鉄火牛排統一時代百貨台北店開幕 前3日打卡4人同行2人免費

2019-07-01 20:30 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



頂級和牛燒肉樂軒自去年打造都會輕消費品牌鉄火牛排，接連在各地展店，近日宣布於7月1日起正式進駐統一時代百貨台北店B2，並獨家推出「纖体系套餐」，選用油脂含量低的菲力牛肉等，每客250元起。若即日起到7月3日前往用餐，打卡就可享有4人同行2人免費優惠。

鉄火牛排主打2018世界牛排大賽金牌的紐西蘭草飼牛、澳洲和牛、北海道A4和牛、美國Choice等級冷藏原塊牛肉及丹麥豬等豬肉，用高檔牛排館指名使用美國進口Montague超級烤箱900度高溫炙烤，最低280元起就可以享用。同時，還能無限享用附餐湯品、和牛滷肉飯、粉圓豆花及飲料。

此外，鉄火牛排統一時代百貨台北店針對信義區上班族與重視身材的都會男女們，推出低油、低脂、高纖、高蛋白質的「纖体系套餐」，選擇油脂較少的菲力牛肉、丹麥豬里肌、雞胸肉等肉品，以舒肥低溫烹調方式保有肉質多汁及軟嫩口感，再略微香煎上色，配深色蔬菜、水煮紫地瓜及胡蘿蔔等富含花青素的高纖蔬菜，色彩繽紛、營養均衡，價位介於250元到480元。

為了慶祝新店開幕，鉄火牛排統一時代百貨台北店即日起到7月3日間，推出優惠活動，若是4人前往用餐，消費打卡就能享有2人免費。

鉄火牛排統一時代百貨台北店

地址：台北市忠孝東路五段8號B2

營業時間：周日至周四11:00~21:30‭ (‬最後點餐21:00‭)‬、五六11:00~22:00‭（最後點餐21:30‭)）