化妝只用粉底液卻卡粉？這4招底妝技巧讓低價粉底液有「高級感」

2019-07-01 16:46 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



化妝是每位女生每天必做的事情，但很多女生卻不知道怎麼畫才會好看，時常忽略許多細節，才導致化完妝後，整體感覺不夠乾淨，甚至廉價感，最明顯是直接把粉底塗在臉上，就導致卡粉、服貼感不足。

今天來教教大家幾招，讓妳就算用任何粉底，才會有高級的「彩妝師之手」效果妝容。

步驟一：隔離的使用

隔離是我們上妝的第一步，然後再補上粉底，但很多女生會忽略掉這個步驟，才會導致皮膚卡粉狀況。因為塗隔離時，可以讓皮膚有一個緩衝的過程，也對我們的毛孔有一定的遮蓋效果，再上粉底時，會讓粉底更加貼合我們的肌膚，才不會出現卡粉的狀況，也會讓妝容看起來更自然。

步驟二：使用美妝蛋

對於塗粉底不知道女生們是使用粉刷、美妝蛋呢？但由於許多人在使用粉刷時，常考慮到有「刷痕」的問題，雖然死角可以完全帶到，但卻不能完美均勻。

建議可以使用美妝蛋，克服許多粉質的問題，使用起來方便，尖頭的地方可以來加強鼻翼等細節的地方，上妝起來更輕鬆，但要注意美妝蛋的清潔，建議可以3～7天清潔一次，而最好的方式，用多顆替換使用，才不會讓肌膚因為清潔的問題，造成肌膚上的小狀況發生。

步驟三：加濕的美妝蛋

可以將美妝蛋加濕之後，擰乾存留部分的水分，這時在塗抹粉底液時，妳的美妝蛋，就不會吸收太多的粉底液在美妝蛋本身，且美妝蛋殘留一些水分，在上妝時，會讓妳的粉底液更加滋潤，比起乾燥的粉底液來說，美妝蛋加濕塗抹可以讓皮膚看起來更水潤，也可以避免卡粉、不均勻的問題。

步驟四：精華液＋粉底

最後再教大家一個小技巧，使用粉底液時，可以在裡面添加一些精華液搭配著使用，這樣粉底塗在臉上，也能將精華液的養分一同吸收，還可以增加粉底液的保濕程度，這樣可以讓持妝時間更拉長許多。

只要使用以上方法，就算妳用比較廉價的粉底液，也不會輸給大牌子粉底液的效果，其實化妝不是我們隨隨便便就那幾種方式，最講究是技巧，對於上妝後的肌膚狀況，更要追求極致完美。