RIMOWA新款旅行箱每個顏色都想收 新品牌代言人更讓少女們都瘋狂了！

2019-07-01 09:47 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



倍受不少明星藝人喜愛的行李箱品牌RIMOWA，可說是機場時尚裡能見度最高的品牌之一，而因應夏季到來，打造新配色。RIMOWA在這季就首度呈現彩色行李箱系列，高飽和色彩的配置，讓人過目難忘，不僅如此，品牌還同步宣布新任中國區的代言人，讓網友瞬間沸騰。

在繼找來網球好手費德勒擔任品牌全球代言人後，因應特殊的市場需求，RIMOWA更是在日前宣布由TFBOYS成員之一的易祥千璽來擔綱中國區代言人，瞬間成為網路最熱的話題之一。而隨易祥千璽一同曝光的就是他詮釋的四款Essential季節性限量色彩系列行李箱，更是直接拉抬了購買力，粉絲甚至表示「買好每一款，才能讓品牌繼續找易祥代言」，足見其魅力。