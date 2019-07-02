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BOUCHERON全新頂級珠寶 探索巴黎與芳登總店

2019-07-02 18:25聯合報 記者孫曼╱即時報導

送走灼人熱浪的巴黎，時尚熱度仍熾，如火如荼進行的高級訂製服周期間，多家高級珠寶品牌也同步發表新品，最早進駐巴黎精品核心芳登廣場（Place Vendôme）的寶詩龍（BOUCHERON），也率先帶我們鑑賞最新頂級珠寶系列Paris Vu Du 26，為這場珠寶接力盛事揭開迷人序幕。

「Paris Vu Du 26」，意指從26號開始，點出以寶詩龍之家所在的巴黎芳登廣場26號位置，也是品牌所有創意與工藝的起點。Paris Vu Du 26系列共有53件作品，分為三個篇章，分別以巴黎、芳登廣場和26號為主題發想，從外型到概念都巧妙呼應主題並帶出品牌重要元素，完美結合歷史文化與現代創意。

寶詩龍創意總監Claire Choisne親自為我們說明此次設計概念，指出她最得意也是此次最受矚目的重要作品─26V（26號）項鍊，其不僅帶出品牌創作源起的核心寶詩龍之家，主石以3D鑲嵌結合縞瑪瑙、白水晶和白瑪瑙，打造寶詩龍的原創寶石，高度體現品牌自由創新的態度與工藝之精。

另外，巴黎主題中的忍冬草問號項鍊，將巴黎建築中常見的忍冬草裝飾結合經典的問號項鍊，同主題的VERRIERE玻璃穹頂項鍊，除了俯視巴黎大皇宮線條的可拆胸針，墜飾頂端微縮了可窺見花園的大皇宮穹頂；兩者皆融合巴黎建築之美和品牌崇尚自然的元素。芳登廣場主題中的PAVES DE CRISTAL密鑲水晶項鍊，帶出雨後廣場上鵝卵石路面在陽光下微微發亮的詩意情境。

JACK系列推出高級珠寶版，寶詩龍之家當年豢養的貓咪，也化作珠寶亮相，讓現場眾人驚呼可愛。

模特兒演繹VERRIERE玻璃穹頂項鍊，18K白新鑲嵌鑽石、水晶和祖母綠珠。圖／...
模特兒演繹VERRIERE玻璃穹頂項鍊，18K白新鑲嵌鑽石、水晶和祖母綠珠。圖／寶詩龍提供
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以寶詩龍之家豢養寵物為靈感的WLADIMIR I & II貓首戒指，教人驚呼可愛...
以寶詩龍之家豢養寵物為靈感的WLADIMIR I & II貓首戒指，教人驚呼可愛，鑲嵌鑽石、綠碧璽和黑瑪瑙。巴黎特派記者陳若齡／攝影
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以寶詩龍之家豢養寵物為靈感的WLADIMIR I & II貓首戒指，教人驚呼可愛...
以寶詩龍之家豢養寵物為靈感的WLADIMIR I & II貓首戒指，教人驚呼可愛，鑲嵌鑽石、綠碧璽。圖／寶詩龍提供
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展出空間原本是供VIP預定入住的公寓，如屏風的鏡面陳設和愜意穿梭的模特兒帶出家的...
展出空間原本是供VIP預定入住的公寓，如屏風的鏡面陳設和愜意穿梭的模特兒帶出家的意境。圖／寶詩龍提供
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26V項鍊，鍊墜寶石採3D鑲嵌縞瑪瑙、白水晶和白瑪瑙，中央鑽石為5.22克拉。圖...
26V項鍊，鍊墜寶石採3D鑲嵌縞瑪瑙、白水晶和白瑪瑙，中央鑽石為5.22克拉。圖／寶詩龍提供
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寶詩龍創意總監Claire Choisne熱情為我們解說。巴黎特派記者陳若齡／攝...
寶詩龍創意總監Claire Choisne熱情為我們解說。巴黎特派記者陳若齡／攝影
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以寶詩龍之家地磚和品牌經典羅紋錦織為靈感的 Grosgrain項鍊。圖／寶詩龍提...
以寶詩龍之家地磚和品牌經典羅紋錦織為靈感的 Grosgrain項鍊。圖／寶詩龍提供
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ARMOIRIES項鍊，可拆胸針18K黃金中央鑲嵌32.22克拉帝王拓帕石和密釘...
ARMOIRIES項鍊，可拆胸針18K黃金中央鑲嵌32.22克拉帝王拓帕石和密釘鑲鑽石。圖／寶詩龍提供
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26V項鍊和戒指。圖／寶詩龍提供
26V項鍊和戒指。圖／寶詩龍提供
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JACK系列的高級珠寶首度亮相，一盒26件可隨意選擇配戴。圖／寶詩龍提供
JACK系列的高級珠寶首度亮相，一盒26件可隨意選擇配戴。圖／寶詩龍提供
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FEUILLES DACANTHE忍冬草問號項鍊，18K白金鑲嵌鑽石。圖／寶詩龍...
FEUILLES DACANTHE忍冬草問號項鍊，18K白金鑲嵌鑽石。圖／寶詩龍提供
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ARMOIRIES徽章胸針拆自項鍊，18K黃金中央鑲嵌32.22克拉帝王拓帕石和...
ARMOIRIES徽章胸針拆自項鍊，18K黃金中央鑲嵌32.22克拉帝王拓帕石和密釘鑲鑽石。圖／寶詩龍提供
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展間隨處有別具巧思的投影。圖／寶詩龍提供
展間隨處有別具巧思的投影。圖／寶詩龍提供
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模特兒演繹FEUILLES DACANTHE忍冬草問號項鍊，18K白金鑲嵌鑽石。...
模特兒演繹FEUILLES DACANTHE忍冬草問號項鍊，18K白金鑲嵌鑽石。圖／寶詩龍提供
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26V項鍊的鍊墜，寶石採3D鑲嵌縞瑪瑙、白水晶和白瑪瑙，中央鑽石為5.22克拉。...
26V項鍊的鍊墜，寶石採3D鑲嵌縞瑪瑙、白水晶和白瑪瑙，中央鑽石為5.22克拉。圖／寶詩龍提供
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VERRIERE玻璃穹頂項鍊，18K白新鑲嵌鑽石、水晶和祖母綠珠。圖／寶詩龍提供
VERRIERE玻璃穹頂項鍊，18K白新鑲嵌鑽石、水晶和祖母綠珠。圖／寶詩龍提供
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PAVÉS DE CRISTAL密鑲水晶項鍊，鑲嵌鑽石和霧面水晶。圖／寶詩龍提供
PAVÉS DE CRISTAL密鑲水晶項鍊，鑲嵌鑽石和霧面水晶。圖／寶詩龍提供
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DUO TAILLE EMERAUDE祖母綠形切割綠柱石雙指戒。圖／寶詩龍提供
DUO TAILLE EMERAUDE祖母綠形切割綠柱石雙指戒。圖／寶詩龍提供
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