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金曲30／大獎揭曉！蔡依林《Ugly Beauty》奪年度專輯 完整得獎名單看這裡！

金曲30／參透生死後推嘔心之作 林憶蓮奪歌后！

金曲30／謝謝陳奕迅 原來不用瘦子鬼也可以穿CELINE

2019-06-29 22:27聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

無可諱言的，金曲30紅毯有點兒力不從心，男星部分表現相較女星有更多嘗試，尤其紅毯從不讓人失望的陳奕迅，這次沒有浮誇或大膽，反而是穿了CELINE出現，在紅毯引發一陣驚呼，「原來不用減肥減成瘦子鬼也可以穿CELINE！」真的是太令人感動了。

CELINE藝術總監Hedi Slimane不但擅長引領話題，服裝的暗黑、瘦削輪廓也深植人心，每每令人又愛又恨，想誇讚衣服好看總引來閣下減肥先的冷語，當陳奕迅身穿Hedi Slimane與藝術家CHRISTIANMARCLAY合作的皮衣出現在紅毯時，真的令人相當激動，原來適中的身材不僅塞得下CELINE還相當有型，這件ZZHAA ZOW擬聲詞刺繡圖騰騎士皮衣、搭配同是CELINE的金屬飛行員墨鏡和黑白色小牛皮漆皮鞋、以及Zenith手表，相當明快俐落，也很符合陳奕迅的形象，他表示前晚因為很在意演出、不斷練唱所以比較晚睡，但仍狀態極佳；可以在這麼熱的天氣穿皮衣而不狼狽，時尚咖當之無愧。

氣勢正旺奪得最佳新人的ØZI穿Supreme x Jean Paul Gaultier，搭配Cartier珠寶，展現他個人對於時尚的態度與想法；言承旭以好久不見的新鮮感登場，身穿DIOR MEN服裝暨鞋履，蓄鬚成為加分細節；許富凱以Ato西裝、Maison Margiela鞋，搭配Piaget表，輕鬆亮眼；茄子蛋以路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）西裝與襯衫、TED BAKER褲裝、Vivienne Westwood西裝交錯混搭，復古中帶著趣味與巧思，整體感出色；蕭敬騰則不意外以GUCCI服裝出席，搭配BOUCHERON戒指，髮型有前輩豬哥亮的諧趣、也有巨星周星馳的風采，他自己說「放下來就長這樣」。

陳奕迅以整套CELINE服裝暨鞋履，搭配ZENITH手表。記者陳立凱／攝影
陳奕迅以整套CELINE服裝暨鞋履，搭配ZENITH手表。記者陳立凱／攝影
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言承旭穿DIOR MEN服裝暨鞋履，配戴Cartier 腕表及領帶別針。記者陳立...
言承旭穿DIOR MEN服裝暨鞋履，配戴Cartier 腕表及領帶別針。記者陳立凱／攝影
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蕭敬騰以GUCCI服裝，搭配BOUCHERON戒指。記者陳立凱／攝影
蕭敬騰以GUCCI服裝，搭配BOUCHERON戒指。記者陳立凱／攝影
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陳奕迅以整套CELINE服裝暨鞋履、搭配ZENITH手表，相當有型。圖／CELI...
陳奕迅以整套CELINE服裝暨鞋履、搭配ZENITH手表，相當有型。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
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茄子蛋阿斌（中）穿LV西裝、阿任（右）穿LV西裝襯衫和TED BAKER褲裝，兩人都配Vivienne Westwood鞋，阿德（左）穿Vivienne Westwood服裝。記者陳立凱／攝影
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言承旭穿DIOR MEN服裝暨鞋履，配戴Cartier 腕表及領帶別針。記者陳立...
言承旭穿DIOR MEN服裝暨鞋履，配戴Cartier 腕表及領帶別針。記者陳立凱／攝影
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