美式餐廳端夏季新品 芒果舒芙蕾鬆軟上桌、偽白米及義大利麵正夯
暑假正式登場，餐飲業者紛紛推出限定料理或新品，美式夏威夷料理餐廳Eggs n Things端出台灣獨家且季節限定的芒果舒芙蕾鬆餅；樂子餐廳推出夏季限定低醣減碳花椰米嬉皮碗，吸引消費者青睞。
美式夏威夷料理餐廳Eggs n Things推出台灣獨家限定芒果舒芙蕾鬆餅，不同以往的美式鬆餅，使用新鮮多汁的愛文芒果，搭配層次豐富的芒果風味醬、起士醬與清爽鮮奶油，舒芙蕾的蓬鬆外型與清爽口感，入口即化的軟綿口感，滿足芒果控的味蕾，即日起正式開賣，嘗鮮價398元。
樂子the Diner於7月9日到9月1日間，推出夏日限定「Super Food Super Me」系列餐點，其中，針對想打造健美體態消費者，端出花椰米嬉皮碗、女神不卡櫛瓜麵、超健美沙拉、奇亞籽布丁等多樣菜色。其中，花椰米嬉皮碗是搭上近來運動健身熱潮最夯的「花椰菜飯」，據說熱量只有白飯的9分之1。
此外，同系列菜單「女神不卡櫛瓜麵」是主廚運用「蔬菜削鉛筆機」，將櫛瓜削成一條一條神似義大利圓麵的「櫛瓜麵」，櫛瓜富含鉀、鈣、鐵等礦物質，搭配腰果青醬拌炒，口感清爽，熱量只有一般義大利圓麵的1/7希望用「偽白飯」、「偽義大利麵」，價位介於150元到370元間，吸引消費者青睞。
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