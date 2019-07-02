超商「減塑」這樣做！小7、全家逐步導入就口杯 開賣環保餐具

2019-07-02 16:13 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



7月1日起環保署推動政府部門、學校、百貨購物中心、連鎖速食店等4大場所內用餐飲皆不得提供1次性塑膠吸管，超商也響應減塑政策，7－ELEVEN依照政府規範，於4大場所內的門市內用不提供一次性塑膠吸管，提供就口杯與符合政府規定的環保吸管，7月11日起全台門市也將逐步導入就口杯，除了珍珠、有料茶飲、思樂冰仍提供吸管之外，其餘現調飲品將改為就口杯，不再提供吸管。

7－ELEVEN目前共推出4款環保餐具，包括不鏽鋼吸管、GEO可分解竹纖維吸管、現食主義環保植物纖維紙圓盤、現食主義環保植物纖維紙碗等，皆由純竹纖維及甘蔗渣製作，不含塑膠材質，可於自然環境中自然分解，目前正規畫推出不鏽鋼環保餐具組，預計7月底上市。

全家便利商店對應法規範圍，位於4大場所內的92間店舖不再主動提供吸管，如果消費者仍有需求，則改為提供材質可分解、堆肥的水晶環保吸管；8月起啟動第二波減塑計畫，全台3,400間店舖Let’s Café現調冷飲系列不再主動提供吸管，將導入就口飲用的杯型。