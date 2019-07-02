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瑪格羅比逛香奈兒圖書館！秋冬高訂勾勒新世代文青女孩

2019-07-02 18:18聯合報 記者孫曼╱即時報導

藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）在完全接掌香奈兒（CHANEL）時裝後，於巴黎時間7月2日早上於巴黎大皇宮舉辦首場的高級訂製服秀，這也是她從頭到尾主導發想的第一個系列，備受矚目。這次照例在巴黎大皇宮舉辦，但整個秀的場景為一座氣質優雅舒適的圖書館，木質調的裝潢和米色的沙發令人想起香奈兒公寓的書房。喜愛閱讀的吉妮維婭透過服裝詮釋閱讀帶給女性的舒適與自在感。品牌大使瑪格羅比（Margot Robbie）、卡洛琳德麥格雷特（Caroline de Maigret）、日本女星中條彩未（Ayami Nakajo)、法國影后伊莎貝爾雨蓓（Isabelle Huppert）也都現身看秀。

瑪格羅比在秀後受訪時表示，自己很喜歡這系列非常實穿、舒適、毫不費力的優雅，尤其欣賞真絲、雪紡和烏干紗、天鵝絨等材質組成的豐富質地，裝飾羽毛等細節，尤其鍾愛褲裝。這次維吉妮維婭以纖細儀長的輪廓、搭配平底便鞋或以蝴蝶結與高跟鞋、 金屬框眼鏡，勾勒出那享受追求文學與藝術世界的年輕世代女性形象。這經典的 黑、白、海軍藍、蜜糖色、梅紅和酒紅色調中，穿插鮮豔搶眼甚至有點螢光色調的粉紅、桃紅、藍、綠、橘，閃耀的銀色和金色點綴其中。

超模辛蒂克勞馥之女Kaia Gerber走秀展演本季高級訂製服。記者孫曼／攝影
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香奈兒在巴黎大皇宮內打造一座舒適的圖書館。記者孫曼／攝影
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香奈兒品牌大使瑪格羅比秀後接受訪問。記者孫曼／攝影
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本季喜愛閱讀的吉妮維婭透過服裝詮釋閱讀帶給女性的舒適與自在感。記者孫曼／攝影
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本季喜愛閱讀的吉妮維婭透過服裝詮釋閱讀帶給女性的舒適與自在感。記者孫曼／攝影
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日本女星中條彩未出席香奈兒2019秋冬高級訂製服秀。記者孫曼／攝影
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香奈兒在巴黎大皇宮內打造一座舒適的圖書館。記者孫曼／攝影
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（由左至右）香奈兒服飾名品部形象總監Eric Pfrunder、品牌大使瑪格羅比...
（由左至右）香奈兒服飾名品部形象總監Eric Pfrunder、品牌大使瑪格羅比、香奈兒服飾名品部總裁Bruno Pavlovsky。記者孫曼／攝影
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法國影后伊莎貝雨蓓出席香奈兒2019秋冬高級訂製服秀。記者孫曼／攝影
法國影后伊莎貝雨蓓出席香奈兒2019秋冬高級訂製服秀。記者孫曼／攝影
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香奈兒在巴黎大皇宮內打造一座舒適的圖書館。記者孫曼／攝影
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日本女星中條彩未出席香奈兒2019秋冬高級訂製服秀。記者孫曼／攝影
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瑪格羅比秀後與美國時尚名人Anna Wintour合影。記者孫曼／攝影
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巴黎香奈兒圖書館

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