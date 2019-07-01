「麗莎和卡斯柏」20週年生日派對 限定商品、集章、優惠總整理

2019-07-01 22:48 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



法國熱銷繪本「麗莎和卡斯柏」滿20歲了！這兩位來自巴黎的小可愛角色，從南法經日本，一路盛大慶祝來到台灣站，邀請大家一起分享20週年的喜悅。這次生日派對特別結合展覽與快閃商店，即日起至7/31於三創生活園區1樓十二立方展場舉辦，接著8/1至8/31將在南西誠品前廣場展開，喜歡麗莎和卡斯柏的粉絲，不要錯過與偶像拍好拍滿的機會。

慶生會場呈現繽紛的亮麗氛圍，還有台灣首度曝光、高達200多公分的麗莎和卡斯柏玩偶，在派對入口迎接粉絲，轉身還有舉杯歡慶的20週年限定炫目燈箱、20週年特製的大型禮物盒裝置，環顧四面櫥窗都有麗莎和卡斯柏正在開心慶生的場景。展場也規劃了20週年友誼照片牆，結合麗莎和卡斯柏繪本圖畫，回憶麗莎和卡斯柏一起生活的每個重要時刻。

展覽中將同步推出台灣站的全新20週年限定商品，包括限量100組的「20週年限量8吋坐姿絨毛娃娃組」，圍巾上繡以精緻燙金「20 ANS」字樣，具有收藏價值，還有布指偶吊飾組、巴黎鐵塔吊飾鑰匙圈、造型洗臉髮帶、日常實用的行李束帶、飲料保冷袋等，以及多款新品T恤，現場加入會員再享9折優惠。