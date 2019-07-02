金曲歌王盼母「別再情緒勒索」 諮商師這樣分析

2019-07-02 14:05 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



新科金曲歌王 Leo王日前在金曲典禮獲獎致詞時說自己從台大社會系輟學、專心玩音樂，但媽媽對此感到失望，讓他覺得「好像沒大學畢業就很不孝」。他並向母親喊話「媽，你不要再情緒勒索了好嗎！」

年輕人在成長、獨立過程中，不斷探索自我，思考未來想要做什麼，如果孩子的願望與父母期待出現落差，很有可能出現父母方以情緒操控孩子，使孩子配合父母的要求，完成父母要他做的事情。諮商心理師公會全聯會發言人林萃芬表示，很多父母希望孩子達成期望，例如考上好大學、完成大學學業，而透過情緒勒索方式讓孩子「配合」父母。但有時父母期待孩子完成的，與孩子自己想做的事有落差，往往會出現很大的親子衝突。

林萃芬說，臨床上曾遇過個案考上醫學院，父母希望孩子去念，但孩子對於行醫沒興趣，想要往其他領域發展，在選填志願時就出現很大的衝突。有些父母透過威脅、恐嚇的言語，企圖讓孩子順從，例如「如果你不去念醫學系我就死給你看」，或是以不斷哭泣、生氣等的情緒表達方式，試著操控孩子的人生。

避免被情緒勒索，應該避免用言語、行為傷害彼此，最好的方式是雙方要用平靜理性的言語溝通，討論採取不同行事方式，未來有可能出現的不同結果。林萃芬舉例，在學業與自我實現方面，華裔NBA球星林書豪就是最好例子，他完成哈佛大學的學位，也能實現自己當籃球運動員的夢想。她建議如果年輕人在人生目標的選擇中，與父母意見分歧，應該好好坐下來談，也不妨思考，如果順從父母的要求，是否也有可能同時完成自己的夢想。