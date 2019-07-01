《暮光》貝拉女兒vs.文淇 兩大暗黑少女MIU MIU秀場碰頭

2019-07-01 17:50 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



時尚品牌MIU MIU發表2020早春系列，秀場選在巴黎近郊的布洛涅樹林（bois de Boulogne）歐特伊賽馬場（Hippodrome dAuteuil），模特兒化身甜美的復古賽馬女郎，充滿特色的剪裁和造型，讓人過目難忘，包括美聲天后席琳狄翁（Celine Dion）、新生代女演員文淇、紐約時尚名媛奧莉維亞巴勒莫（Olivia Palermo）夫婦等人也都盛裝出席。

秀場空間仍由AMO設計團隊規劃，在賽馬場看台的一部分融入了與競技場視覺代碼相關的木材，當做伸展台和以及觀景台作為觀眾席。非常寬大的肩線打造西裝外套、大衣、羊腿袖上衣，搭配各種長度的寬版短褲刻劃出一種風格誇張奪目的中性韻味，傳統騎師的運動衫常使用的顏色與條紋、馬和戰車印花、馬蹄鐵等等元素，也都能在此系列中看見。MIU MIU擅長的浪漫質感，也透過大領片、花苞狀的大帽飾、蓬蓬公主袖、刺繡圖騰等細節呈現。鞋款方面，皮鞋、瑪麗珍鞋、運動鞋都搭配了七○年代風的超厚底，包包則是以不同色皮革拼接，打造更為搶眼繽紛的look。