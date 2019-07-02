柯南風靡全台 最燒腦互動推理展好評開展中

2019-07-02 10:20 聯合新聞網 聯合數位文創



今夏最燒腦的「名偵探柯南 科學搜查展」火熱開展中，本次於展內拉起案發現場封鎖線，讓民眾近距離觀察事件現場，找尋黑衣人的真實身分，並從人物對話中搜集重要線索推理，加上真實的科學辦案蒐證，採集指紋追查真兇，百分之百的場景還原，現場更成為網友火熱打卡景點，讓民眾一邊身歷其境感受追查真兇樂趣，還能體驗經典的柯南領結型變聲器!

圖／聯合數位文創 提供 分享 facebook

角色對話追查線索，科學辦案蒐證

熱門場景真實還原 一起到毛利偵探事務所緝捕真兇!

本次展覽與日本同步展出，現場除了影片原音呈現外，更提供「Special Voice」語音解說租借服務，邀請柯南卡通配音員親自錄製中文版語音，包括小蘭、園子、高木警官、少年偵探團等多位要角幾乎全員登場，更直接將原著「毛利偵探事務所」、「波羅咖啡廳」、「東都市街」熱門場景搬到台灣，真實還原，可以讓粉絲進入柯南的世界中參與推理，並與角色拍照互動，不到最後一刻無法拼湊出事件的全貌，因為真相永遠只有一個！

圖／聯合數位文創 提供 分享 facebook

展場設計共有三大區域，分別為：收集證據的「現場搜查區」、獲得新情報的「線索探查區」以及證物科學鑑定的「科學實驗區」。在現場搜查區需要仔細觀察案發現場，像是血跡的位置、可能行兇的道具、散落的物證等並記錄下來；接著進入線索探查區，除了辦案查找資料還能打卡拍照，最後到科學實驗區，藉由日本特別設計的擬真鑑識道具，經由筆跡、血液和指紋鑑定等互動裝置，用燈光筆照射遺留的指紋緝捕真兇，最特別的是還可以體驗領結型變聲器，透過經典台詞，讓粉絲們清楚看見自己跟柯南的聲紋波形，展場內更有許多鑑定原理可以細看，讓不少粉絲們看完都直呼長知識了。

圖／聯合數位文創 提供 分享 facebook

經典連載周刊封面重現

全台獨家「七夕雙人紀念套票」限時限量販售

入場時會獲得一本「偵探手冊」，共有二種版本可選擇，「柯南&安室」版本是專業鑑識用語，「柯南&小蘭」版本則是適合入門的推理迷，破解案件後還能聽到隱藏版角色語音，還有許多經典日本周刊少年連載封面於現場展出，並販售柯南完整系列漫畫和周邊商品，一次滿足腦粉和推理迷的需求，主辦單位更規劃udn售票網販售全台獨家「七夕雙人紀念套票」，將於7月25日至8月8日限期限量販售，預計暑假將掀起一波推理風潮，吸引各地粉絲前來朝聖。

台灣站限定商品。 圖／聯合數位文創 提供 分享 facebook

看「名偵探柯南」拿大獎，記得鎖定12台【華視頻道】

《7-8月特別加映播出時間》：

週六、日 晚間 6:30 (首播)

週六、日 晚間 6:00 (重播)