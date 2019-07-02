親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
登革熱疫情發燒
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

單身安心亞喊話「今年想戀愛」 戴施華洛世奇變塔羅公主

2019-07-02 17:02聯合報 記者劉小川╱即時報導

離七夕情人節還有一個多月，但女神安心亞出席施華洛世奇（Swarovski）2019秋冬系列發表時，表示希望可以跟男友去冰島一起過情人節，但由於近幾年都忙於工作，對於感情，安心亞把寄託都獻給了「月老」。而她這回一襲黑色連身洋裝，像是神秘的塔羅師般，再配上施華洛世奇秋冬全新系列，猶如夜之女神降臨般。

提到感情，安心亞笑說，自己會跟月老對話，前陣子有去算塔羅牌，提到今年會有新的戀情，也期待每天配戴施華洛世奇塔羅牌系列，能夠帶給自己好桃花。

對於塔羅牌，安心亞透露也有在研究，曾幫朋友算過，對於自己的情感，目前還是以工作為主，但還是期許有戀愛的感覺，但單身的自己，也可以很享受。

安心亞這次佩戴施華洛世奇NOCTURNAL SKY 項鍊 ，使用不同的材質更能襯托出項鍊獨特性，就像閃耀的星空，剛好也是安心亞最喜歡的夜晚星空，帶給她希望的感覺，TAROT MAGIC 穿孔耳環則有龐克感覺，手上TAROT MAGIC戒指，讓整體神秘感更提升。

SWA SYMBOL墜鍊在安心亞第二套飾品上，剛好襯托月亮的神秘感，就如同月亮女神般，讓施華洛世奇的水晶墜鍊，就像懸掛在星空的的奇蹟般。

施華洛世奇創意總監娜塔妮‧歌蓮（Nathalie Colin），在這次的設計，特別加入塔羅牌、占星學的概念，讓施華洛世奇水晶，多一層神秘的面紗。

除此之外，秋冬系列施華洛世奇全新Magic Light系列，以冰島的景致及北極的星空為靈感，透過一系列的首飾、手錶及配飾，搭配著星星、月亮、北極星空的概念，設計出一套神奇的魔力，讓人愛不釋手。

品牌最終還是想傳達的是，配戴施華洛世奇首飾不只是風格宣言，更是現今女性勇於表現自我的有力象徵。

施華洛世奇TAROT MAGIC 戒指／售價7,990元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇TAROT MAGIC 戒指／售價7,990元。圖／施華洛世奇提供
分享
施華洛世奇 NOCTURNAL SKY 項鍊／售價34,900元。 圖／施華洛世...
施華洛世奇 NOCTURNAL SKY 項鍊／售價34,900元。 圖／施華洛世奇提供
分享
猶如夜之女神的安心亞，襯著身上的配件，不只優雅還更神秘。記者陳立凱／攝影
猶如夜之女神的安心亞，襯著身上的配件，不只優雅還更神秘。記者陳立凱／攝影
分享
安心亞的七夕情人節願望，希望可以有男朋友陪伴。記者陳立凱／攝影
安心亞的七夕情人節願望，希望可以有男朋友陪伴。記者陳立凱／攝影
分享
施華洛世奇TAROT MAGIC 穿孔耳環／售價4,990元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇TAROT MAGIC 穿孔耳環／售價4,990元。圖／施華洛世奇提供
分享
施華洛世奇IMPULSEP 手鐲／售價2,990元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇IMPULSEP 手鐲／售價2,990元。圖／施華洛世奇提供
分享
施華洛世奇 SWA SYMBOL 墜鍊／售價4,990元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇 SWA SYMBOL 墜鍊／售價4,990元。圖／施華洛世奇提供
分享
施華洛世奇CRYSTAL FROST 腕錶／售價14,900元。圖／施華洛世奇提...
施華洛世奇CRYSTAL FROST 腕錶／售價14,900元。圖／施華洛世奇提供
分享
打扮成占卜師的安心亞，讓施華洛世奇更顯神秘。記者陳立凱／攝影
打扮成占卜師的安心亞，讓施華洛世奇更顯神秘。記者陳立凱／攝影
分享

