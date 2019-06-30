親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
登革熱疫情發燒
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

全台15縣市大雨特報 慎防強降雨雷擊強陣風

LV推出的不是新款墨鏡 而是不要迷戀哥的傳說

2019-06-30 15:35聯合報 記者曾智緯╱即時報導

路易威登在這季推出全新的彩虹太陽眼鏡系列，讓招牌特色與美學再延伸。圖／Louis...
路易威登在這季推出全新的彩虹太陽眼鏡系列，讓招牌特色與美學再延伸。圖／Louis Vuitton提供
分享
路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）自從設計師Virgil Abloh擔任男裝系列的創意總監後，除了交出一季又一季大獲好評的服飾設計之外，配件的創新也是他所關注的部分，這季也推出全新的彩虹太陽眼鏡系列，讓招牌特色與美學再延伸。

不只新的配飾融入彩虹元素，LV新款的男性太陽眼鏡系列也能見到設計師Virgil Abloh從多元文化受到的啟發，延續春夏系列服飾的主題，藉以傳達包容訊息，透過繽紛多樣的色彩彰顯著不同性與差異性。全新的太陽眼鏡皆以精密的注塑技術打造而成，除了鏡臂上的鍊鉸以外都為一體成型，這樣的設計最早出現於LV在2004年與Pharrell及Nigo合作設計的經典Millionaire太陽眼鏡，是從1980年代問世的旅行箱所採用的S-Lock設計而來。

方型和飛行員兩種不同風格的太陽眼鏡，選擇在義大利製作，以光譜上的不同顏色詮釋經典造型。透明純尼龍的設計，還具備了漸層色彩細節，鏡臂的顏色會褪為新色調，紅色會變成橘色、橘色變成黃色、黃色變成綠色和藍色變成藍紫色。此外，這系列還備有中性色彩款式，包括駱駝棕色、水晶色與黑色，這些顏色款式不採漸層效果裝飾，並向Virgil Abloh在其路易威登處女秀使用的重要色澤致敬。全系列共六款眼鏡採黑色鏡片，藉此襯托鏡框色澤，水晶色眼鏡則配備銀色鏡片。

路易威登在這季推出全新的彩虹太陽眼鏡系列，讓招牌特色與美學再延伸。圖／Louis...
路易威登在這季推出全新的彩虹太陽眼鏡系列，讓招牌特色與美學再延伸。圖／Louis Vuitton提供
分享
路易威登在這季推出全新的彩虹太陽眼鏡系列，讓招牌特色與美學再延伸。圖／Louis...
路易威登在這季推出全新的彩虹太陽眼鏡系列，讓招牌特色與美學再延伸。圖／Louis Vuitton提供
分享
路易威登在這季推出全新的彩虹太陽眼鏡系列，讓招牌特色與美學再延伸。圖／Louis...
路易威登在這季推出全新的彩虹太陽眼鏡系列，讓招牌特色與美學再延伸。圖／Louis Vuitton提供
分享
路易威登彩虹系列PILOT太陽眼鏡，15,200元。圖／Louis Vuitto...
路易威登彩虹系列PILOT太陽眼鏡，15,200元。圖／Louis Vuitton提供
分享
路易威登彩虹系列方型太陽眼鏡，14,500元。圖／Louis Vuitton提供
路易威登彩虹系列方型太陽眼鏡，14,500元。圖／Louis Vuitton提供
分享
路易威登彩虹系列方型太陽眼鏡，14,500元。圖／Louis Vuitton提供
路易威登彩虹系列方型太陽眼鏡，14,500元。圖／Louis Vuitton提供
分享
路易威登彩虹系列PILOT太陽眼鏡，15,200元。圖／Louis Vuitto...
路易威登彩虹系列PILOT太陽眼鏡，15,200元。圖／Louis Vuitton提供
分享
路易威登彩虹系列方型太陽眼鏡，14,500元。圖／Louis Vuitton提供
路易威登彩虹系列方型太陽眼鏡，14,500元。圖／Louis Vuitton提供
分享
路易威登彩虹系列方型太陽眼鏡，14,500元。圖／Louis Vuitton提供
路易威登彩虹系列方型太陽眼鏡，14,500元。圖／Louis Vuitton提供
分享
路易威登在這季推出全新的彩虹太陽眼鏡系列，讓招牌特色與美學再延伸。圖／Louis...
路易威登在這季推出全新的彩虹太陽眼鏡系列，讓招牌特色與美學再延伸。圖／Louis Vuitton提供
分享
路易威登彩虹系列PILOT太陽眼鏡，15,200元。圖／Louis Vuitto...
路易威登彩虹系列PILOT太陽眼鏡，15,200元。圖／Louis Vuitton提供
分享

