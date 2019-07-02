有機會拿MacBook Air！OKmart推「萬試OK狀元福袋」限量5千個

2019-07-02 14:56 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



為大學指考的考生應援，OKmart在全台各地門市推出共限量5,000個的「萬試OK狀元福袋」，每個售價100元，祈願考生好運100分、分數100分、健康100分，福袋裡包含價值130元的商品，也取了各式諧音替考生加油，像是「特上」系列茶飲，要考生考運亨通、心想必上，還有「蔥」口味系列餅乾，取聰明諧音、讓考生充飢，蜆精除了為考生補充精力、與「險」諧音更象徵遇到不會的題目也能化險為夷。

「萬試OK狀元福袋」裡還有可愛的御守造型刮刮樂，頭獎「狀元獎」為價值39,900元的13吋Macbook Air 128GB，二獎「探花獎」可獲得價值5,290元的APPLE AirPods無線耳機，三獎「榜眼獎」則是富士instax mini 9拍立得，其他獎品還有柚子軒A6創意積木筆記本、超商折價券等。