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「玉」字測韓國瑜總統之路 詹惟中：雖遇阻但大可期待

陳信安、郭泓志首度為HUBLOT同台 都想打包法拉利GT腕表回家

2019-07-01 16:27聯合報 記者曾智緯╱即時報導

為了慶祝法拉利車隊成立90周年，宇舶表（HUBLOT）在今年分別推出Big Bang法拉利車隊90周年限量紀念表，以及首度跨足GT跑車領域，打造經典融合系列法拉利GT腕表。於是，正式在台上市時，便找來籃壇傳奇陳信安、棒球巨星郭泓志來演繹，讓腕表的特色更為突出。

多次出席HUBLOT的活動的陳信安則表示，「感覺就像回家一樣」，這也是他首次與郭泓志一起同台，還提到過去曾看對方比賽時的感動往事。恰巧在活動當天為陳信安的生日，因此他開玩笑的說「希望可以打包手上配戴的手表」，但其實在前一日已和家人都聚餐過了。在看過這次HUBLOT推出的兩款賽車表後，陳信安則是偏愛貴金屬的皇金款經典融合系列法拉利GT腕表，直說「有質感的表，通常表身都比較厚，但這一款不會，穿西裝時配戴也很適合」。

郭泓志表示這是第一次參加精品活動，覺得很特別，過去因為HUBLOT也常贊助棒球運動，因此對品牌並不陌生。郭泓志說「很喜歡HUBLOT和超跑合作的設計，因為可以看到相關的元素」，而他對於挑表的要求則是「簡單、好看，不要是因為特定的場合才能戴」。不過目前生活重心都回歸家庭，郭泓志表示「但還是希望有機會入手HUBLOT的手表，不過還是要看財務長（太太）要不要批准」。

HUBLOT在今年的巴塞爾鐘表展時，曝光了全新的Big Bang法拉利車隊90周年系列限量紀念表，分別以鉑金、3D立體碳纖維、藍寶石水晶表殼，象徵著法拉利的傳統、現代與未來。由於限量以及深具話題性，品牌方指出還沒正式上市，就被預定一空。不過，經典融合系列法拉利GT腕表同樣很搶手，除了第一次HUBLOT跨足GT賽車的領域，還是由著名的Centro Stile超跑設計中心操刀設計。表款忠於法拉利工坊風格，主要特色便是表殼造型如同懸浮同心圓般，強調表盤的存在感與精密複雜的製造程序，呈現了雙品牌的DNA。

宇舶表在今年推出Big Bang法拉利車隊90周年限量紀念表，分別以鉑金、3D立...
宇舶表在今年推出Big Bang法拉利車隊90周年限量紀念表，分別以鉑金、3D立體碳纖維、藍寶石水晶表殼，象徵著法拉利的傳統、現代與未來，還沒上市就被秒殺了。圖／HUBLOT提供
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宇舶經典融合系列法拉利GT計時碼表，18K皇金表殼，約120萬7,000元。圖／...
宇舶經典融合系列法拉利GT計時碼表，18K皇金表殼，約120萬7,000元。圖／HUBLOT提供
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陳信安演繹經典融合系列法拉利GT計時碼表，18K皇金表殼，約120萬7,000元...
陳信安演繹經典融合系列法拉利GT計時碼表，18K皇金表殼，約120萬7,000元。圖／HUBLOT提供
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郭泓志詮釋經典融合系列法拉利GT計時碼表，3D碳纖維表殼，約84萬7,000元。...
郭泓志詮釋經典融合系列法拉利GT計時碼表，3D碳纖維表殼，約84萬7,000元。圖／HUBLOT提供
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宇舶經典融合系列法拉利GT計時碼表，3D碳纖維表殼，約84萬7,000元。圖／H...
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籃壇傳奇陳信安、棒球巨星郭泓志首度為宇舶表同台，最愛手上配戴的經典融合系列法拉利...
籃壇傳奇陳信安、棒球巨星郭泓志首度為宇舶表同台，最愛手上配戴的經典融合系列法拉利GT腕表。圖／HUBLOT提供
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宇舶經典融合系列法拉利GT計時碼表，鈦金屬表殼，約68萬4,000元。圖／HUB...
宇舶經典融合系列法拉利GT計時碼表，鈦金屬表殼，約68萬4,000元。圖／HUBLOT提供
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