親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
登革熱疫情發燒
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

韓國瑜網路好感度輸郭台銘 陳其邁緊追在後

川普已抵達兩韓邊界非軍事區 等候與金正恩握手

雅詩蘭黛歡慶在台30周年　7月1日衝全台櫃點送小餅乾＋買滿6千送6千！

2019-06-30 14:15聯合報 記者劉小川╱即時報導

創立自1946年的雅詩蘭黛ESTEE LAUDER，從1989年起進駐台灣，到今年2019正式滿30周年，為歡慶30歲生日，雅詩蘭黛邀請全台粉絲，7月1日至全台櫃點，就送「生日蛋糕造型餅乾」，還推出超強優惠，消費滿6千元，就送價值6千元的「鑽石立體緊緻組」一份。

雅詩蘭黛是台灣最重要的保養品牌之一，品牌創下三大傳奇，包括在1956年首度推出奢華護膚乳液，以及「修護傳奇」帶動全球女性修護肌膚，還有推出最專業且完整的底妝色號，完全滿足不同膚色的女人。

為慶祝品牌在台灣30周年，從7月1日起，致電全台櫃點，就可以「免費」預約享有「冰鎮滾珠輕奢護眼術」、「年輕關鍵3分鐘體驗」與「夏日底妝輕妝備」，包括保養或彩妝的教學。

7月1日當天，消費者到全台櫃點，就送「雅詩蘭黛生日蛋糕造型餅乾」，還有超多優惠，譬如説綁定雅詩蘭黛官方LINE帳號，可獲得免費好禮，消費滿3千元，送價值1,240元的「年輕肌密無敵霜5ml+粉持久完美持妝粉底SPF10/PA++ +微分子肌底原生露15ml+極淨光透白修護隔離乳SPF50/PA++++ 5ml」。

最大手筆就是消費滿6千元，送價值6千元的「鑽石立體緊緻組」。

雅詩蘭黛慶祝在台灣30周年，7月1日起推出優惠活動。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛慶祝在台灣30周年，7月1日起推出優惠活動。圖／雅詩蘭黛提供
分享
7月1日到雅詩蘭黛專櫃，免費送生日蛋糕造型餅乾。圖／雅詩蘭黛提供
7月1日到雅詩蘭黛專櫃，免費送生日蛋糕造型餅乾。圖／雅詩蘭黛提供
分享

