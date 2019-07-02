瑪格羅比逛香奈兒圖書館！秋冬高訂勾勒新世代文青女孩

2019-07-02 18:18 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）在完全接掌香奈兒（CHANEL）時裝後，於巴黎時間7月2日早上於巴黎大皇宮舉辦首場的高級訂製服秀，這也是她從頭到尾主導發想的第一個系列，備受矚目。這次照例在巴黎大皇宮舉辦，但整個秀的場景為一座氣質優雅舒適的圖書館，木質調的裝潢和米色的沙發令人想起香奈兒公寓的書房。喜愛閱讀的吉妮維婭透過服裝詮釋閱讀帶給女性的舒適與自在感。品牌大使瑪格羅比（Margot Robbie）、卡洛琳德麥格雷特（Caroline de Maigret）、日本女星中條彩未（Ayami Nakajo)、法國影后伊莎貝爾雨蓓（Isabelle Huppert）也都現身看秀。