王嘉爾戴Ray-Ban逆風高飛!網「已下單同款太陽眼鏡」

2019-07-01 20:36 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



南韓男團「GOT7」 的人氣團員王嘉爾(Jackson)積極的在中國進行發展個人活動,受封新一代的「會行走的賀爾蒙」,先前更曾與金曲歌王蕭敬騰合拍一系列無厘頭系列短片,讓兩岸三地的網友更了解他。而近期,他的工作生涯攀上新高鋒,成為雷朋(Ray-Ban)全球品牌代言人。

出生香港的王嘉爾一開始朝向擊劍運動發展,更一度成為奧運代表隊,後來因傷到韓國加入練習生的行列,最終更因為是南韓男團「GOT7」的一員,倍受眾人關注。不過,王嘉爾到中國發展之後,人氣更水漲船高,受到各個綜藝、實境秀節目的喜愛,因此受到Ray-Ban的青睞,邀請他成為品牌的首個全球代言人。而王嘉爾也不負Ray-Ban的期待,當消息一宣佈之後,喜愛他的網友紛紛在微博曬出下訂品牌太陽眼鏡的截圖畫面,堪稱是新一代「帶貨王」。粉絲這樣的跟風現象,也說明了中國市場獨特的區隔,大打「明星牌」仍是銷售的保證。