「荷蘭弟」Tom Holland靠Zegna裝熟 蜘蛛人新片首映會「轉大人」

2019-07-02 12:40 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



因為新作「蜘蛛人：離家日」陸續在全球上映，所以身為主演的「荷蘭弟」Tom Holland也出席了日前全球首映會，一改過去的Smart Casual裝扮，換上暗紅色的西裝造型，讓粉絲直呼「轉大人了嗎？」。同樣的，炎亞綸在出席中國時尚盛典時，也挑選了紅色西裝造型現身，成為紅毯焦點。

不管是在媒體前還是個人的社交平台上，男星Tom Holland總給人帶點稚氣的印象，而且新電影「蜘蛛人：離家日」的導演，也在日前曝光了Tom Holland在片場的花絮，一如鄰家男孩的氣質，讓他倍受影迷的喜愛。不過，在日前於美國舉辦的全球首映會時，Tom Holland與同劇演員山繆傑克遜等人一同登上紅毯時，卻一改過去造型。他挑選了Ermenegildo Zegna XXX 2019禮服系列現身，暗紅色的馬海毛晚禮服套裝，内搭絲綢羊絨混紡針織衫，還搭配了玳瑁色眼鏡，頓時讓Tom Holland看起來成熟不少，網友因此反應說「弟弟這是一夜長大了？」