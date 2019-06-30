氣泡水商機破10億 氣泡調飲成夏日小確幸

2019-06-30 13:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



氣泡水愈來愈受台灣消費者喜愛，初估台灣氣泡水市場每年約有10億元產值，隨著季節進入酷暑，氣溫屢屢飆破30℃，解炎夏的熱，單單是水還不夠，享受氣泡水在舌上微微迸裂的清涼刺激感，消去全身燥熱，是不少品味人士的夏日小確幸，難怪近年來氣泡水已成台灣包裝飲用水中成長速度最快的類別。

法國Perrier沛綠雅氣泡天然礦泉水今夏趁著周休假期，在台北信義區香堤大道舉辦「夏日繽紛氣泡派對」，現場以Perrier綠白相間貨櫃酒吧為主，場外布置了小方塊供休憩使用，綠地上穿插色彩亮麗的游泳圈，讓人感覺猶如置身南法海灘。

活動期間，在現場任一處拍照、打卡，上傳至個人FB或 IG貼文或限時動態，並標註#PERRIER夏日繽紛氣泡派對，出示畫面即可立即兌換Perrier無酒精氣泡調飲乙杯（每人每時段限定乙杯）。

常見於各五星級飯店的法國Perrier沛綠雅氣泡天然礦泉水，源自法國南部維吉斯小鎮，數千萬年前庇里牛斯山地殼板塊運動，使碳酸氣體與地下泉水完美結合，純淨優質的水源深受歐洲皇室喜愛，連拿破崙三世也曾頒發皇家證書，表彰Perrier沛綠雅為真正的天然礦泉水，如今品牌歷史已有150年之久，亦為全球知名度極高的氣泡礦泉水品牌之一。

活動至今（30）日晚間的Perrier「夏日繽紛氣泡派對」，此次邀來10家台北知名酒吧合作，以Perrier經典原味與3款風味氣泡水（草莓、葡萄柚、萊姆）做創意發想，量身訂做推出了11款特調，但每一款都是無酒精氣泡調飲，可滿足各年齡層需求。