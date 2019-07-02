英國梨與小蒼蘭髮香噴霧全台首賣！「Jo Malone香氛園遊會」7月13日登場

2019-07-02 17:22 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



Jo Malone慶祝來台10周年，7月13、14日將推出限時兩天的全球首場Jo Malone香氛園遊會，7月10日前於門市消費滿額預約或網路預約即可參加，也可於現場排隊候補入場。Jo Malone香氛園遊會除了有5款最受台灣消費者喜愛的經典商品以1：1巨型尺寸重現，讓粉絲拍好拍滿，也將全台搶先首賣超人氣香調的英國梨與小蒼蘭髮香噴霧。

Jo Malone香氛園遊會將英國梨與小蒼蘭、藍風鈴、黑莓子與月桂葉、牡丹與胭紅麂絨、鼠尾草與海鹽等5款經典香氣以1：1 巨型尺寸重現，不需消費即可享爆米花、棉花糖和飲料；消費滿5,000元可獲得代幣1枚（可累贈），可用代幣玩香氛套圈圈、彈珠香氛台或幸運糅香轉輪，保證獲得古龍水9ml、身體乳霜15ml或沐浴凝膠15ml，還有機會獲得古 龍水30ml。此外，現場也開放不需代幣即可免費玩的香水推幣機，有機會獲得針管香水、試用包等好禮。

全新的Jo Malone英國梨與小蒼蘭髮香噴霧，採用堅果油和維他命原B5的輕盈配方，同時添加滋養柔順成分，可單獨使用或與其他香氛層疊糅合，輕灑於髮尾處即可，30ml售價1,840元。Jo Malone也首度推出英國原裝進口的透明香氛化妝包，7月10日前於Jo Malone門市消費滿5,000元除了可以預約香氛園遊會，還可於活動現場領取只送不賣的夏日扇子、透明香氛化妝包、香氛小屋（內含針管香水2支、身體沐浴試用包2包）。

此外，7月13日於Jo Malone香氛園遊會購買古龍水30ml或100ml，可享有現場免費雕刻服務；7月14日於活動現場購買古龍水100ml，可免費獲得彩色瓶蓋一個。