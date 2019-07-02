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豪雨炸北台屏東！全台15縣市豪大雨特報

超商「減塑」這樣做！小7、全家逐步導入就口杯 開賣環保餐具

2019-07-02 16:13聯合報 記者陳立儀╱即時報導

7月1日起環保署推動政府部門、學校、百貨購物中心、連鎖速食店等4大場所內用餐飲皆不得提供1次性塑膠吸管，超商也響應減塑政策，7－ELEVEN依照政府規範，於4大場所內的門市內用不提供一次性塑膠吸管，提供就口杯與符合政府規定的環保吸管，7月11日起全台門市也將逐步導入就口杯，除了珍珠、有料茶飲、思樂冰仍提供吸管之外，其餘現調飲品將改為就口杯，不再提供吸管。

7－ELEVEN目前共推出4款環保餐具，包括不鏽鋼吸管、GEO可分解竹纖維吸管、現食主義環保植物纖維紙圓盤、現食主義環保植物纖維紙碗等，皆由純竹纖維及甘蔗渣製作，不含塑膠材質，可於自然環境中自然分解，目前正規畫推出不鏽鋼環保餐具組，預計7月底上市。

全家便利商店對應法規範圍，位於4大場所內的92間店舖不再主動提供吸管，如果消費者仍有需求，則改為提供材質可分解、堆肥的水晶環保吸管；8月起啟動第二波減塑計畫，全台3,400間店舖Let’s Café現調冷飲系列不再主動提供吸管，將導入就口飲用的杯型。

看好綠商機崛起，全家便利商店7月3日起推出自有品牌FamilyMart Collection天然竹纖維環保餐具系列，包括天然植物纖維便利盤、天然植物纖維便利杯、天然植物纖維便利碗、天然植物纖維吸管等，不僅可清洗重複使用，並主打100%台灣產竹纖維原料、100%台灣製造、100%不含塑膠、100%可於自然環境條件生物分解、100%可燃且不排放有毒物質，在全台3,400家門市皆可購買。

7－ELEVEN推出GEO可分解竹纖維吸管20入，售價59元。圖／7－ELEVE...
7－ELEVEN推出GEO可分解竹纖維吸管20入，售價59元。圖／7－ELEVEN提供
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全家便利商店自有品牌FamilyMart Collection推出天然竹纖維環保...
全家便利商店自有品牌FamilyMart Collection推出天然竹纖維環保餐具系列，並力邀南僑助陣，推出雙認證植物性洗劑。圖／全家便利商店提供
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FamilyMart Collection天然植物纖維便利杯，4入售價39元。圖...
FamilyMart Collection天然植物纖維便利杯，4入售價39元。圖／全家便利商店提供
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FamilyMart Collection天然植物纖維便利盤，3入售價39元。圖...
FamilyMart Collection天然植物纖維便利盤，3入售價39元。圖／全家便利商店提供
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FamilyMart Collection天然植物纖維便利碗，3入售價39元。圖...
FamilyMart Collection天然植物纖維便利碗，3入售價39元。圖／全家便利商店提供
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7－ELEVEN推出現食主義環保植物纖維紙碗，售價36元。圖／7－ELEVEN提...
7－ELEVEN推出現食主義環保植物纖維紙碗，售價36元。圖／7－ELEVEN提供
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FamilyMart Collection天然植物纖維吸管，5入售價15元。圖／...
FamilyMart Collection天然植物纖維吸管，5入售價15元。圖／全家便利商店提供，
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7－ELEVEN推出現食主義環保植物纖維紙圓盤，售價36元。圖／7－ELEVEN...
7－ELEVEN推出現食主義環保植物纖維紙圓盤，售價36元。圖／7－ELEVEN提供
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7－ELEVEN推出頂級316不鏽鋼吸管組（附刷子），售價65元。圖／7－ELE...
7－ELEVEN推出頂級316不鏽鋼吸管組（附刷子），售價65元。圖／7－ELEVEN提供
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吸管餐具便利商店

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