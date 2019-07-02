38歲林俊傑像28歲秘密曝光！ 保養「眼神」超重要

2019-07-02 18:50 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



38歲的金曲歌王JJ林俊傑，外型看起來根本就是又帥氣又童顏，根本就像28歲，他7月1日出席資生堂新品「紅妍肌活潤眼修護露N」上市活動時．透露自己的保養秘訣，就是要養出「年輕的眼神」、「保持年輕心態」，而JJ保養的秘密也曝光，他就是用資生堂紅妍肌活潤眼修護露，讓眼睛自信展現笑顏，不用擔心眼周細紋洩露年紀。

資生堂還打造了全球第一站「REDPOWER STATION」，JJ林俊傑特別現身，現場有3D投影打造JJ實影互動畫面，還有銀座街景打卡點，肌膚檢測站體驗與能量贈品兌換販賣機，邀請粉絲一起進入REDPOWER STATION，體驗紅色旋風。

資生堂的紅妍肌活系列添加新成員，要大家關注「眼周」的保養，新品紅妍肌活潤眼修護露N，有著獨創賦活肌底防禦科技，柔滑防禦複合物也升級，加強在光澤度、保濕感，質地清爽，炎熱的夏天使用，也不會讓人感到黏膩。