LV義大利

相關新聞

別再整天小白鞋啦！2019夏天必備5大「奶茶色」鞋款推薦

2019-06-30 16:04

香奈兒持久無瑕粉底「零脫妝」 超完整12色可選

2019-06-30 16:09

雅詩蘭黛歡慶在台30周年 7月1日衝全台櫃點送小餅乾＋買滿6千送6千！

2019-06-30 14:15

氣泡水商機破10億 氣泡調飲成夏日小確幸

2019-06-30 13:48

國台交「首席高峰會」 看兩小提琴名家展藝

2019-06-30 11:25

看汝窯神祕粉紅光 傲嬌、龜毛皇帝催生名瓷

2019-06-30 11:22

金曲30／何韻詩黃色大衣、鄭宜農紅色西裝 成為紅毯帥氣搶眼的代表

2019-06-29 23:01

金曲30／陳珊妮紅毯行頭逾2,500萬 「他」意外打敗李千那、Lulu

2019-06-29 22:48

金曲30／謝謝陳奕迅 原來不用瘦子鬼也可以穿CELINE

2019-06-29 22:27

金曲紅毯／蕭敬騰復古最高點 孫盛希爆乳「小金人」

2019-06-29 22:03

金曲30／蔡依林、Lady Gaga都愛上他的設計 觀禮、紅毯造型超霸氣

2019-06-29 21:36

40顆造型熱氣球臺東升空！福利熊商品賣萌、撩妹手拿牌成打卡神器

2019-06-29 17:54

68歲以上顧客七月起在愛買消費可免費理髮！更多樂齡服務還有這些

2019-06-29 17:04

200間炸雞、啤酒攤嗨翻5天！大邱「炸雞啤酒節」7月17日登場

2019-06-29 15:17

PONY大神「仙氣玫瑰妝」、「夏日小姊姊妝」超美！有這款眼彩盤就搞定

2019-06-29 15:13

台灣同運經驗躍上國際！台式《囍宴》登紐約同志驕傲周

2019-06-29 15:12

樂天市場上半年度熱銷排行榜出爐！風雲店家竄紅商品就是它

2019-06-29 14:40

紐約客牛排遇上波士頓龍蝦

2019-06-29 13:35

當令綠竹筍 創意7吃

2019-06-29 13:32

夏日燒烤宴 食指大動

2019-06-29 13:32

「潮」男「潮」女看招 抗潮小物給你香一個

2019-06-29 13:30

從生肖看2019下半年愛情運

2019-06-29 07:18

Palace Hotel Tokyo 獲世界最佳客房殊榮

2019-06-28 22:21

吃麵送小菜／飲料！網美名店Nara賣起「泰國麵」 6月28日插旗京站

2019-06-28 21:35

對日宣傳台灣美食展 請出日本男星速水茂虎道擔任大使

2019-06-28 21:26

鳥粉追起來「懶得鳥你特展」6月29日起開展 海洋列車、巨型鳥籠6大展區超級Q

2019-06-28 20:47

搶暑假商機！翻轉動漫祭今起在中友百貨登場

2019-06-28 20:16

永和文青的菜！復古花磚、鐵花窗元素 比漾廣場「秀朗市場」蛻變時髦台味

2019-06-28 19:51

日本amane蓮蓬頭現省1千元！「台隆手創館年中慶」獨家優惠快買一波

2019-06-28 19:39

淡海輕軌紅樹林站星巴克30日開 憑票第二杯半價

2019-06-28 19:25

影／愛不囉嗦手作體驗館 唐寶寶帶您一起做餅乾

2019-06-28 18:47

文青風、療癒系美食都來了！50家美食、800座席 京站打造台北西區百貨最大美食街

2019-06-28 18:34

全新男團「雙周一陳」高雄誕生！周興哲、周予天兄弟與ØZI為PRADA組團搶穿增高鞋

2019-06-28 18:23

三宅一生全品牌齊聚台南 盛大開幕

2019-06-28 18:06

信義區這樣玩最潮～限時3天「夏日繽紛氣泡派對」免費調飲喝到飽

2019-06-28 18:04

夏日肌膚「減法保養」更清爽！這幾款沁涼保養好物快入手

2019-06-28 17:17

「閃婚新娘」郭碧婷穿LONGCHAMP悶騷皮革外套 自述「我對婚禮沒有憧憬」

2019-06-28 17:13

暑假最夯動漫大展 中友百貨盛大登場

2019-06-28 16:27

IG今夏打卡最夯！「楊枝甘露」手搖杯限時販售 你喝了嗎？

