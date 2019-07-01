王嘉爾戴Ray-Ban逆風高飛！網「已下單同款太陽眼鏡」
南韓男團「GOT7」 的人氣團員王嘉爾（Jackson）積極的在中國進行發展個人活動，受封新一代的「會行走的賀爾蒙」，先前更曾與金曲歌王蕭敬騰合拍一系列無厘頭系列短片，讓兩岸三地的網友更了解他。而近期，他的工作生涯攀上新高鋒，成為雷朋（Ray-Ban）全球品牌代言人。
出生香港的王嘉爾一開始朝向擊劍運動發展，更一度成為奧運代表隊，後來因傷到韓國加入練習生的行列，最終更因為是南韓男團「GOT7」的一員，倍受眾人關注。不過，王嘉爾到中國發展之後，人氣更水漲船高，受到各個綜藝、實境秀節目的喜愛，因此受到Ray-Ban的青睞，邀請他成為品牌的首個全球代言人。而王嘉爾也不負Ray-Ban的期待，當消息一宣佈之後，喜愛他的網友紛紛在微博曬出下訂品牌太陽眼鏡的截圖畫面，堪稱是新一代「帶貨王」。粉絲這樣的跟風現象，也說明了中國市場獨特的區隔，大打「明星牌」仍是銷售的保證。
另外，倍受名人、明星喜愛的高端眼鏡品牌Linda Farrow在今年正式回歸台灣市場，在繼春夏系列大獲好評後，也率先在台北推出秋冬新品。Linda Farrow以「Life is a Circus（人生就是馬戲團）」為主題，創造出風格極富戲劇張力，並將馬戲團服裝及建築特色融入眼鏡設計。透過亮澤的金屬，剔透的醋酸纖維，及跨張的玳瑁紋等材質變化，傳遞細膩的現代感，讓人逃離煩囂生活，投入快樂之中。
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