塔羅牌北極

相關新聞

BOUCHERON全新頂級珠寶 探索巴黎與芳登總店

2019-07-02 18:25

瑪格羅比逛香奈兒圖書館！秋冬高訂勾勒新世代文青女孩

2019-07-02 18:18

英國梨與小蒼蘭髮香噴霧全台首賣！「Jo Malone香氛園遊會」7月13日登場

2019-07-02 17:22

影／百貨公司、飯店不只逛街、吃喝 也能欣賞藝術品

2019-07-02 16:15

超商「減塑」這樣做！小7、全家逐步導入就口杯 開賣環保餐具

2019-07-02 16:13

跟著RICHARD MILLE腳步 一窺史上最美公主拉力賽

2019-07-02 16:04

快約巨蟹、獅子吃飯！王品7大品牌推慶生優惠 點牛排送龍蝦

2019-07-02 15:01

和風安縵 同時享受時尚設計與寧靜鄉野

2019-07-02 14:46

fun暑假 電競螢幕夯一波

2019-07-02 14:38

金曲歌王盼母「別再情緒勒索」 諮商師這樣分析

2019-07-02 14:05

只到7/3！一〇八抹茶茶廊限定門市霜淇淋買一送一

2019-07-02 13:43

台灣之光珠寶設計師趙心綺 倫敦再得獎 10月來港展出

2019-07-02 13:33

不二良聯名Jason Freeny「半剖鼠小小」首登場 玩具解剖展搶先看

2019-07-02 13:20

200克「海膽山」＋鮭魚卵！開丼4款「海膽×烤肉」丼飯　膽固醇爆表

2019-07-02 12:42

「荷蘭弟」Tom Holland靠Zegna裝熟 蜘蛛人新片首映會「轉大人」

2019-07-02 12:40

玩愈多省愈多！元大「鑽金一卡通聯名卡新戶」享最高4%回饋

2019-07-02 12:28

快來試手氣！全新刮刮樂總獎金超過7億台幣

2019-07-02 12:03

鄭元暢戴MIDO表登時尚雜誌 示範偶像劇男神也能有「慵懶美」

2019-07-02 12:00

日本超人氣萌系插畫品牌ECONECO 二度在台打造快閃店

2019-07-02 10:45

上傳開箱文 就有機會免費吃麥當勞「麥脆鷄套餐」94天

2019-07-02 10:38

星巴克行李箱、巨型馬克杯 限量開搶倒數中

2019-07-02 10:29

柯南風靡全台 最燒腦互動推理展好評開展中

2019-07-02 10:20

大樂透連摃10期 今開頭獎上看3.1億元

2019-07-02 06:01

年中慶加碼送 遠百滿額抽名車

2019-07-01 23:38

閨蜜、好友間不管關係有多好 這9件事一定要避免

2019-07-01 23:12

「麗莎和卡斯柏」20週年生日派對 限定商品、集章、優惠總整理

2019-07-01 22:48

新菜單公開！拿坡里炸雞店7月2日正式開幕

2019-07-01 21:01

王嘉爾戴Ray-Ban逆風高飛！網「已下單同款太陽眼鏡」

2019-07-01 20:36

鉄火牛排統一時代百貨台北店開幕 前3日打卡4人同行2人免費

2019-07-01 20:30

Jamie’s Italian推新菜單 辣臺味漢堡迎接夏季到來

2019-07-01 18:45

麗寶摩天輪 超萌全新主題車廂忠犬麻糬柴犬

2019-07-01 18:13

美式餐廳端夏季新品 芒果舒芙蕾鬆軟上桌、偽白米及義大利麵正夯

2019-07-01 18:07

《暮光》貝拉女兒vs.文淇 兩大暗黑少女MIU MIU秀場碰頭

2019-07-01 17:50

萌死你！獅子王辛巴、澎澎、丁滿電影玩偶套票 7/5週五開搶

2019-07-01 17:31

嗜辣族激推！「KiKi椒麻口味爆米花」帶給味蕾全新衝擊

2019-07-01 16:57

化妝只用粉底液卻卡粉？這4招底妝技巧讓低價粉底液有「高級感」

2019-07-01 16:46

陳信安、郭泓志首度為HUBLOT同台 都想打包法拉利GT腕表回家

2019-07-01 16:27

友善職場親情無價！第3屆「同仁親子夏令營」限期2個月開跑

2019-07-01 16:09

前Lacoste業績翻倍功臣接任 KENZO新設計師報到！

