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香港「七一」反送中：一度衝撞立法會 金鐘緊張4小時對峙

跟著網路人氣圖文作家一起去旅行！療癒出遊配件兼具收藏價值

2019-07-01 15:35聯合新聞網 聯合數位文創

圖/文 聯合數位文創提供。
圖/文 聯合數位文創提供。
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暑假旅遊熱門旺季即將到來，不少家庭或學生族群，都開始著手安排旅遊計劃，聯合數位文創旗下IP圖文作家們，順應旅遊熱潮，推出多款造型可愛又實用的旅遊商品，讓這個夏天有煥然一新的旅遊回憶。

貓系療癒圖文作家「貓小姐Ms.Cat」，日前與行李箱品牌「德國NaSaDen納莎登」首度推出聯名限量設計款圓夢故事箱，「躲喵喵」、「櫻の喵」、「潛水喵」三款不同主題行李箱，可愛又具辨識度，首波預購便引起廣大貓奴熱烈迴響，緊急宣佈加碼第二波加碼預購。

新無憂系列行李箱不僅可愛賣萌，同時兼具機能實用性，採用安全性高的TSA海關鎖，搭配多功能收納內裡，29吋大空間可輕鬆收納旅遊戰利品。每款行李箱均附贈專屬防塵套，完美保護萌貓行李箱。更多商品資訊請上NaSsDen官網查詢。

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日本向來是最受國人喜愛的旅行國家，數量眾多容易辨識錯誤的零錢銅板，總是讓人在結帳時手忙腳亂，想要優雅從容結帳付款，「KOZENIYA台日幣零錢盒」絕對是最佳選擇，對應不同銅板大小、將零錢銅板一一歸位、輕鬆購物結帳，不用再煩惱口袋的零錢不知該如何使用。更多「貓小姐Ms.Cat」最新動態可於Facebook搜尋「貓小姐Ms.Cat」。

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沒有出國旅遊計劃也能換個心情探索台北，繪本圖文創作者「二搞創意無限公司」與悠遊卡合作，推出「一九八○美好年代悠遊卡」，以一九八○年代復古意象出發，將「童趣」無限的各式雜物收納到卡面上、再到巷口那間「小時候」最愛逛的柑仔店，帶著童時記憶一起出發到台北旅行吧！更多「二搞創意無限公司」最新動態可於Facebook搜尋「二搞創意無限公司」。

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人氣網路漫畫家「黃色書刊」暑假也推出一系列週邊商品，「勇者系列」裡最受粉絲喜愛的角色「魔王」和「炎魔」，成了實用度百分百的旅行好幫手，戴著「魔王」帽子擋風遮雨、讓「炎魔」行李吊牌陪你一起冒險世界。更多「黃色書刊」最新動態可於Facebook搜尋「黃色書刊」。

行李文創

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