跟著RICHARD MILLE腳步 一窺史上最美公主拉力賽

2019-07-02 16:04 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



談到骨董車拉力賽，許多人都會聯想到明媚的風光以及罕見車款所共築的畫面，但就如同其名稱，這其實是一場動輒需開上千里的競賽，對於駕駛者或是車款都不是件容易的事。然而，頂級腕表品牌RICHARD MILLE所支持的「公主拉力賽（Rallye des Princesses）」，則是類似比賽中，最美的一道風景。

每年的六月，賽車界中有一項「最美的賽事」準時起跑，那就是由RICHARD MILLE冠名贊助的「公主拉力賽」，今年邁入堂堂的第20年。一樣在巴黎的地標「凡登廣場」匯集了來自世界各地，熱衷於賽車運動的女性好手，在法國鄉間蜿蜒的柏油賽道上，一同進行為期5天，總長度約1,700公里的競逐。今年總計有91支隊伍參加，其中包括了常勝軍的雪佛蘭Corvette Stingray，以及RICHARD MILLE品牌摯友美國賽車女將Aurora Straus。年僅20歲的Aurora Straus是美國當地汽車比賽的常客，過去的3年裡，她曾在IMSA馬牌輪胎跑車挑戰賽上與男性車手交戰。而面對全是女性的公主拉力賽，Aurora Straus也難掩興奮的表示「看那麼多的女車手勇往直前，全神貫注，令我折服」。

而且即使被譽為最美的賽事，卻絲毫不輕鬆，共200位的公主們，首日就先需要面對303公里的長征，途經奧爾良（Orléans）、羅亞爾河谷莊園，最後到達博瓦爾動物園，佔了全長的五分之一。爾後第二天的行程也不簡單，要接受法國夏季來臨前時好時壞的天氣考驗，伴隨她們的是一路綿綿細雨，在擋風玻璃前產上霧氣，影響開車視野。在第二站的終點前，前5名所花的時間相差不到8分鐘，可見賽事激烈性。剩餘賽程，難度也越來越高，除了有要一天開400公里之外，以及海拔超過1,000公尺的賽道上奔馳，更有多個斜坡需要征服，考驗著骨董車的性能，以及車手的操控力

、毅力。