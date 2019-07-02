不二良聯名Jason Freeny「半剖鼠小小」首登場 玩具解剖展搶先看

2019-07-02 13:20 聯合新聞網 udn售票網



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來自紐約的JASON FREENY，號稱「潮玩界的怪醫黑傑克」，從經典卡通動漫角色到與各國知名藝術家聯名創作，都逃不過被他拆解與解剖的命運，每一件作品與公仔一問世，每每創造高度話題與搶購風潮。這次由INCEPTION啟藝一手企劃與策展的「玩具解剖展 JASON FREENY ASIA」，不僅是 JASON 在全球首次舉辦的最大型展覽，也是INCEPTION啟藝向大師致敬的首站，除了展出 JASON 解剖過的經典角色外，此次首展的一大亮點則是特別邀請了STAYREAL主理人暨藝術家不二良聯名合作，將有點潮、有點叛逆、有點可愛的「鼠小小」一刀剖開，公開內在讓大家解讀玩味。

6/28媒體見面會當天，藝術家不二良也特別來到現場與JASON FREENY 相見歡，並一起揭開半剖鼠小小的神秘面紗。

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「玩具解剖展 JASON FREENY ASIA」首展自6/29至9/22在台北華山文創園區東2C館舉辦，主要展出的都是JASON FREENY解剖的經典卡通動漫角色、平面視覺作品以及JASON自己的原創系列創作，大大小小超過上百件展品，其中有許多展品從紐約空運來台，全球首發僅此一件，只有台灣粉絲們可以先飽眼福，搶先觀看。

這次展場建構的風格也充滿了顛覆趣味，策展人梁浩軒（Ocean）表示：「這次展場建構與過去INCEPTION啟藝的風格大相逕庭，以塗鴉、工地等元素來呈現他對於“紐約街頭”的印象：凌亂、工事卻又充滿藝術潮流和趣味的隨興風格，所以觀展者來到展場，彷彿穿梭在骯髒暗黑的地鐵與尚未完工的工地，而從一米到三米不等的大小公仔與超過上百件的展品就座落其中，每個角落都可能充滿驚喜。」

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為了這次「玩具解剖展 JASON FREENY ASIA」開幕活動，JASON特別帶著未婚妻KENDRA從紐約飛來台北與媒體朋友以及喜歡他的粉絲見面。JASON開心的表示：「這是我第一次來到期待很久的台灣，我熱愛台灣食物，最想吃鼎泰豐的小籠包，我在紐約大陸都吃過鼎泰豐，就是沒有吃過真正台灣的小籠包，這次終於吃到了！」JASON對於這次在台北舉辦的首次大型展覽也十分興奮，從一年多前 INCEPTION啟藝透過信件開始聯繫到籌備策展，到今天看到展覽開幕，覺得不可思議，這次來台灣不僅讓他第一次感受到展覽的形式可以這麼有趣，也很高興有這麼多台灣粉絲喜歡他的作品。

但請JASON分享他對於自己的作品躋身潮玩並得到許多玩具大賞與人氣獎時，他卻害羞地表示：「其實我真的沒有跟上“潮流”（Trend）的腳步，我只是一個喜歡關在自己工作室裡解剖、雕刻與創作，以及把完成作品PO上IG看到大家都喜歡就很高興的宅男。」

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這次見面會也特別邀請到第一次與JASON聯名合作的STAYREAL主理人暨藝術家不二良來到現場。主持人問到不二良老師對於與JASON合作的感想，不二良表示：「之前就有看過不少JASON的作品，印象最深刻的就是解剖版的海綿寶寶，因為STAYREAL過去也跟海綿寶寶合作過，覺得將海綿寶寶一刀剖開非常有趣。

這次受INCEPTION啟藝邀請與JASON合作，看到鼠小小被解剖的樣子，讓我回想起STAYREAL品牌理念『純真 Keep staying real』，被剖開的鼠小小像是找出最底層的自我純真，希望大家做任何事情都不要忘記最當初的理念與初衷，並且要努力堅持下去。」JASON也回應不二良的說法，除了非常開心能夠有機會與台灣當地的藝術家合作之外，他也表示：「身為一個專門做玩具解剖的設計師，我很喜歡不二良NO2GOOD創作鼠小小所傳達的意象及樂觀能量，而鼠小小的體態及簡潔線條，是我很喜歡解剖的可愛物件，所以這次能解剖這個角色是個很棒的合作。」隨後JASON與不二良即為這次展覽限定的「半剖鼠小小」進行揭幕。

圖/文 INCEPTION啟藝提供。 分享 facebook

「玩具解剖展 JASON FREENY ASIA」由INCEPTION啟藝主辦，時藝多媒體與MIGHTY JAXX共同主辦。INCEPTION啟藝表示，從第一次Follow JASON的IG開始，就驚豔於他的創意角色詮釋與雕塑的功力，因此主動聯繫合作，加上MIGHTY JAXX的協力溝通，經過一年多的籌備策劃，雙方共同碰撞出許多展覽限定展品與商品的火花，這種融合在地與國文化創意的激盪成果，是INCEPTION啟藝多年來來策展的堅持，也是許多國外藝術家或設計師的首展或大型展覽都能在台灣開花結果的原因。

「玩具解剖展 JASON FREENY ASIA」有超多經典怪萌有趣的解剖玩具，也將展出多件JASON設計的”玩具解剖圖“與原型創作，更有許多與國際潮玩藝術家聯名合作的角色隱藏其中，喜歡潮玩與展覽粉絲一定不能錯過。

玩具解剖展 JASON FREENY ASIA

展覽日期：2019/06/29（六） - 2019/09/22（日）

展覽時間：10:00-18:00（最後入場時間17:30）

展覽地點：華山 1914 文化創意園區 東 2C 館