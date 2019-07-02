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鄭元暢戴MIDO表登時尚雜誌 示範偶像劇男神也能有「慵懶美」

2019-07-02 12:00聯合報 記者曾智緯╱即時報導

升格成經紀公司老闆的鄭元暢，近年的發展重心都在中國，並演出「爵跡：臨界天下」古裝劇，廣受網友的好評，人氣再度回升。而且近日鄭元暢受邀替時尚雜誌拍攝專題，畫面中他身穿黑色花襯衫並配戴MIDO腕表，慵懶的倚靠在復古燈具下，還被粉絲譽為「紅酒般的男人」。

鄭元暢曾和林依晨共同演出台版「惡作劇之吻」，憑著「江直樹」一角深植人心。今年則演出網路古裝劇「爵跡：臨界天下」一次分飾三角，讓他憑著精湛的演技在中國的人氣再度攀伸，俊美的扮相，更被票選為「最適合古裝的男人」。今年剛滿37歲的鄭元暢也因此受到雜誌的邀請拍攝時尚專題，在畫面裡鄭元暢不同於其他男星大秀男性魅力，在迷離的氛圍中，他配戴MIDO的復古風格脈搏表，倚靠在牆上，呈現出慵懶質感，讓粉絲也看到這位偶像劇男神的不同面貌。

同樣以復古腕表搭配造型的還有影后湯唯，在日前現身綜藝節目時，身為品牌代言人的她，不忘配戴RADO的Captain Cook庫克船長自動機械復刻腕表上場。不同於鄭元暢所展現的中性美，湯唯把這款原本定位於男性的不鏽鋼運動表，透過黑色褲裝的搭配，加上大表徑的設計，凸顯出自身的英氣，更是男表女戴的最佳示範。

影后湯唯現身綜藝節目，以黑色褲裝搭配雷達表Captain Cook庫克船長自動機...
影后湯唯現身綜藝節目，以黑色褲裝搭配雷達表Captain Cook庫克船長自動機械復刻表款，展現英氣。圖／摘自微博
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美度Multifort Patrimony先鋒系列傳承者脈搏腕表，18K玫瑰金P...
美度Multifort Patrimony先鋒系列傳承者脈搏腕表，18K玫瑰金PVD不鏽鋼表殼，約30,200元。圖／MIDO提供
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鄭元暢受邀拍攝時尚專題，配戴MIDO復古風格脈搏表，展現慵懶質感。圖／摘自微博
鄭元暢受邀拍攝時尚專題，配戴MIDO復古風格脈搏表，展現慵懶質感。圖／摘自微博
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雷達表Captain Cook庫克船長自動機械復刻腕表，不鏽鋼表殼、表鍊搭配彩色...
雷達表Captain Cook庫克船長自動機械復刻腕表，不鏽鋼表殼、表鍊搭配彩色陶瓷表圈，約61,900元。圖／RADO提供
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鄭元暢受邀拍攝時尚專題，配戴MIDO復古風格脈搏表，展現慵懶質感。圖／摘自微博
鄭元暢受邀拍攝時尚專題，配戴MIDO復古風格脈搏表，展現慵懶質感。圖／摘自微博
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