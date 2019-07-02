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台灣之光珠寶設計師趙心綺 倫敦再得獎 10月來港展出

2019-07-02 13:33聯合報 記者孫曼╱即時報導

繼去年首度參加英國倫敦大師傑作展（Masterpiece London）便以一枚紅寶石牡丹胸針獲獎肯定、艷驚英倫的台灣珠寶設計師趙心綺CINDY CHAO The Art Jewel，今年再度以大師系列（Black Label） IX 冬葉套鍊獲選倫敦大師傑作展頒發大會傑出獎（Masterpiece Highlight），是該獎項首度獲獎的珠寶類型展品，為耕耘藝術珠寶15年的品牌里程碑。倫敦大師傑作展自倫敦時間6月27日起舉辦為期7天的展出，而CINDY CHAO The Art Jewel此次展出作品及得獎珠寶，也將都隨倫敦大師傑作展於今年2019年10月4日至7日首次移師香港、於亞洲頂尖藝術博覽會「Fine Art Asia典雅藝博」中展出。

形體與重量反差極大的2016大師系列No. IX冬葉套鍊，耗時4年打造，首度以鈦金屬仿蠟鍛造工藝製作葉片翻折捲曲的立體感，而非一般脫蠟鑄造法，捕捉大自然瞬變之美。為求完美，一開始趙心綺便反覆重塑作品至少10次以上，並經15年以上資歷的資深工匠耗時逾7,000小時打造，最後在在最能引進光線的蜂窩鑲口上一一鑲嵌耗時8個月搜羅240克拉共6,000多顆美鑽。項鍊透過11個隱形關節與6個連結軸心，可以依據配戴者頸椎與鎖骨的線條，完美服貼。

由英國皇室大力支持的倫敦大師傑作展是公認世界級的藝術展覽，展出包括繪畫、當代藝術、古典藝術、雕塑、設計、古董、陶瓷銀飾與高級珠寶腕表共8大領域數千年歷史文化人類鉅作；大英博物館、紐約大都會藝術博物館與巴黎羅浮宮等一級博物館都會透過該展覽物色藏品。今年今年共有160家廠商參展，其中共有13家高級珠寶和骨董珠寶，趙心綺冬葉套鍊獲得的「大會傑出獎 (Masterpiece Highlight) 」由150名鑑識團隊中的27位來自各界的專家評選最具出代表性的大師之作，也是珠寶類型展品首度獲獎，實屬不易。今年10月倫敦大師傑作展也將首度帶領25家頂尖展商移師香港參加「Fine Art Asia 典雅藝博」，並於展中的「Masterpiece Pavilion 巨匠臻藏館」呈現精選之作，屆時亦可親睹趙心綺得獎之作 。

CINDY CHAO The Art Jewel 於2019倫敦大師傑作展延續「...
CINDY CHAO The Art Jewel 於2019倫敦大師傑作展延續「生命之樹 」裝置藝術概念呈現全新大師系列作品。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
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CINDY CHAO The Art Jewel於2019倫敦大師傑作展現場。圖...
CINDY CHAO The Art Jewel於2019倫敦大師傑作展現場。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
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2016大師系列IX冬葉套鍊榮獲倫敦大師傑作展頒發大會傑出獎。圖／CINDY C...
2016大師系列IX冬葉套鍊榮獲倫敦大師傑作展頒發大會傑出獎。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
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獲獎的2016大師系列Masterpiece冬葉套鍊由資深工匠精心費時打造。圖／...
獲獎的2016大師系列Masterpiece冬葉套鍊由資深工匠精心費時打造。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
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得獎的2016大師系列Masterpiece IX冬葉套鍊。圖／CINDY CH...
得獎的2016大師系列Masterpiece IX冬葉套鍊。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
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2019 倫敦大師傑作展展館外觀。圖／CINDY CHAO The Art Je...
2019 倫敦大師傑作展展館外觀。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
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珠寶倫敦

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