王嘉爾戴Ray-Ban逆風高飛！網「已下單同款太陽眼鏡」

2019-07-01 20:36 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



南韓男團「GOT7」 的人氣團員王嘉爾（Jackson）積極的在中國進行發展個人活動，受封新一代的「會行走的賀爾蒙」，先前更曾與金曲歌王蕭敬騰合拍一系列無厘頭系列短片，讓兩岸三地的網友更了解他。而近期，他的工作生涯攀上新高鋒，成為雷朋（Ray-Ban）全球品牌代言人。

出生香港的王嘉爾一開始朝向擊劍運動發展，更一度成為奧運代表隊，後來因傷到韓國加入練習生的行列，最終更因為是南韓男團「GOT7」的一員，倍受眾人關注。不過，王嘉爾到中國發展之後，人氣更水漲船高，受到各個綜藝、實境秀節目的喜愛，因此受到Ray-Ban的青睞，邀請他成為品牌的首個全球代言人。而王嘉爾也不負Ray-Ban的期待，當消息一宣佈之後，喜愛他的網友紛紛在微博曬出下訂品牌太陽眼鏡的截圖畫面，堪稱是新一代「帶貨王」。粉絲這樣的跟風現象，也說明了中國市場獨特的區隔，大打「明星牌」仍是銷售的保證。