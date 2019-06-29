金曲30／謝謝陳奕迅 原來不用瘦子鬼也可以穿CELINE

2019-06-29 22:27 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



無可諱言的，金曲30紅毯有點兒力不從心，男星部分表現相較女星有更多嘗試，尤其紅毯從不讓人失望的陳奕迅，這次沒有浮誇或大膽，反而是穿了CELINE出現，在紅毯引發一陣驚呼，「原來不用減肥減成瘦子鬼也可以穿CELINE！」真的是太令人感動了。

CELINE藝術總監Hedi Slimane不但擅長引領話題，服裝的暗黑、瘦削輪廓也深植人心，每每令人又愛又恨，想誇讚衣服好看總引來閣下減肥先的冷語，當陳奕迅身穿Hedi Slimane與藝術家CHRISTIANMARCLAY合作的皮衣出現在紅毯時，真的令人相當激動，原來適中的身材不僅塞得下CELINE還相當有型，這件ZZHAA ZOW擬聲詞刺繡圖騰騎士皮衣、搭配同是CELINE的金屬飛行員墨鏡和黑白色小牛皮漆皮鞋、以及Zenith手表，相當明快俐落，也很符合陳奕迅的形象，他表示前晚因為很在意演出、不斷練唱所以比較晚睡，但仍狀態極佳；可以在這麼熱的天氣穿皮衣而不狼狽，時尚咖當之無愧。