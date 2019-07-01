101門市限定! 摩斯超狂「海陸饗宴珍珠堡」網友：直接飽到隔天

2019-07-01 13:57 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



海陸饗宴珍珠堡(左)售價200元；歡喜福堡(中)售價95元；黑糖珍珠牛奶(右)售價85元。圖／摩斯漢堡提供 分享 facebook 為慶祝摩斯漢堡台北101店新開幕，即日起推出獨家限店販售的特色商品，像是以台北101為設計靈感，推出外型比擬101大樓的「海陸饗宴珍珠堡」，更推出融入台灣在地美食刈包特色的「歡喜福堡」，以及超人氣的「黑糖珍珠牛奶」，超狂造型搭配話題美食，讓民眾直呼「這個漢堡非常有誠意」、「一個飽到隔天的概念」、「以後都到101吃摩斯」。

摩斯漢堡表示，希望將台灣的獨特美味傳遞給來自世界各地的顧客，「海陸饗宴珍珠堡」以摩斯漢堡的經典商品「海洋珍珠堡」與「燒肉珍珠堡」結合，並搭配北海道栗南瓜可樂餅，外型比擬高聳的101大樓，美味又有趣，將在每天2:00後於101店限定供應；「歡喜福堡」則將台式經典小吃刈包與蜜汁烤雞堡完美結合，Q彈的麵皮與鮮嫩多汁的蜜烤雞腿肉及洋蔥、青生菜，並以芥末醬、美乃滋、花生醬三款醬料搭配，每口咬下都是驚喜，將在每天上午10:30後開始供應。

而來到台灣必點的珍珠奶茶，這次也推出摩斯版的「黑糖珍珠牛奶」，將充分吸收濃郁黑糖風味的Q彈珍珠，搭配上香醇牛奶，超台灣味的組合，讓101店新開幕不只吸引大批觀光客，也讓許多台灣消費者躍躍欲試。

「摩斯漢堡 台北101店」

店舖地址：台北市信義區市府路45號B1

連絡電話：(02) 8101-7720

營業時間：星期一~星期五：08:00-21:30/星期六~星期日：09:30-21:30