2019-07-01 15:58
看更多

熱門文章

新菜單公開！拿坡里炸雞店7月2日正式開幕

2019-07-01 21:01

氣象局：熱低氣壓24小時內可能成颱 外圍環流影響台灣

2019-07-02 09:14

影／機車後座載「阿嬤」 回頭萌樣瞬間融化所有人

2019-07-02 10:28

科學家揭露世上最危險的10種動物！第1名就在你我周圍

2019-07-02 14:29

幸有海洋調節 吳德榮：台灣高溫與定義的熱浪差很大

2019-07-02 07:59

台南再現第2例本土登革熱 去過這裡的民眾要注意

2019-07-02 08:27

健康主題館／破解飲食5大謠言 營養師這麼說

2019-07-02 00:04

太趕了？ 王定宇：高雄市府申請登革熱補助款公文出包

2019-07-02 14:36

豪雨炸北台屏東！ 全台15縣市豪大雨特報

2019-07-02 16:16

大雨雙向鐵軌都淹 桃園至鶯歌台鐵班次退回桃園

2019-07-02 16:46

大雷雨來襲 桃園、八德、龜山、大溪發布淹水一級警戒

2019-07-02 16:57

午後有豪雨或大雨 又有熱帶低壓恐成颱

2019-07-02 05:07

北部大雷雨至下午5點 桃園往返鶯歌鐵路雙向受阻

2019-07-02 16:24

暴雨襲北台 台鐵桃園鶯歌水淹軌面 雙線暫時不通

2019-07-02 16:55

每日星座運勢／天蠍春風滿面享疼愛 事業冷靜應對

2019-07-02 00:00

飛鳥美照下的悲哀「插環」燕鷗讓人看了心痛

2019-07-02 07:46

台南再爆第3例登革熱本土病例 有2例同一里

2019-07-02 14:52

政院嗆登革熱領錢效率差 韓國瑜：有6意見要市府修正

2019-07-02 12:03

閨蜜、好友間不管關係有多好 這9件事一定要避免

2019-07-01 23:12

屏東今晨豪雨 氣象主播：中北部慎防午後強對流雨

2019-07-02 07:42

【夫妻之間】古家榕／最動聽的情話

2019-07-02 06:00

搶吃94天免費麥脆雞！麥當勞首屆開箱文大賽7/3開跑

2019-07-02 14:06

【生活見聞】賽夏客／悍婦的身世

2019-07-02 06:00

7月1日起禁用塑膠吸管 台東首日稽查四大場所無違規

2019-07-01 21:31

【家人關係】陳金鳳／時間都去哪兒了

2019-07-02 06:00

王嘉爾戴Ray-Ban逆風高飛！網「已下單同款太陽眼鏡」

2019-07-01 20:36

台南登革熱疫情嚴峻 黃偉哲：若群聚不排除休市

2019-07-02 13:56

其實想回台灣： 江南阿嘎洗的韓國職場求生筆記

2019-07-02 09:05

埡口之巔南橫青山在 紀錄南橫的美麗與哀愁

2019-07-02 11:21

越女觀光染登革熱 台南防疫挨轟

2019-07-01 23:13

去年接了1.3萬通尋死電話…安心專線改號「依舊愛我」 就怕沒救到

2019-07-02 10:00

鉄火牛排統一時代百貨台北店開幕 前3日打卡4人同行2人免費

2019-07-01 20:30

台南本土登革熱增2例 疾管署研判已爆發群聚

2019-07-02 14:50

你用對護膝了嗎？專家提醒：沒用好小心走路「掰咖」

2019-07-01 21:51

雨彈深夜襲恆春半島雨量冠全台 民眾心驚驚

2019-07-02 10:58

五十肩不只50歲才有 甚至醫師也成為患者

2019-07-02 07:23

大雨一度造成台鐵中斷 桃園鶯歌間恢復單線雙向通行

2019-07-02 17:30

把黑水虻當高蛋白質補充劑 蟲蟲麵包你敢吃嗎

2019-07-02 07:47

快約巨蟹、獅子吃飯！王品7大品牌推慶生優惠 點牛排送龍蝦

2019-07-02 15:01

讓苗栗小石虎活下來！ 她拜託夜行縣道140放慢車速

2019-07-02 09:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top