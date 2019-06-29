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金曲30／參透生死後推嘔心之作 林憶蓮奪歌后！

金曲30／陳珊妮紅毯行頭逾2,500萬 「他」意外打敗李千那、Lulu

2019-06-29 22:48聯合報 記者曾智緯╱即時報導

雖然蔡依林沒興趣走今年第30屆金曲獎頒獎典禮紅毯，不過，這向來就是媒體、觀眾和品牌所關注的環節。因此，只要有機會現身紅毯，眾家明星們無不使出渾身解數，即使沒能得獎，身上的行頭也不能輸人。

今年擔任評審團主席的創作歌手陳珊妮，向來都是以「酷酷」的裝扮，讓人留下深刻印象，此次她率領評審團走上紅毯，身穿CherngDesigh的黑白相間服裝，搭配了Piaget的高級珠寶，整體價格破2,500萬元，成為此次紅毯最貴的行頭。緊接在後的則身穿金色爆乳裝的孫盛希，她以Vivienne Westwood 金色編織訂製禮服，同樣搭配了總價約1,500萬元的Piaget珠寶。

但今年最讓人意外的是，蘇見信（信）的紅毯行頭，則打敗了主持人Lulu黃路梓茵、李千那等人。他以Balenciaga的翻領白襯衫，搭配了Bvlgari經典Serpenti頂級鑽石項鍊、戒指等，價格約1,500萬元，跟中國歌手吳亦凡一樣，敢大膽嘗試配戴以女性為主的高級珠寶。而擔任頒獎人的A Lin雖然今年沒走紅毯，但身穿黑色霸氣禮服並配戴了Chaumet的Josephine系列頂級珠寶，其中光是鴿血紅寶石的耳飾，價格就高達2,800萬元，全身行頭更是破4,300萬元，十分的貴氣。

Chaumet Eternel Printemps 18K白金耳環，約2,856...
Chaumet Eternel Printemps 18K白金耳環，約2,856萬1,000元。圖／Chaumet提供
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寶格麗Serpenti系列頂級鑽石項鍊，約1,350萬元。圖／Bvlgari提供
寶格麗Serpenti系列頂級鑽石項鍊，約1,350萬元。圖／Bvlgari提供
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行頭打敗眾多女星的蘇見信（信）以Balenciaga的翻領白襯衫，搭配了Bvlg...
行頭打敗眾多女星的蘇見信（信）以Balenciaga的翻領白襯衫，搭配了Bvlgari經典Serpenti頂級鑽石項鍊等，價格約1,500萬元。圖／Bvlagari提供
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陳珊妮身穿CherngDesigh的黑白相間服裝，搭配了Piaget的高級珠寶，...
陳珊妮身穿CherngDesigh的黑白相間服裝，搭配了Piaget的高級珠寶，整體價格破2,500萬元，成為此次紅毯最貴的行頭。圖／Piaget提供
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擔任頒獎人的A Lin雖然今年沒走紅毯，但配戴了Chaumet的Josephin...
擔任頒獎人的A Lin雖然今年沒走紅毯，但配戴了Chaumet的Josephine系列頂級珠寶，全身行頭破4,300萬元，十分的貴氣。記者林伯東／攝影
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身穿金色爆乳裝的孫盛希，她以Vivienne Westwood 金色編織訂製禮服...
身穿金色爆乳裝的孫盛希，她以Vivienne Westwood 金色編織訂製禮服，搭配了總價約1,500萬元的Piaget珠寶。圖／Piaget提供
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