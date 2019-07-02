日本超人氣萌系插畫品牌ECONECO 二度在台打造快閃店

2019-07-02 10:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



在台擁有不少粉絲的日本萌系插畫品牌ECONECO，今年暑假二度在台打造快閃店，自即日起至7月31日在誠品生活南西一樓舉行，整體快閃店設計風格，是以插畫家繪子貓老師的代表作「Wonderland」系列打造，加入夢幻馬戲團元素設計展櫃，讓消費者可以在充滿粉紅泡泡的夢幻環境中盡情挑選喜愛的商品。

快閃店現場還舉辦闖關活動，完成指定任務就可以扭粉嫩馬卡龍巨型扭蛋機，有機會免費獲得ECONECO插畫家繪子貓老師的親筆畫作及其他豐富獎項。

ECONECO是日本紅遍大街小巷的超高人氣萌系插畫品牌，每每推出周邊商品，就會在社群軟體上引起熱烈討論，造成搶購熱潮，連日本三麗鷗雙星仙子「KiKiLaLa」、「寶可夢」等知名品牌都曾多次與其聯名推出系列商品，而ECONECO在台灣的獨家代理權，則是由日藥本舖取得。

今夏「ECONECO南西誠品快閃店」也推出多款獨家限量新品上市，其中最受矚目的就是ECONECO原創插繪家繪子貓老師親自為台灣繪製限定版ECONECO角色，其中有台灣黑熊、石虎、台灣獼猴、台灣藍鵲四種保育類動物都化身為超夢幻的插畫角色。

其中一幅新畫作就是以台灣黑熊、石虎、台灣彌猴、台灣藍鵲四大台灣稀有動物為主角，市價6000元，粉絲毫不猶豫立刻預訂，可見ECONECO的強大魅力。

此外，今年快閃店還獨家推出「ECONECO經典獨角獸瑜珈墊」，就是以人氣角色「獨角獸Unita」為主設計，粉紅色主體搭配白色線條，勾勒出經典獨角獸圖案。另，本次快閃店也與日本人氣美甲品牌「HOMEI」聯名，推出「ECONECO X HOMEI Weekly Gel聯名限量美甲凝膠特組」，內含ECONECO圖騰的美甲光療機、指甲油、指甲貼等。

ECONECO今年還首度推出「ECONECO動物遊行」LINE貼圖，由插畫家繪子貓老師原創的「Animal Parade」系列動物角色設計，畫風相當生動療癒，搭配粉嫩色彩，在日本引起廣大的回響，台灣也同步日本推出繁體中文版，貼圖不僅有豐富的圖案並搭配實用且趣味的文字，如：討拍拍、肚子餓了、沉浸於悲傷之中、好想見你等，當使用手機聊天時，也能夠用ECONECO的夢幻角色傳達心情，成為討論度極高的熱門下載原創貼圖。