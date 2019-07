台灣之光珠寶設計師趙心綺 倫敦再得獎 10月來港展出

繼去年首度參加英國倫敦大師傑作展(Masterpiece London)便以一枚紅寶石牡丹胸針獲獎肯定、艷驚英倫的台灣珠寶設計師趙心綺CINDY CHAO The Art Jewel,今年再度以大師系列(Black Label) IX 冬葉套鍊獲選倫敦大師傑作展頒發大會傑出獎(Masterpiece Highlight),是該獎項首度獲獎的珠寶類型展品,為耕耘藝術珠寶15年的品牌里程碑。倫敦大師傑作展自倫敦時間6月27日起舉辦為期7天的展出,而CINDY CHAO The Art Jewel此次展出作品及得獎珠寶,也將都隨倫敦大師傑作展於今年2019年10月4日至7日首次移師香港、於亞洲頂尖藝術博覽會「Fine Art Asia典雅藝博」中展出。

形體與重量反差極大的2016大師系列No. IX冬葉套鍊,耗時4年打造,首度以鈦金屬仿蠟鍛造工藝製作葉片翻折捲曲的立體感,而非一般脫蠟鑄造法,捕捉大自然瞬變之美。為求完美,一開始趙心綺便反覆重塑作品至少10次以上,並經15年以上資歷的資深工匠耗時逾7,000小時打造,最後在在最能引進光線的蜂窩鑲口上一一鑲嵌耗時8個月搜羅240克拉共6,000多顆美鑽。項鍊透過11個隱形關節與6個連結軸心,可以依據配戴者頸椎與鎖骨的線條,完美服貼。