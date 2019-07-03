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今夏拒當爛泥！要做就做海灘焦點女神

2019-07-03 08:38聯合新聞網 聯合數位文創

圖/聯合數位文創提供。
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夏日無處去？邀閨蜜來玩非常夯的SUP運動 開啟薄荷色的夏天！

陽光、大海、比基尼和啤酒是夏天最美好的事物，今年夏天不要再待在冷氣房裡當爛泥，約上好姊妹一起參加7月20日／21日的【easyoga夏日特調SUP Yoga x Beer】，相約到福隆當海灘女神！

圖/聯合數位文創提供。
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【easyoga夏日特調SUP Yoga x Beer】是台灣首場的水上啤酒瑜珈，活動融合SUP立式划槳及啤酒瑜珈，划著SUP板探索美麗海景，到了定點後在水上做啤酒瑜珈，最後小酌幾口啤酒，讓你和姐妹一起從裡美到外，雕塑身心靈成為今夏海灘焦點女神。

圖/聯合數位文創提供。
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酒瓶成道具 瑜珈好Chill

啤酒和瑜珈聽起來是兩不相干的個體，還要同時在水上體驗，到底要多忙？但其實啤酒瑜珈在歐美及亞洲各地已經風靡多年，特別是在做完瑜珈後，來上幾口啤酒，除了讓身體更放鬆外，酒瓶本身也是一個很好的道具，於瑜珈過程中利用酒瓶完成不同的瑜珈動作，不僅可以訓練平衡還能讓成就感UPUP喔。

圖/聯合數位文創提供。
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【easyoga夏日特調SUP Yoga x Beer】更是全台首次將啤酒瑜珈搬到水上SUP板上進行，讓SUP板帶著妳離開地球表面、拋開職場煩惱，把心中所有雜念回歸自然，在天空與海洋之間呼吸，將所有厭世負能量從頭到腳通通流向大海。做完水上啤酒瑜珈後躺在SUP板上放鬆，跟身旁姊妹乾一杯、拍美照，讓沁涼啤酒成為放鬆身心的好夥伴。

三種特調配方化身女神 美翻整片沙灘

如果完美的mojito需要酒、檸檬汁跟薄荷，【easyoga夏日特調SUP Yoga x Beer】也推出了三種特色配方，讓妳參加活動變得更美麗、感受無比貼心呵護！

圖/聯合數位文創提供。
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配方一：有別於一般SUP巡航、SUP 瑜珈課程，台灣首次登場的『水上啤酒瑜珈』，給妳不同的SUP瑜珈體驗，包妳和姐妹們玩的不要不要的！

配方二：報名就送國際運動服飾品牌easyoga的女神贈品－輕鬆遮住烈陽的『專業時尚中空休閒帽』、城市生活或海灘玩水都百搭的『純手工編織手環』、可容納妳所有美麗的『On the Go 裝備收納包』，三樣總價值超過$1,620元，CP值激高！

配方三：活動現場提供無數貼心小服務－有專屬攝影師幫姊妹們拍出不修圖美照，讓妳即時PO IG show給大家看，還備有防曬乳、曬後凝膠，讓妳玩一整天也不怕太陽曬，以及完善的淋浴空間，讓妳美美的來、香香的回家！今年夏天絕對不能錯過成為焦點女神的機會，趕快報名【easyoga夏日特調SUP Yoga x Beer】吧！

圖/聯合數位文創提供。
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【easyoga夏日特調SUP Yoga x Beer】

活動時間：2019/07/20(六)、07/21(日) 兩天共8個梯次可選

活動地點：福隆海水浴場（台鐵 福隆站）

報名時間：即日起至 2019/07/19（額滿為止）

報名費用：$2,280元

報名通路：udn售票網

主辦單位：聯合數位文創、easyoga

協辦單位：福容大飯店 福隆貝悅店

合作單位：迪卡儂

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

瑜珈福隆防曬

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