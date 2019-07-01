美式餐廳端夏季新品 芒果舒芙蕾鬆軟上桌、偽白米及義大利麵正夯

2019-07-01 18:07 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



暑假正式登場，餐飲業者紛紛推出限定料理或新品，美式夏威夷料理餐廳Eggs n Things端出台灣獨家且季節限定的芒果舒芙蕾鬆餅；樂子餐廳推出夏季限定低醣減碳花椰米嬉皮碗，吸引消費者青睞。

美式夏威夷料理餐廳Eggs n Things推出台灣獨家限定芒果舒芙蕾鬆餅，不同以往的美式鬆餅，使用新鮮多汁的愛文芒果，搭配層次豐富的芒果風味醬、起士醬與清爽鮮奶油，舒芙蕾的蓬鬆外型與清爽口感，入口即化的軟綿口感，滿足芒果控的味蕾，即日起正式開賣，嘗鮮價398元。

樂子the Diner於7月9日到9月1日間，推出夏日限定「Super Food Super Me」系列餐點，其中，針對想打造健美體態消費者，端出花椰米嬉皮碗、女神不卡櫛瓜麵、超健美沙拉、奇亞籽布丁等多樣菜色。其中，花椰米嬉皮碗是搭上近來運動健身熱潮最夯的「花椰菜飯」，據說熱量只有白飯的9分之1。