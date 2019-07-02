單身安心亞喊話「今年想戀愛」 戴施華洛世奇變塔羅公主

2019-07-02 17:02 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



離七夕情人節還有一個多月，但女神安心亞出席施華洛世奇（Swarovski）2019秋冬系列發表時，表示希望可以跟男友去冰島一起過情人節，但由於近幾年都忙於工作，對於感情，安心亞把寄託都獻給了「月老」。而她這回一襲黑色連身洋裝，像是神秘的塔羅師般，再配上施華洛世奇秋冬全新系列，猶如夜之女神降臨般。

提到感情，安心亞笑說，自己會跟月老對話，前陣子有去算塔羅牌，提到今年會有新的戀情，也期待每天配戴施華洛世奇塔羅牌系列，能夠帶給自己好桃花。

對於塔羅牌，安心亞透露也有在研究，曾幫朋友算過，對於自己的情感，目前還是以工作為主，但還是期許有戀愛的感覺，但單身的自己，也可以很享受。

安心亞這次佩戴施華洛世奇NOCTURNAL SKY 項鍊 ，使用不同的材質更能襯托出項鍊獨特性，就像閃耀的星空，剛好也是安心亞最喜歡的夜晚星空，帶給她希望的感覺，TAROT MAGIC 穿孔耳環則有龐克感覺，手上TAROT MAGIC戒指，讓整體神秘感更提升。

SWA SYMBOL墜鍊在安心亞第二套飾品上，剛好襯托月亮的神秘感，就如同月亮女神般，讓施華洛世奇的水晶墜鍊，就像懸掛在星空的的奇蹟般。

施華洛世奇創意總監娜塔妮‧歌蓮（Nathalie Colin），在這次的設計，特別加入塔羅牌、占星學的概念，讓施華洛世奇水晶，多一層神秘的面紗。

除此之外，秋冬系列施華洛世奇全新Magic Light系列，以冰島的景致及北極的星空為靈感，透過一系列的首飾、手錶及配飾，搭配著星星、月亮、北極星空的概念，設計出一套神奇的魔力，讓人愛不釋手。