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凍蒜聲聲不絕 韓國瑜還未進場造勢場喊出破18萬人

川金38度線見面：板門店DMZ的「川金三會」突襲式會談

放送熟男大叔魅力 郭富城這樣穿真的很犯規！

2019-06-30 17:38聯合報 記者曾智緯╱即時報導

今年53歲的天王郭富城將在9月時再來台「攻蛋」開唱，而日前他現身上海國際電影節，為主演電影「風再起時」宣傳造勢，身穿BOSS深藍色西裝，搭配染色金髮讓人眼睛為之一亮。同樣放送熟男大叔魅力的還有山繆傑克遜出席「蜘蛛人：離家日」首映典禮時的Giorgio Armani灰色中式西裝，也一樣有型有款。

十數年如一日，對自己要求很嚴謹的香港天王郭富城，曾接受媒體訪問時表示，對體重斤斤計較，「一旦到64公斤，我就想死了！」因此量體重是他的每日功課。也就是這樣的自律行為，讓他即使升格為人父，身材也沒「走鐘」，在上海電影節之際，選穿BOSS全新海軍藍色西裝配襯淺棕色、藍綠及白色相間的條紋領帶及同款口袋巾。修身的剪裁，完全展現郭富城為了今年中秋節要來台開唱的運動成效，而且狀態之好，完全讓人看不出是已經53歲的大叔，甚至有網友還表示「他這樣的穿搭是要逼死誰？」

而近年成為漫威電影常客的黑人男星山繆傑克遜，向來的穿搭都以充滿個人特色著名，私下的他更是帽飾不離身。因此，在與「荷蘭弟」Tom Holland一同演出的「蜘蛛人：離家日」首映典禮時，山繆傑克遜現身紅毯便以紫色扁帽搭配Giorgio Armani灰色中式西裝，腳踩小白鞋，在隨興跟正式之間取得平衡，既呼應了電影風格還保有自己的招牌特色。

黑人男星山繆傑克遜現身「蜘蛛人：離家日」首映典禮時，以紫色扁帽搭配Giorgio...
黑人男星山繆傑克遜現身「蜘蛛人：離家日」首映典禮時，以紫色扁帽搭配Giorgio Armani灰色中式西裝，腳踩小白鞋，在隨興跟正式之間取得平衡。圖／嘉裕西服提供
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郭富城在上海電影節之際，選穿BOSS全新海軍藍色西裝配襯淺棕色、藍綠及白色相間的...
郭富城在上海電影節之際，選穿BOSS全新海軍藍色西裝配襯淺棕色、藍綠及白色相間的條紋領帶及同款口袋巾。圖／BOSS提供
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郭富城在上海電影節之際，選穿BOSS全新海軍藍色西裝配襯淺棕色、藍綠及白色相間的...
郭富城在上海電影節之際，選穿BOSS全新海軍藍色西裝配襯淺棕色、藍綠及白色相間的條紋領帶及同款口袋巾。圖／BOSS提供
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電影西裝上海

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