E神陳奕迅把Zenith戴好戴滿 因為這都是愛啊！

2019-06-30 16:38 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



2019第30屆金曲獎頒獎典禮，在29日晚間落幕，相較於女星能配戴不同的珠寶來增加氣勢，男星們多只能選擇腕表來搭配，讓自己出席典禮的造型更加帥氣。頒獎人「E神」陳奕迅更是戴好戴滿，不時的在訪問時提到真力時（Zenith），果然是最稱職代言人。

第30屆金曲獎頒獎典禮的紅毯上陳奕迅一現身，就引起現場民眾的尖叫，在訪問後台區的媒體們更是一陣騷動。他一身黑皮衣、墨鏡的造型，將搖滾巨星的丰采表現得淋漓盡致，而同時有入圍獎項的陳奕迅被問到是否有配戴幸運物時，更時直接秀出手上腕表說「應該就是Zenith吧！」，讓品牌大出鋒頭。陳奕迅手上的Zenith Pilot系列腕表，更是一路從紅毯、頒獎典禮到慶功宴都戴好戴滿，果真是品牌的最佳代言人。