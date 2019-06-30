LV推出的不是新款墨鏡 而是不要迷戀哥的傳說

2019-06-30 15:35 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



路易威登在這季推出全新的彩虹太陽眼鏡系列，讓招牌特色與美學再延伸。圖／Louis Vuitton提供 分享 facebook 路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）自從設計師Virgil Abloh擔任男裝系列的創意總監後，除了交出一季又一季大獲好評的服飾設計之外，配件的創新也是他所關注的部分，這季也推出全新的彩虹太陽眼鏡系列，讓招牌特色與美學再延伸。

不只新的配飾融入彩虹元素，LV新款的男性太陽眼鏡系列也能見到設計師Virgil Abloh從多元文化受到的啟發，延續春夏系列服飾的主題，藉以傳達包容訊息，透過繽紛多樣的色彩彰顯著不同性與差異性。全新的太陽眼鏡皆以精密的注塑技術打造而成，除了鏡臂上的鍊鉸以外都為一體成型，這樣的設計最早出現於LV在2004年與Pharrell及Nigo合作設計的經典Millionaire太陽眼鏡，是從1980年代問世的旅行箱所採用的S-Lock設計而來。