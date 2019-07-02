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復興SOGO「餐廳超市」變得又美又好逛！忙碌上班族下班輕鬆買

2019-07-02 17:39聯合報 記者江佩君╱即時報導

因應忙碌上班族與千禧世代的快速生活，位於北捷人流量排名第三的SOGO復興館啟動「地下樓層革命」，從B3到B1共三個樓層陸續改裝大變身，B3以「餐廳超市」、「一站購足」為定位全新開幕，品牌由原本20店，新增至31店，從餐桌食材、外帶熟食、加熱即食品，到麵包甜點一次買齊。

另外，復興館人流量最多、位於捷運連通口的B2將由女鞋區進駐，7/12開幕；B1與忠孝館「美妝天后宮」做區隔，以美妝、頂級香氛為主角，8/8開幕。復興館地下樓層以全新面貌，啟動新一波連通口經濟。

SOGO復興館店長許淑賢表示，餐飲、美妝、女鞋是最吃「人流量」的業種，捷運忠孝復興站是北捷人流量繼台北車站、市政府站，排名第三的站，把這三個業種區域重新調整、各就定位，並加碼美食戰力，滿足忙碌都會型消費者的購物需求。

復興館B3的「Kitchen Market」由31家品牌組成，不只選擇更多，購物空間也變得更時髦舒適。原本city’super以全新概念店登場，並引進「新村和牛」，除了販售A5和牛冷藏肉，還可現場代客烹飪；中與志旋轉壽司新開幕期間推出限定商品買一送一。此外，訴求安心食材的GREEN & SAFE首度進駐百貨，日本進口食品雜貨店咖樂迪咖啡農場(Kaldi Coffee Farm)也將於8月下旬開幕，另外，新進駐品牌還包括米達人、先麥、第8口鳳梨酥。開幕期間，B3許多美食品牌推出買一送一同慶。

另外，來自日本銀座名店まかないきいち的人氣料理「金葉名氣餅」插旗台北東區將於7月12日開幕，「金葉名氣餅」來台後，以新台幣一顆50元、比日本售價還便宜的零錢價在台打響名號，短短4個月在台賣出50萬顆。原本只有牛肉口味的金葉名氣餅，特別為SOGO推出獨家新口味與新菜單，SOGO獨家推出推出松露和牛名氣餅，原價每個100元，開幕首三日（7/12～7/15）不限量每個特價50元。另外豬肉名氣餅、名氣餅咖哩丼，都在SOGO首發。

金葉名氣餅插旗台北東區，進駐SOGO復興館將於7/12開幕，並推出SOGO獨家口...
金葉名氣餅插旗台北東區，進駐SOGO復興館將於7/12開幕，並推出SOGO獨家口味。記者江佩君／攝影
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GREEN & SAFE首度前進百貨，進駐SOGO復興館B3。記者江佩君／攝影
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SOGO復興館B3改裝新開幕。記者江佩君／攝影
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SOGO復興館B3改裝新開幕。記者江佩君／攝影
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SOGO復興館B3新引進「新村和牛」，除了販售A5和牛冷藏肉，還可現場代客烹飪。...
SOGO復興館B3新引進「新村和牛」，除了販售A5和牛冷藏肉，還可現場代客烹飪。記者江佩君／攝影
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iLu意廬北海道黑巧克力生乳捲每條400元(條)，7/3、7/4送北海道生乳捲一...
iLu意廬北海道黑巧克力生乳捲每條400元(條)，7/3、7/4送北海道生乳捲一條，每日限量66組。圖／SOGO提供
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