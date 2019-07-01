前Lacoste業績翻倍功臣接任 KENZO新設計師報到！
精品集團LVMH旗下時尚品牌KENZO雙人創意總監Humberto Leon與Carol Lim日前宣布離任，並於近日巴黎男裝周發表最後一季作品。昨日接班人選正式公布，將由前Lacoste創意總監、葡萄牙設計師Felipe Oliveira Baptista接任KENZO創意總監一職。
葡萄牙設計師Felipe Oliveira Baptista現年44歲，曾在Max Mara和Cerruti工作，2010入主Lacoste後，為這個85歲的品牌帶來了全面革新，許多經典單品與元素像是Polo衫、鱷魚標誌等在他的手上變身更能擄獲現代年輕消費者眼光的設計，也曾攜手Supreme、Yazbukey等品牌推出聯名系列，對於創造社群話題商品與潮流的眼光頗為精準。
當初Humberto Leon與Carol Lim為KENZO打造了風靡街頭的虎頭、眼睛圖騰系列商品，成功吸引年輕消費者並創造穩定上漲的業績。而接任的Felipe Oliveira Baptista能否再度重現他在Lacoste所創造的老牌革新與「十年業績翻倍」功力？相信也是品牌粉絲們與集團期待的重點。
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