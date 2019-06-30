香奈兒持久無瑕粉底「零脫妝」 超完整12色可選

2019-06-30 16:09 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



上班族一到了夏天，化妝就很痛苦，因為臉上狂出油又流汗，天氣又熱，讓妝感真的很難維持。現在不用擔心了，香奈兒為讓大家在夏天，有著美好的上妝感受，推出「香奈兒極致持久無瑕粉底」，全天候的不脫妝感，不讓臉上出現惱人的乾粉紋，與超強遮瑕力，而且還能輕鬆上色，創造完美臉龐，卻不需要厚重的彩妝，重點是有12色可以選，滿足所有人的需求。

香奈兒打造出極致持久無瑕粉底，採用完美親膚複合物（Perfect Skin complex），這就是維持彩妝不脫妝的小秘密，為了夏天保濕，還特別添加了甘油，讓肌膚的柔嫩與保濕感，更上一層，彩妝在臉上就像是磁吸般，完美服貼一整天。

打造零死角光感，修飾、遮瑕、零毛孔，夏日就是女生挑戰彩妝維持力的好時機，讓高延展性的香奈兒極致持久無瑕粉底，12色的選擇，可以供大家任一搭配著使用，搭配著粉底刷使用，可以讓彩妝的顏色更均勻無暇喔。

香奈兒極致持久無瑕粉底／快速選色攻略

香奈兒極致持久無瑕粉底#BD01、#BD21、#BD31、#BD41，以上色號「1」結尾的色號比較偏白。

香奈兒極致持久無瑕粉底#B10、#B20、#B30、#B40、#B50，以上色號「0」結尾的色號以自然色為主。