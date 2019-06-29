金曲30／陳珊妮紅毯行頭逾2,500萬 「他」意外打敗李千那、Lulu

2019-06-29 22:48 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



雖然蔡依林沒興趣走今年第30屆金曲獎頒獎典禮紅毯，不過，這向來就是媒體、觀眾和品牌所關注的環節。因此，只要有機會現身紅毯，眾家明星們無不使出渾身解數，即使沒能得獎，身上的行頭也不能輸人。

今年擔任評審團主席的創作歌手陳珊妮，向來都是以「酷酷」的裝扮，讓人留下深刻印象，此次她率領評審團走上紅毯，身穿CherngDesigh的黑白相間服裝，搭配了Piaget的高級珠寶，整體價格破2,500萬元，成為此次紅毯最貴的行頭。緊接在後的則身穿金色爆乳裝的孫盛希，她以Vivienne Westwood 金色編織訂製禮服，同樣搭配了總價約1,500萬元的Piaget珠寶。