瑪格羅比逛香奈兒圖書館！秋冬高訂勾勒新世代文青女孩
藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）在完全接掌香奈兒（CHANEL）時裝後，於巴黎時間7月2日早上於巴黎大皇宮舉辦首場的高級訂製服秀，這也是她從頭到尾主導發想的第一個系列，備受矚目。這次照例在巴黎大皇宮舉辦，但整個秀的場景為一座氣質優雅舒適的圖書館，木質調的裝潢和米色的沙發令人想起香奈兒公寓的書房。喜愛閱讀的吉妮維婭透過服裝詮釋閱讀帶給女性的舒適與自在感。品牌大使瑪格羅比（Margot Robbie）、卡洛琳德麥格雷特（Caroline de Maigret）、日本女星中條彩未（Ayami Nakajo)、法國影后伊莎貝爾雨蓓（Isabelle Huppert）也都現身看秀。
瑪格羅比在秀後受訪時表示，自己很喜歡這系列非常實穿、舒適、毫不費力的優雅，尤其欣賞真絲、雪紡和烏干紗、天鵝絨等材質組成的豐富質地，裝飾羽毛等細節，尤其鍾愛褲裝。這次維吉妮維婭以纖細儀長的輪廓、搭配平底便鞋或以蝴蝶結與高跟鞋、 金屬框眼鏡，勾勒出那享受追求文學與藝術世界的年輕世代女性形象。這經典的 黑、白、海軍藍、蜜糖色、梅紅和酒紅色調中，穿插鮮豔搶眼甚至有點螢光色調的粉紅、桃紅、藍、綠、橘，閃耀的銀色和金色點綴其中。
留言