萌死你！獅子王辛巴、澎澎、丁滿電影玩偶套票 7/5週五開搶
25年前，迪士尼「獅子王」動畫電影上映造成轟動，近日許多影迷期待的「獅子王」（The Lion King）「真獅版」電影，終於要在7月17日(三)在台上映，而繼之前小飛象玩偶周邊引起話題後，威秀影城再推出全球獨家訂製電影版玩偶，限量開賣的套票，內有辛巴、澎澎、丁滿玩偶(任選一)，搭一張電影票＋餐點，於07/05(五)全台威秀開賣，喜愛「獅子王」的粉絲快筆記時間！
新「獅子王」電影除了還原動畫裡的每一首經典歌曲，還有全新曲目，令人印象深刻的經典動畫場景也會再現，包括剛出生的辛巴被舉高高，以及辛巴、澎澎、丁滿走在獨木橋的畫面等，此次威秀影城推出的「獅子王」玩偶收藏套票，就是3位角色的電影版玩偶，約18-20公分高，讓人愛不釋手，萌翻少女心。
「獅子王」電影玩偶收藏套票，套餐內含一張電影票、一份單人餐點，以及一隻18-20公分的玩偶，玩偶共3款可選（辛巴、澎澎、丁滿），07/05(五)起全台威秀影城獨家販售，數量有限，販售情況以影城現場實際情況為準，售完為止。活動詳情可上威秀影城粉絲團查詢。
哪裡買
全台威秀影城
獅子王電影玩偶收藏套票
開賣時間：07/05
套票內容：499元。1張2D《獅子王》電影票+1個小份爆米花+1杯中杯飲料＋1個玩偶（18-20CM，共3款可選款）
注意事項：
購買玩偶套票時需立即劃位。07/05(五)中午12:00開始預售劃位，線上購票於12:00PM-12:30PM開放，套票皆可再加價兌換3D、IMAX 3D、4DX、GOLD CLASS等版本。如需退票，需全套商品一同歸還。玩偶與餐飲憑兌換券，需在電影上映期間內至原購買影城兌換。威秀影城保留活動最終解釋權，如有更動以全台威秀影城現場實際情況為準。
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