前Lacoste業績翻倍功臣接任 KENZO新設計師報到！

2019-07-01 15:58 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



精品集團LVMH旗下時尚品牌KENZO雙人創意總監Humberto Leon與Carol Lim日前宣布離任，並於近日巴黎男裝周發表最後一季作品。昨日接班人選正式公布，將由前Lacoste創意總監、葡萄牙設計師Felipe Oliveira Baptista接任KENZO創意總監一職。

葡萄牙設計師Felipe Oliveira Baptista現年44歲，曾在Max Mara和Cerruti工作，2010入主Lacoste後，為這個85歲的品牌帶來了全面革新，許多經典單品與元素像是Polo衫、鱷魚標誌等在他的手上變身更能擄獲現代年輕消費者眼光的設計，也曾攜手Supreme、Yazbukey等品牌推出聯名系列，對於創造社群話題商品與潮流的眼光頗為精準。