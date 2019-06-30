雅詩蘭黛歡慶在台30周年 7月1日衝全台櫃點送小餅乾＋買滿6千送6千！

2019-06-30 14:15 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



創立自1946年的雅詩蘭黛ESTEE LAUDER，從1989年起進駐台灣，到今年2019正式滿30周年，為歡慶30歲生日，雅詩蘭黛邀請全台粉絲，7月1日至全台櫃點，就送「生日蛋糕造型餅乾」，還推出超強優惠，消費滿6千元，就送價值6千元的「鑽石立體緊緻組」一份。

雅詩蘭黛是台灣最重要的保養品牌之一，品牌創下三大傳奇，包括在1956年首度推出奢華護膚乳液，以及「修護傳奇」帶動全球女性修護肌膚，還有推出最專業且完整的底妝色號，完全滿足不同膚色的女人。

為慶祝品牌在台灣30周年，從7月1日起，致電全台櫃點，就可以「免費」預約享有「冰鎮滾珠輕奢護眼術」、「年輕關鍵3分鐘體驗」與「夏日底妝輕妝備」，包括保養或彩妝的教學。

7月1日當天，消費者到全台櫃點，就送「雅詩蘭黛生日蛋糕造型餅乾」，還有超多優惠，譬如説綁定雅詩蘭黛官方LINE帳號，可獲得免費好禮，消費滿3千元，送價值1,240元的「年輕肌密無敵霜5ml+粉持久完美持妝粉底SPF10/PA++ +微分子肌底原生露15ml+極淨光透白修護隔離乳SPF50/PA++++ 5ml」。