鄭元暢戴MIDO表登時尚雜誌 示範偶像劇男神也能有「慵懶美」

2019-07-02 12:00 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



升格成經紀公司老闆的鄭元暢，近年的發展重心都在中國，並演出「爵跡：臨界天下」古裝劇，廣受網友的好評，人氣再度回升。而且近日鄭元暢受邀替時尚雜誌拍攝專題，畫面中他身穿黑色花襯衫並配戴MIDO腕表，慵懶的倚靠在復古燈具下，還被粉絲譽為「紅酒般的男人」。

鄭元暢曾和林依晨共同演出台版「惡作劇之吻」，憑著「江直樹」一角深植人心。今年則演出網路古裝劇「爵跡：臨界天下」一次分飾三角，讓他憑著精湛的演技在中國的人氣再度攀伸，俊美的扮相，更被票選為「最適合古裝的男人」。今年剛滿37歲的鄭元暢也因此受到雜誌的邀請拍攝時尚專題，在畫面裡鄭元暢不同於其他男星大秀男性魅力，在迷離的氛圍中，他配戴MIDO的復古風格脈搏表，倚靠在牆上，呈現出慵懶質感，讓粉絲也看到這位偶像劇男神的不同面貌。