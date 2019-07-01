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賣黨產算什麼！「敗家元首」賣機場 在野黨只剩這招能擋…

RIMOWA新款旅行箱每個顏色都想收 新品牌代言人更讓少女們都瘋狂了！

2019-07-01 09:47聯合報 記者曾智緯╱即時報導

倍受不少明星藝人喜愛的行李箱品牌RIMOWA，可說是機場時尚裡能見度最高的品牌之一，而因應夏季到來，打造新配色。RIMOWA在這季就首度呈現彩色行李箱系列，高飽和色彩的配置，讓人過目難忘，不僅如此，品牌還同步宣布新任中國區的代言人，讓網友瞬間沸騰。

在繼找來網球好手費德勒擔任品牌全球代言人後，因應特殊的市場需求，RIMOWA更是在日前宣布由TFBOYS成員之一的易祥千璽來擔綱中國區代言人，瞬間成為網路最熱的話題之一。而隨易祥千璽一同曝光的就是他詮釋的四款Essential季節性限量色彩系列行李箱，更是直接拉抬了購買力，粉絲甚至表示「買好每一款，才能讓品牌繼續找易祥代言」，足見其魅力。

不少旅人會在行李箱上增加掛飾或貼紙，來凸顯個人風格，當然顏色也是其中一種方式。所以，RIMOWA全新的Essential季節性限量彩色行李箱系列就符合了想與眾不同的消費者喜好。品牌從世界各地的照片或影像來擷取靈感，甚至是透過空拍機的視角，找到最適宜的夏季色彩。像是Coral珊瑚紅就是來自澳洲的粉紅湖泊；Slat石灰色受到印尼盛產硫磺的火山所啟發。英國東北部的湖區景色，則化作為灰綠色Sage，系列中明度最高的Saffron便象徵了托斯卡尼的油菜花田。這系列行李箱的配色來由，不只很浪漫，而且顏色都很特殊，絕對能成為旅行時的最佳配件。

RIMOWA日前宣布由TFBOYS成員之一的易祥千璽來擔綱中國區代言人，同時率先...
RIMOWA日前宣布由TFBOYS成員之一的易祥千璽來擔綱中國區代言人，同時率先演繹Essential季節性限量色彩系列行李箱。圖／摘自微博
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RIMOWA Essential季節性限量珊瑚紅21吋登機箱，約23,400元。...
RIMOWA Essential季節性限量珊瑚紅21吋登機箱，約23,400元。圖／摘自天貓
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RIMOWA日前宣布由TFBOYS成員之一的易祥千璽來擔綱中國區代言人，同時率先...
RIMOWA日前宣布由TFBOYS成員之一的易祥千璽來擔綱中國區代言人，同時率先演繹Essential季節性限量色彩系列行李箱。圖／摘自微博
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RIMOWA Essential季節性限量灰綠色33吋行李箱，約37,850元。...
RIMOWA Essential季節性限量灰綠色33吋行李箱，約37,850元。圖／摘自天貓
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RIMOWA日前宣布由TFBOYS成員之一的易祥千璽來擔綱中國區代言人，同時率先...
RIMOWA日前宣布由TFBOYS成員之一的易祥千璽來擔綱中國區代言人，同時率先演繹Essential季節性限量色彩系列行李箱。圖／摘自微博
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RIMOWA日前宣布由TFBOYS成員之一的易祥千璽來擔綱中國區代言人，同時率先...
RIMOWA日前宣布由TFBOYS成員之一的易祥千璽來擔綱中國區代言人，同時率先演繹Essential季節性限量色彩系列行李箱。圖／摘自微博
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