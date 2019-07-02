200克「海膽山」＋鮭魚卵！開丼4款「海膽×烤肉」丼飯 膽固醇爆表

2019-07-02 12:42 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



連鎖丼飯「開丼」於7月2日新推出黃金海膽爆豚丼、黃金海膽牛肋丼與黃金海膽爆牛舌丼等3款使用韓國馬糞海膽搭配燒肉的丼飯料理，讓民眾可以品嚐到鹹甜肉香搭配鮮甜海味的雙重組合；另外還有大量使用海膽與鱒鮭卵的「地表最強爆膽王丼」，每日限量20份。新品上市期間，還有雙人套餐78折、點套餐送電影票等多重優惠。

本次開丼所推出的「黃金海膽爆豚丼」，將經典的爆肉山丼與海膽結合，並添加山葵泥中和滋味，每份售價490元。「黃金海膽牛舌丼」則是將牛舌烤至焦香後，再添加海膽搭配，每份490元。另外使用牛肋與海膽入菜的「黃金海膽牛肋丼」，同樣也是每份490元。3款新品皆可選擇海膽加倍（150元）或添加鱒鮭魚卵（100元）。

另外開丼推出每日限量20份、挑戰膽固醇的「地表最強爆膽王丼」，使用了200公克的海膽以及滿滿的鱒鮭魚卵，每份售價1,190元。挑戰完食者，還可獲得「大膽王認證卡」，憑卡可無限次數免費兌換燒肉片系列的肉量加倍服務，並且還可憑卡補助膽固醇健康檢查。