LINE

相關新聞

氣泡水商機破10億 氣泡調飲成夏日小確幸

2019-06-30 13:48

國台交「首席高峰會」 看兩小提琴名家展藝

2019-06-30 11:25

看汝窯神祕粉紅光 傲嬌、龜毛皇帝催生名瓷

2019-06-30 11:22

金曲30／何韻詩黃色大衣、鄭宜農紅色西裝 成為紅毯帥氣搶眼的代表

2019-06-29 23:01

金曲30／陳珊妮紅毯行頭逾2,500萬 「他」意外打敗李千那、Lulu

2019-06-29 22:48

金曲30／謝謝陳奕迅 原來不用瘦子鬼也可以穿CELINE

2019-06-29 22:27

金曲紅毯／蕭敬騰復古最高點 孫盛希爆乳「小金人」

2019-06-29 22:03

金曲30／蔡依林、Lady Gaga都愛上他的設計 觀禮、紅毯造型超霸氣

2019-06-29 21:36

40顆造型熱氣球臺東升空！福利熊商品賣萌、撩妹手拿牌成打卡神器

2019-06-29 17:54

68歲以上顧客七月起在愛買消費可免費理髮！更多樂齡服務還有這些

2019-06-29 17:04

200間炸雞、啤酒攤嗨翻5天！大邱「炸雞啤酒節」7月17日登場

2019-06-29 15:17

PONY大神「仙氣玫瑰妝」、「夏日小姊姊妝」超美！有這款眼彩盤就搞定

2019-06-29 15:13

台灣同運經驗躍上國際！台式《囍宴》登紐約同志驕傲周

2019-06-29 15:12

樂天市場上半年度熱銷排行榜出爐！風雲店家竄紅商品就是它

2019-06-29 14:40

紐約客牛排遇上波士頓龍蝦

2019-06-29 13:35

當令綠竹筍 創意7吃

2019-06-29 13:32

夏日燒烤宴 食指大動

2019-06-29 13:32

「潮」男「潮」女看招 抗潮小物給你香一個

2019-06-29 13:30

從生肖看2019下半年愛情運

2019-06-29 07:18

Palace Hotel Tokyo 獲世界最佳客房殊榮

2019-06-28 22:21

吃麵送小菜／飲料！網美名店Nara賣起「泰國麵」 6月28日插旗京站

2019-06-28 21:35

對日宣傳台灣美食展 請出日本男星速水茂虎道擔任大使

2019-06-28 21:26

鳥粉追起來「懶得鳥你特展」6月29日起開展 海洋列車、巨型鳥籠6大展區超級Q

2019-06-28 20:47

搶暑假商機！翻轉動漫祭今起在中友百貨登場

2019-06-28 20:16

永和文青的菜！復古花磚、鐵花窗元素 比漾廣場「秀朗市場」蛻變時髦台味

2019-06-28 19:51

日本amane蓮蓬頭現省1千元！「台隆手創館年中慶」獨家優惠快買一波

2019-06-28 19:39

淡海輕軌紅樹林站星巴克30日開 憑票第二杯半價

2019-06-28 19:25

影／愛不囉嗦手作體驗館 唐寶寶帶您一起做餅乾

2019-06-28 18:47

文青風、療癒系美食都來了！50家美食、800座席 京站打造台北西區百貨最大美食街

2019-06-28 18:34

全新男團「雙周一陳」高雄誕生！周興哲、周予天兄弟與ØZI為PRADA組團搶穿增高鞋

2019-06-28 18:23

三宅一生全品牌齊聚台南 盛大開幕

2019-06-28 18:06

信義區這樣玩最潮～限時3天「夏日繽紛氣泡派對」免費調飲喝到飽

2019-06-28 18:04

夏日肌膚「減法保養」更清爽！這幾款沁涼保養好物快入手

2019-06-28 17:17

「閃婚新娘」郭碧婷穿LONGCHAMP悶騷皮革外套 自述「我對婚禮沒有憧憬」

2019-06-28 17:13

暑假最夯動漫大展 中友百貨盛大登場

2019-06-28 16:27

IG今夏打卡最夯！「楊枝甘露」手搖杯限時販售 你喝了嗎？

2019-06-28 16:16

巨蟹座、獅子座注意！王品7餐廳「暑假壽星」優惠　鮪魚、龍蝦都能挑

2019-06-28 14:45

水瓶新境界！EQUA SMART智能保溫瓶 貼心提醒你補充水分

2019-06-28 14:45

最想擁有的BAPE聯名終於出現！BAPE X 萬寶龍手拿包必收

2019-06-28 12:03
看更多

熱門文章

沖繩動物園14隻脫逃猴全數捕獲 竟是飼育員忘記將門鎖上

2019-06-29 18:27

南迴變難回！沒看到熱氣球 南迴先塞爆7公里

2019-06-29 15:18

熱低壓恐成颱 吳德榮：對台灣威脅程度需觀察

2019-06-30 07:14

注意！台南出現今年首例登革熱本土病例

2019-06-29 17:23

咖啡、茶能算入每日喝水量？ 醫師：它們反而帶走水

2019-06-30 10:49

台灣東南部海域03：44地震 規模5.7

2019-06-30 04:05

殺破狼周運勢／巨蟹面臨職涯重大抉擇 水瓶當心被資遣

2019-06-30 00:00

短強大雨多處積水 台南下營時雨量達103毫米

2019-06-29 19:10

8成50歲民眾想退休 葉金川建議兩件事改變未來十年

2019-06-29 17:03

影／253尾變6821尾 雪霸向瀕危國寶魚保育前輩致敬

2019-06-29 20:46

遠東巨城FUN暑假 吃喝玩樂精彩一夏

2019-06-29 20:10

台南也出現登革熱個案 疾管署：不是高雄市擴散出去

2019-06-29 18:44

金曲紅毯／蕭敬騰復古最高點 孫盛希爆乳「小金人」

2019-06-29 22:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top