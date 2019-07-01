Jamie’s Italian推新菜單 辣臺味漢堡迎接夏季到來

2019-07-01 18:45 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



雖然Jamie’s Italian英國餐廳傳出結束營業，消息震驚全球，但海外餐廳包含台灣、香港等3家餐廳不受影響。看準暑假到來，Jamie’s Italian特別調整菜單，其中最大亮點就是針對台灣及香港消費者推出「辣臺味漢堡」，靈感來自台灣小吃牛肉麵，顛覆對漢堡的既有想像。

Jamie’s Italian台灣與香港店一同研發新菜單，推出16道新菜色，最吸睛的就是辣臺味漢堡，靈感來自經典台灣街頭小吃牛肉麵，在漢堡排中添加花椒、八角及豬油，添加香氣，還有由含草果、白豆蔻等數十種辛香料的蒜味牛肉湯汁濃縮而成的抹醬，搭 配台式酸菜及台灣紅辣椒，搭配鬆軟布里歐麵包，一口咬下香、麻辣、油潤各種風味湧出，顛覆對漢堡的既有想像。

此外，前菜部分有蟹肉酪梨麵包、鮪魚韃靼，用的是台灣在地酪梨及野生台灣鮪魚，皆大量運用檸檬清新酸味調味，非常適合炎熱夏天品嘗。另少不了義大利最經典菜肴，包含辣味番茄肉丸義大利麵、義式番茄水管麵，以番茄作為基底，清爽酸甜，即使夏天品嘗也不太有負擔。