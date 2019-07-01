陳信安、郭泓志首度為HUBLOT同台 都想打包法拉利GT腕表回家

2019-07-01 16:27 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



為了慶祝法拉利車隊成立90周年，宇舶表（HUBLOT）在今年分別推出Big Bang法拉利車隊90周年限量紀念表，以及首度跨足GT跑車領域，打造經典融合系列法拉利GT腕表。於是，正式在台上市時，便找來籃壇傳奇陳信安、棒球巨星郭泓志來演繹，讓腕表的特色更為突出。

多次出席HUBLOT的活動的陳信安則表示，「感覺就像回家一樣」，這也是他首次與郭泓志一起同台，還提到過去曾看對方比賽時的感動往事。恰巧在活動當天為陳信安的生日，因此他開玩笑的說「希望可以打包手上配戴的手表」，但其實在前一日已和家人都聚餐過了。在看過這次HUBLOT推出的兩款賽車表後，陳信安則是偏愛貴金屬的皇金款經典融合系列法拉利GT腕表，直說「有質感的表，通常表身都比較厚，但這一款不會，穿西裝時配戴也很適合」。

郭泓志表示這是第一次參加精品活動，覺得很特別，過去因為HUBLOT也常贊助棒球運動，因此對品牌並不陌生。郭泓志說「很喜歡HUBLOT和超跑合作的設計，因為可以看到相關的元素」，而他對於挑表的要求則是「簡單、好看，不要是因為特定的場合才能戴」。不過目前生活重心都回歸家庭，郭泓志表示「但還是希望有機會入手HUBLOT的手表，不過還是要看財務長（太太）要不要批准」。