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《暮光》貝拉女兒vs.文淇 兩大暗黑少女MIU MIU秀場碰頭

2019-07-01 17:50聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

時尚品牌MIU MIU發表2020早春系列，秀場選在巴黎近郊的布洛涅樹林（bois de Boulogne）歐特伊賽馬場（Hippodrome dAuteuil），模特兒化身甜美的復古賽馬女郎，充滿特色的剪裁和造型，讓人過目難忘，包括美聲天后席琳狄翁（Celine Dion）、新生代女演員文淇、紐約時尚名媛奧莉維亞巴勒莫（Olivia Palermo）夫婦等人也都盛裝出席。

秀場空間仍由AMO設計團隊規劃，在賽馬場看台的一部分融入了與競技場視覺代碼相關的木材，當做伸展台和以及觀景台作為觀眾席。非常寬大的肩線打造西裝外套、大衣、羊腿袖上衣，搭配各種長度的寬版短褲刻劃出一種風格誇張奪目的中性韻味，傳統騎師的運動衫常使用的顏色與條紋、馬和戰車印花、馬蹄鐵等等元素，也都能在此系列中看見。MIU MIU擅長的浪漫質感，也透過大領片、花苞狀的大帽飾、蓬蓬公主袖、刺繡圖騰等細節呈現。鞋款方面，皮鞋、瑪麗珍鞋、運動鞋都搭配了七○年代風的超厚底，包包則是以不同色皮革拼接，打造更為搶眼繽紛的look。

歐特伊賽馬場自1873年以來舉辦多項法國著名的錦標賽，本次MIU MIU除了在此帶來時裝秀之外，也舉辦了賽馬表演和獨家派對。席琳狄翁身穿桃紅色禮服，荷葉邊與蝴蝶結增添俏皮女人味。文淇選擇黑色印花洋裝，以花苞蓬裙配半筒黑襪與瑪麗珍鞋營造一種神秘帥氣又優雅的個性風。曾在《暮光之城》系列電影飾演男女主角女兒的女星Mackenzie Foy，則是穿了一襲高腰印花洋裝配上藤編包，復古又柔美。

秀場空間仍由AMO設計團隊規劃，在賽馬場看台的一部分融入了與競技場視覺代碼相關的...
秀場空間仍由AMO設計團隊規劃，在賽馬場看台的一部分融入了與競技場視覺代碼相關的木材，當做伸展台和以及觀景台作為觀眾席。圖／MIU MIU提供
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MIU MIU擅長的浪漫質感，也透過大領片、花苞狀的大帽飾、蓬蓬公主袖、刺繡圖騰...
MIU MIU擅長的浪漫質感，也透過大領片、花苞狀的大帽飾、蓬蓬公主袖、刺繡圖騰等細節呈現。圖／MIU MIU提供
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席琳狄翁身穿桃紅色禮服，荷葉邊與蝴蝶結增添俏皮女人味。圖／MIU MIU提供
席琳狄翁身穿桃紅色禮服，荷葉邊與蝴蝶結增添俏皮女人味。圖／MIU MIU提供
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曾在《暮光之城》系列電影飾演男女主角女兒的女星Mackenzie Foy，則是穿...
曾在《暮光之城》系列電影飾演男女主角女兒的女星Mackenzie Foy，則是穿了一襲高腰印花洋裝配上藤編包，復古又柔美。圖／MIU MIU提供
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傳統騎師的運動衫常使用的顏色與條紋、馬和戰車印花、馬蹄鐵等等元素，也都能在此系列...
傳統騎師的運動衫常使用的顏色與條紋、馬和戰車印花、馬蹄鐵等等元素，也都能在此系列中看見。圖／MIU MIU提供
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包包則是以不同色皮革拼接，打造更為搶眼繽紛的look。。圖／MIU MIU提供
包包則是以不同色皮革拼接，打造更為搶眼繽紛的look。。圖／MIU MIU提供
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時尚品牌MIU MIU在巴黎近郊的布洛涅樹林（bois de Boulogne）...
時尚品牌MIU MIU在巴黎近郊的布洛涅樹林（bois de Boulogne）歐特伊賽馬場（Hippodrome dAuteuil）發表2020早春系列。圖／MIU MIU提供
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皮鞋、瑪麗珍鞋、運動鞋都搭配了七○年代風的超厚底。圖／MIU MIU提供
皮鞋、瑪麗珍鞋、運動鞋都搭配了七○年代風的超厚底。圖／MIU MIU提供
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非常寬大的肩線打造西裝外套、大衣、羊腿袖上衣，搭配各種長度的寬版短褲刻劃出一種風...
非常寬大的肩線打造西裝外套、大衣、羊腿袖上衣，搭配各種長度的寬版短褲刻劃出一種風格誇張奪目的中性韻味。圖／MIU MIU提供
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文淇選擇黑色印花洋裝，以花苞蓬裙配半筒黑襪與瑪麗珍鞋營造一種神秘帥氣又優雅的個性...
文淇選擇黑色印花洋裝，以花苞蓬裙配半筒黑襪與瑪麗珍鞋營造一種神秘帥氣又優雅的個性風。圖／MIU MIU提供
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馬和戰車印花、馬蹄鐵等等元素，也都能在此系列中看見。圖／MIU MIU提供
馬和戰車印花、馬蹄鐵等等元素，也都能在此系列中看見。圖／MIU MIU提供
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紐約時尚名媛奧莉維亞巴勒莫（Olivia Palermo）。圖／MIU MIU提...
紐約時尚名媛奧莉維亞巴勒莫（Olivia Palermo）。圖／MIU MIU提供
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時尚品牌MIU MIU在巴黎近郊的布洛涅樹林（bois de Boulogne）...
時尚品牌MIU MIU在巴黎近郊的布洛涅樹林（bois de Boulogne）歐特伊賽馬場（Hippodrome dAuteuil）發表2020早春系列。圖／MIU MIU提供
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