2019-06-28 16:16
看更多

熱門文章

沖繩動物園14隻脫逃猴全數捕獲 竟是飼育員忘記將門鎖上

2019-06-29 18:27

熱低壓恐成颱 吳德榮：對台灣威脅程度需觀察

2019-06-30 07:14

注意！台南出現今年首例登革熱本土病例

2019-06-29 17:23

咖啡、茶能算入每日喝水量？ 醫師：它們反而帶走水

2019-06-30 10:49

台灣東南部海域03：44地震 規模5.7

2019-06-30 04:05

殺破狼周運勢／巨蟹面臨職涯重大抉擇 水瓶當心被資遣

2019-06-30 00:00

短強大雨多處積水 台南下營時雨量達103毫米

2019-06-29 19:10

8成50歲民眾想退休 葉金川建議兩件事改變未來十年

2019-06-29 17:03

影／253尾變6821尾 雪霸向瀕危國寶魚保育前輩致敬

2019-06-29 20:46

【圖片心測】追求幸福必看！最適合你的愛情類型是？

2019-06-30 09:36

遠東巨城FUN暑假 吃喝玩樂精彩一夏

2019-06-29 20:10

台南也出現登革熱個案 疾管署：不是高雄市擴散出去

2019-06-29 18:44

金曲紅毯／蕭敬騰復古最高點 孫盛希爆乳「小金人」

2019-06-29 22:03

全台15縣市大雨特報 慎防強降雨雷擊強陣風

2019-06-30 15:26

台東恐連3天飆逾36度 雙北、桃園今也熱爆

2019-06-30 00:06

走不到斑馬線！ 人行道斜坡 錯引盲人到車道遭輾傷

2019-06-30 10:23

又有藥品回收 雪克定注射劑下架9600多瓶

2019-06-29 20:45

熱低壓周二起接近台灣挾雨勢 不排除繼續發展

2019-06-30 08:30

每日星座運勢／水瓶人際上應對得宜 多和長輩們交流

2019-06-30 00:00

國道客運駕駛荒 交通部最多補助9萬徵才

2019-06-29 23:57

熱低壓恐成颱 逐漸朝台灣東南方海面靠近

2019-06-30 13:05

金曲30／蔡依林、Lady Gaga都愛上他的設計 觀禮、紅毯造型超霸氣

2019-06-29 21:36

抬腿真可以擺脫蘿蔔腿？ 簡文仁這樣說

2019-06-30 07:07

金曲30／陳珊妮紅毯行頭逾2,500萬 「他」意外打敗李千那、Lulu

2019-06-29 22:48

認識躁鬱症 醫師：可能與體質有關且相互影響

2019-06-30 10:47

高雄本土登革熱再添1例 19歲女生為鼎金里群聚次波感染

2019-06-29 17:41

酒駕連坐處罰新制明上路 大執法今晚啟動

2019-06-30 13:30

金曲30／何韻詩黃色大衣、鄭宜農紅色西裝 成為紅毯帥氣搶眼的代表

2019-06-29 23:01

【閱讀生活】番紅花／思考放手的艱難與必要性

2019-06-30 06:00

影／無盡蒼穹 從今多了顆「雪霸小行星」

2019-06-29 20:12

【童言童語】林瑞銓／還要不要叫姊姊

2019-06-30 06:00

保健看過來／腳1粗1細 小心自體循環出問題

2019-06-30 13:42

汽、柴油1日起調漲0.4元 95無鉛29.1元

2019-06-30 12:13

台南出現本土登革熱首例 南、安平區防疫上緊發條

2019-06-29 21:03

68歲以上顧客七月起在愛買消費可免費理髮！更多樂齡服務還有這些

2019-06-29 17:04

全糖珍珠奶茶含12顆方糖 營養師建議減糖過生活

2019-06-30 09:28

單腳水腫還變黑 當心是髂靜脈壓迫症候群

2019-06-30 07:06

明起有午後雷陣雨 3日防豪雨

2019-06-30 12:16

失業半年…就服特訓2周 當上主管特助

2019-06-30 00:08

金曲30／謝謝陳奕迅 原來不用瘦子鬼也可以穿CELINE

2019-06-29 22:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top