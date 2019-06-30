LV推出的不是新款墨鏡 而是不要迷戀哥的傳說
路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）自從設計師Virgil Abloh擔任男裝系列的創意總監後，除了交出一季又一季大獲好評的服飾設計之外，配件的創新也是他所關注的部分，這季也推出全新的彩虹太陽眼鏡系列，讓招牌特色與美學再延伸。
不只新的配飾融入彩虹元素，LV新款的男性太陽眼鏡系列也能見到設計師Virgil Abloh從多元文化受到的啟發，延續春夏系列服飾的主題，藉以傳達包容訊息，透過繽紛多樣的色彩彰顯著不同性與差異性。全新的太陽眼鏡皆以精密的注塑技術打造而成，除了鏡臂上的鍊鉸以外都為一體成型，這樣的設計最早出現於LV在2004年與Pharrell及Nigo合作設計的經典Millionaire太陽眼鏡，是從1980年代問世的旅行箱所採用的S-Lock設計而來。
方型和飛行員兩種不同風格的太陽眼鏡，選擇在義大利製作，以光譜上的不同顏色詮釋經典造型。透明純尼龍的設計，還具備了漸層色彩細節，鏡臂的顏色會褪為新色調，紅色會變成橘色、橘色變成黃色、黃色變成綠色和藍色變成藍紫色。此外，這系列還備有中性色彩款式，包括駱駝棕色、水晶色與黑色，這些顏色款式不採漸層效果裝飾，並向Virgil Abloh在其路易威登處女秀使用的重要色澤致敬。全系列共六款眼鏡採黑色鏡片，藉此襯托鏡框色澤，水晶色眼鏡則配備銀色鏡片。
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