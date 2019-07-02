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有機會拿MacBook Air！OKmart推「萬試OK狀元福袋」限量5千個

2019-07-02 14:56聯合報 記者陳立儀╱即時報導

為大學指考的考生應援，OKmart在全台各地門市推出共限量5,000個的「萬試OK狀元福袋」，每個售價100元，祈願考生好運100分、分數100分、健康100分，福袋裡包含價值130元的商品，也取了各式諧音替考生加油，像是「特上」系列茶飲，要考生考運亨通、心想必上，還有「蔥」口味系列餅乾，取聰明諧音、讓考生充飢，蜆精除了為考生補充精力、與「險」諧音更象徵遇到不會的題目也能化險為夷。

「萬試OK狀元福袋」裡還有可愛的御守造型刮刮樂，頭獎「狀元獎」為價值39,900元的13吋Macbook Air 128GB，二獎「探花獎」可獲得價值5,290元的APPLE AirPods無線耳機，三獎「榜眼獎」則是富士instax mini 9拍立得，其他獎品還有柚子軒A6創意積木筆記本、超商折價券等。

每逢期中考、期末考，鄰近學區的OKmart門市文具銷量總能較平日成長2～3成，去年底OKmart與韓國文創品牌10X10獨家合作引進文具小物，考場附近的店中店在指考前兩周買氣更是呈現驚人成長，尤其大受歡迎的肖像原子筆平均單日最高可賣出10支以上，不少門市更賣到缺貨，可見考生們在準備應試使用的「戰筆」也是下足功夫，好寫、符合人體工學之外，外型更得時尚亮眼。

OKmart在全台各地門市推出共限量5,000個的「萬試OK狀元福袋」，每個售價...
OKmart在全台各地門市推出共限量5,000個的「萬試OK狀元福袋」，每個售價100元。圖／OKmart提供
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OKmart在全台各地門市推出共限量5,000個的「萬試OK狀元福袋」，每個售價...
OKmart在全台各地門市推出共限量5,000個的「萬試OK狀元福袋」，每個售價100元。圖／OKmart提供
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福袋指考

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