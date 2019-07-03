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獨獻台灣 獨特13年酒液

2019-07-03 00:00聯合報 記者羅建怡 報導

首席調酒師Alan： 「這是一個神祕的數字‧‧‧‧」

台灣是亞洲威士忌銷量數一數二的市場，新酒上市速度不僅快，也不乏「獨獻台灣」之作。「格蘭利威13年雪莉桶單一麥芽蘇格蘭威士忌」去年風光上市，就摘下2018年台灣市場單一麥芽威士忌新品銷售第一，其「13年」的獨特年分、珍貴的100%西班牙Oloroso雪莉桶陳釀風味，也引爆威迷話題。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／格蘭利威 提供
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威迷們都知道，威士忌的生命源自麥芽與水，但風味的形成，主要還是來自「橡木桶」。愈來愈多威士忌愛好者追尋雪莉桶，坊間多數來自「過桶」與「換桶」，意指威士忌在熟成的過程中，從一個木桶抽出，加至另一種木桶繼續熟成，這種二次熟成的藝術，可讓原有的威士忌賦與另一種性格，甚至添加更多特色；格蘭利威13年持續在雪莉桶中陳年，並選擇注入更珍貴的西班牙Oloroso桶，陳年過程中，新酒的分子緩慢氧化，開始形成Oloroso常見的乾果，梅脯，葡萄乾，辛香料等風味。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／格蘭利威 提供
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這款讓無數台灣威迷傾倒的作品，出自格蘭利威首席調酒師Alan Winchester。去年他專程來台參與新品發表，記者問到「13年」的構想從何而來，他俏皮一笑說，「13是個十分神秘的數字，加上酒窖內恰巧有一批已經熟成的13年雪莉桶威士忌，我覺得味道與口感都正值巔峰，為了回饋台灣飲迷，於是決定將這批100%以Oloroso雪莉桶陳釀的單一麥芽威士忌獨獻台灣。」

全球的威士忌市場都在成長，西班牙雪莉桶早已供不應求，優質的雪莉桶價格水漲船高，甚至有錢也買不到，不少品牌多年前已制定橡木桶管理策略，像是格蘭利威與合作多年的雪莉酒桶廠商訂定契約，每年提供一定數量的雪莉桶；其次是買下大量的全新橡木桶，以租賃方式提供給雪莉酒廠進行陳釀，期滿再收回，以此確保雪莉桶的品質與供應量。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／格蘭利威 提供
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至於為什麼非西班牙紅橡木雪莉桶不可？格蘭利威表示，「紅橡木的質地較軟，能吸收更多雪莉酒的風味和香氣，新酒入桶後，再與桶內的酒液融合，進而帶來更多香氣與風味。」

格蘭利威13年雪莉桶的酒液，帶著深沈的琥珀色，加上100%的Oloroso雪莉桶為其披上神秘色彩，其風味也與傳統格蘭利威威士忌輕柔波本花香為基調不同，知名飲食作家葉怡蘭就曾評其為「散發著強悍、飽含力量的雪莉桶甜味與濃厚的黑巧克力韻致，融合了猶如聖誕水果蛋糕中經過蘭姆酒浸漬的豐饒果乾甜蜜，在在展現了100%雪莉桶的強大威力」。她也在自己的品飲筆記寫下「雪莉重擊」，描述當下的驚豔。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／格蘭利威 提供
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「格蘭利威13年雪莉桶」品飲筆記

色澤
溫暖又富含深沉底蘊的深琥珀色

香味
豐富的甜美氣息層層圍繞，瀰漫著濕潤的水果蛋糕甜香與芬芳的肉桂氣息，不時有些微的杏仁糖霜甜味帶來微小驚喜。

口感
強烈水果風味主導著一場豐富奢華的口感盛宴，與五香丁香、薑與黑巧克力的美妙誘人混搭。

餘味
悠長辛香，不甜膩的微澀感完美結尾

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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