:07

每日星座運勢／天蠍春風滿面享疼愛 事業冷靜應對

2019-07-02 00:00

珍珠冷凍變硬！但為什麼小美「黑糖珍珠雪糕」裡的珍珠不會？

2019-07-02 16:46

飛鳥美照下的悲哀「插環」燕鷗讓人看了心痛

2019-07-02 07:46

政院嗆登革熱領錢效率差 韓國瑜：有6意見要市府修正

2019-07-02 12:03

屏東今晨豪雨 氣象主播：中北部慎防午後強對流雨

2019-07-02 07:42

閨蜜、好友間不管關係有多好 這9件事一定要避免

2019-07-01 23:12

搶吃94天免費麥脆雞！麥當勞首屆開箱文大賽7/3開跑

2019-07-02 14:06

【夫妻之間】古家榕／最動聽的情話

2019-07-02 06:00

【生活見聞】賽夏客／悍婦的身世

2019-07-02 06:00

台南登革熱疫情嚴峻 黃偉哲：若群聚不排除休市

2019-07-02 13:56

埡口之巔南橫青山在 紀錄南橫的美麗與哀愁

2019-07-02 11:21

7月1日起禁用塑膠吸管 台東首日稽查四大場所無違規

2019-07-01 21:31

【家人關係】陳金鳳／時間都去哪兒了

2019-07-02 06:00

王嘉爾戴Ray-Ban逆風高飛！網「已下單同款太陽眼鏡」

2019-07-01 20:36

大雨一度造成台鐵中斷 桃園鶯歌間恢復單線雙向通行

2019-07-02 17:30

越女觀光染登革熱 台南防疫挨轟

2019-07-01 23:13

其實想回台灣： 江南阿嘎洗的韓國職場求生筆記

2019-07-02 09:05

豪雨成災 桃園大溪三元一街土石流、龍潭淹水

2019-07-02 18:04

台南本土登革熱增2例 疾管署研判已爆發群聚

2019-07-02 14:50

鉄火牛排統一時代百貨台北店開幕 前3日打卡4人同行2人免費

2019-07-01 20:30

去年接了1.3萬通尋死電話…安心專線改號「依舊愛我」 就怕沒救到

2019-07-02 10:00

快約巨蟹、獅子吃飯！王品7大品牌推慶生優惠 點牛排送龍蝦

2019-07-02 15:01

彰化今年首例日本腦炎現蹤 她誤認流感隔天就失去意識

2019-07-02 15:36

住家相距僅100公尺 台南今出現兩例登革熱

2019-07-02 14:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top