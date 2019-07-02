BOUCHERON全新頂級珠寶 探索巴黎與芳登總店

2019-07-02 18:25 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



送走灼人熱浪的巴黎，時尚熱度仍熾，如火如荼進行的高級訂製服周期間，多家高級珠寶品牌也同步發表新品，最早進駐巴黎精品核心芳登廣場（Place Vendôme）的寶詩龍（BOUCHERON），也率先帶我們鑑賞最新頂級珠寶系列Paris Vu Du 26，為這場珠寶接力盛事揭開迷人序幕。

「Paris Vu Du 26」，意指從26號開始，點出以寶詩龍之家所在的巴黎芳登廣場26號位置，也是品牌所有創意與工藝的起點。Paris Vu Du 26系列共有53件作品，分為三個篇章，分別以巴黎、芳登廣場和26號為主題發想，從外型到概念都巧妙呼應主題並帶出品牌重要元素，完美結合歷史文化與現代創意。

寶詩龍創意總監Claire Choisne親自為我們說明此次設計概念，指出她最得意也是此次最受矚目的重要作品─26V（26號）項鍊，其不僅帶出品牌創作源起的核心寶詩龍之家，主石以3D鑲嵌結合縞瑪瑙、白水晶和白瑪瑙，打造寶詩龍的原創寶石，高度體現品牌自由創新的態度與工藝之精。

另外，巴黎主題中的忍冬草問號項鍊，將巴黎建築中常見的忍冬草裝飾結合經典的問號項鍊，同主題的VERRIERE玻璃穹頂項鍊，除了俯視巴黎大皇宮線條的可拆胸針，墜飾頂端微縮了可窺見花園的大皇宮穹頂；兩者皆融合巴黎建築之美和品牌崇尚自然的元素。芳登廣場主題中的PAVES DE CRISTAL密鑲水晶項鍊，帶出雨後廣場上鵝卵石路面在陽光下微微發亮的詩意情境。