閨蜜、好友間不管關係有多好 這9件事一定要避免，不要碎嘴閨蜜的另一半

2019-07-01 23:12 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



大家身邊都有朋友，但其實每個朋友都有自己的生活型態、交友方式，別把朋友給你的溫柔，當成你奢侈的利用，當然在交友方面，都應該彼此多些尊重，即使你跟朋友再好，都應該有一個適當的距離，以下是統整幾項，應該彼此尊重的事項。

一、別在朋友面前，狂秀自己的好

有了新的交往對象、買了新包包、手錶、買房買車，這些事情最好避免在朋友前面多說。因為你自己都不知道，讓人感受炫富，在大家的耳中聽起來是多刺耳，畢竟誰聽見都會不舒服，更何況是你的朋友呢！

二、朋友不主動提的私事，就別多嘴

無論你跟朋友的感情有多要好，但每個人的心中都有自己想要隱藏的角落，尊重，可以讓彼此的感情更為緊密。

三、不要跟朋友的另一半有過多的私交

這通常是一件讓人感到敏感的事情，雖然不一定會真的出什麼大問題，但你能保證，對方的另一半沒有任何心思嗎？就算真的一見如故，你也要考慮到朋友的感受。

四、如果不是請客，就別讓朋友埋單

朋友就是朋友，就算是吃個便飯，盡可能還是各自分帳。當然如果是說好了請客，就讓這樣的大方繼續，也別讓彼此感覺生分，相處就應該是開開心心，感覺舒服。

五、與朋友的金錢來往，要明朗化

友情之間，最害怕的就是涉及到金錢的問題。如果朋友想借錢，就最好說明歸還的期限，要把事情都講清楚了，以免到時候你躲我，我躲你的，朋友都做不成了。

六、心懷感恩，友誼長存

很多時候，朋友過於要好，就會忘記分寸，忘記把「應該」拿掉，畢竟朋友也不是真正的家人，難免被凹的時候，心裡會不舒服。就像朋友載你出門，停車費可以幫忙分擔，有一個互相的感受，不管是否是異性朋友，都要有同理心。

七、討厭煙味的朋友，要抽煙就離遠點

抽菸有害健康的事情，當然不是每個人都討厭，但如果朋友在，或許不會直接的告訴你，討厭煙味這件事情，在抽菸的時候，也盡量避開人群、朋友的地方，尊重這個環境，千萬別說什麼死不了啦、又不是天天在聞，顧一下大家的感受。

八、不要隨意批評朋友的另一半

就算你跟朋友再麻吉，也不要隨便評斷對方的另一半，畢竟真正相處，是他們兩個人的事情，輪不到你來開口，如果朋友沒提，就永遠別多嘴。

九、不要用苛刻的言語傷人